Любовний гороскоп на 8-14 липня: хто пізнає щастя

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 липня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє непростий вибір Рибам, гроші Водоліям і щастя Скорпіонам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд ілюстрацій карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Трійка Жезлів

Літо, спека. Десь в італійській провінції посеред поля – сінник, а на ньому – парочка закоханих. По їхньому одягу зрозуміло, що вони не селяни, а знатні панове. Швидше за все, вони просто прогулювалися околицями і вирішили сховатися тут від спекотного сонця. Спокуса була надто великою, встояти було неможливо. Ця карта – про домінування емоцій над розумом, про необдумані, але прекрасні вчинки, про існування в моменті "тут і зараз", коли ніхто не замислюється про те, що буде завтра.

Телець – Туз Жезлів

Венеціанський Гранд-канал, ряд розкішних палаццо. Навпроти одного з них з води виринає величезний жезл. Це символ дії, ініціативи, активності, а також активної підтримки всіх починань самими Небесами. Ця прекрасна карта говорить про те, що будь-які ваші кроки будуть успішними. Головне – