Любовний гороскоп на 9-15 грудня: хто ризикне усім

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє романтичну ідилію Ракам, небезпечний зв'язок Стрільцям і містику Водоліям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" авторства італійського художника Люки Раймондо.

Гороскоп Таро – Овен – Туз Мечів

Над водами венеціанського каналу повис величезний меч, готовий в будь-яку хвилину обрушитися донизу. Класичне значення цієї карти – кардинальне вирішення проблеми, яку неможливо вирішити мирним шляхом. Це символ "гордієвого вузла", який залишається тільки розрубати. В контексті прогнозу на відносини карта може "програтися" як в негативному, так і в позитивному ключі. Все залежатиме від поточного стану вашого союзу. Якщо ви з партнером – одна "банда", то саме на цьому тижні вам вдасться успішно провернути ризиковану витівку. Якщо у відносинах намітився розкол, він може посилитися.

Таро Казанови, Туз Мечів

Гороскоп Таро – Телець – Світ

Посеред величезної бібліотеки, за величезним письмовим столом сидить маленька людина. Це Казанова. Він зайнятий написанням своїх знаменитих Мемуарів, які незабаром зроблять його відомим на весь світ. Ця карта вважається надзвичайно позитивною. Вона символізує досягнення вищої мети, вихід на плато після довгого сходження на вершину, звідки відкривається прекрасний вид на весь пройдений шлях. Це карта підведення підсумків і гордості за все, що зроблено. В контексті відносин "Мир" говорить про те, що партнери будуть повністю задоволені один одним і знайдуть душевну рівновагу. Затишок, комфорт, любов, взаємна турбота і повага – ключові слова цієї карти.

Таро Казанови, Світ

Гороскоп Таро – Близнюки – Диявол

Не бійтеся цієї карти. Незважаючи на страхітливу назву і таку ж моторошнувату картинку, її сенс зовсім не такий вже й поганий. Головне значення карти – спокуса і крайня залежність від когось або чогось. На ній ми бачимо дівчину, яка, займаючись ворожіннями "на судженого", глянула в дзеркало в надії побачити в ньому його образ. Але замість цього її погляду постало жахливе видовище. Фактично мова про зустріч зі своїм alter ego, зі своєю тінню, яку ми вважаємо за краще не помічати. Таким чином, карта говорить про те, що на цьому тижні ви отримуєте унікальний шанс розширити межі свого "я", пізнати нові грані своєї сексуальності. Головне – нічого не боятися і не перетворюватися на раба своїх пристрастей.

Таро Казанови, Диявол

Гороскоп Таро – Рак – Двійка Кубків

На площі Сан-Марко у Венеції стоять два величезних кубки з вином. Позаду, на балконі Палацу Дожів цілується парочка. Все це – символи яскравих романтичних стосунків, багатої гами почуттів і любовних переживань. Вона дуже позитивна і обіцяє гармонійну взаємодію з коханою людиною, повне взаєморозуміння і прийняття, взаємну підтримку і задоволення від кожної хвилини, проведеної разом. Карта також вказує на високу вірогідність зачаття дитини.

Таро Казанови, 2 Кубків

Гороскоп Таро – Лев – Четвірка Жезлів

Ця карта в класичному Таро символізує плідну, гармонійну взаємодію злагодженої команди, яка працює як один механізм. Тут же акцент робиться на іншому – на те, що людина, з якою можлива така взаємодія, вже знаходиться у вашій "орбіті" і скоро дасть про себе знати. На карті зображена молода дівчина, яка вирішила скупатися в лісовому струмку. Упевнена в тому, що поруч нікого немає, вона майже повністю роздяглась. А тим часом здалеку за нею спостерігає чоловік. Порада Таро така: зверніть увагу на людину, яка постійно потрапляє вам на очі. Не виключено, що це ваш таємний шанувальник.

Таро Казанови, 4 Жезлів

Гороскоп Таро – Діва – Лицар Кубків

Цей Лицар символізує супутника життя, який надзвичайно романтичний і готовий до дії. На цьому тижні вам можуть зробити пропозицію руки і серця або зробити якийсь інший важливий крок. Карта також може говорити про те, що ваші стосунки з коханою людиною будуть наповнені щирим глибоким почуттям. Щоправда, маска на обличчі головного героя вказує на те, що чоловік може намагатися приховувати свої ніжні почуття.

Таро Казанови, Лицар Кубків

Гороскоп Таро – Терези – Вісімка Денаріїв

Вечір. Венеція. У подружній спальні двоє. Він приліг на ліжко, вона присіла поруч. Вони дивляться один на одного з ніжністю і тихо розмовляють про щось приємне. Ця карта символізує відносини, які базуються на спорідненості душ, особливій прихильності і на істинній дружбі. Ці двоє підтримують і піклуються одне про одного. Разом їм комфортно і добре. І здається, що кращого не можна і бажати. У певних випадках карта може символізувати відносини за типом "вчитель-учень", де один з партнерів має авторитет, а другий повністю довіряє йому.

Таро Казанови, 8 Денаріїв

Гороскоп Таро – Скорпіон – Дев'ятка Денаріїв

У класичному Таро на цій карті зображена молода багачка в своєму розкішному саду, яка насолоджується тим, що досягла власними талантами і зусиллями. Тут же ми бачимо класичний любовний трикутник. Чоловік, дружина і... Казанова. Коханці безсоромно займаються своєю грою прямо на подружньому ложі. Поєднавши обидва значення, можна тлумачити цю карту так: подружжю, яке є досить забезпеченим, з якоїсь причини стало нудно удвох. І ось вже на горизонті маячить хтось третій, хто може оживити обстановку. Порада Таро: не міняйте багатство відносин на порцію адреналіну.

Таро Казанови, 10 Денаріїв

Гороскоп Таро – Стрілець – Дев'ятка Мечів

На карті зображена пристрасна сцена кохання, яка розігрується в готельному номері. Знатному гостю сподобалася мила покоївка, і ось вони вже в ліжку. Все було б добре, якби не небезпека (уявна чи реальна), яка відчувається на карті. Її символ – безліч гострих мечів, що оточили фігури головних героїв. На цьому тижні може початися небезпечний любовний зв'язок. Чи то тому що він заборонений, чи то тому що один з партнерів має на мені щось підступне. Карта також може говорити про те, що один з партнерів (найімовірніше, жінка) з якоїсь причини боїться цих відносин. З великою часткою ймовірності ці побоювання не мають жодних підстав.

Таро Казанови, 9 Мечів

Гороскоп Таро – Козеріг – Четвірка Кубків

На карті зображена ідилія. Двоє коханців або подружжя відпочивають на ліжку. Обидва ще не одягнені. Вона з ніжністю дивиться на свого коханого і бачить те ж почуття в його очах. На цьому тижні Таро обіцяють вам прекрасні, наповнені стосунки зі своєю другою половинкою. У вас не буде жодного бажання дивитися по сторонах і думати про "запасний варіант". Тут вас буде влаштовувати абсолютно все. Можливо, пристрасті бракуватиме, але натомість буде особлива гармонія і спорідненість душ, що набагато цінніше.

Таро Казанови, 4 Кубків

Гороскоп Таро – Водолій – Маг

Вам випала одна з найбільш містичних карт колоди Таро. Її класичне значення – унікальні здібності і можливості в чомусь, особливий дар, професіоналізм вищого рівня, різнобічні таланти. В контексті прогнозу на відносини карта говорить про унікальний формат взаємодії "божества" і "адепта". Це той випадок, коли один з партнерів явно домінує, причому, його авторитет цілком заслужений. Другий же повністю згоден на роль того, що ведуть, і вдячний долі за те, що у нього є такий "гуру". Таким чином, тут задоволеними залишаються обидва.

Таро Казанови, Маг

Гороскоп Таро – Риби – Шістка Кубків

Досить поглянути на цю карту, щоб зрозуміти: вона про жаль про колишнє кохання. Чоловік, закривши очі, згадує ту саму жінку – єдину, неповторну, - з якою він був щасливий. Чи то під тиском обставин, чи то підкоряючись холодному розрахунку, цей роман не мав продовження. Все скінчено. Чи ні? Таро радять не вимотувати себе сумними думами, а діяти. Якщо кохану людину можна повернути, зробіть це!

Таро Казанови, 6 Кубків

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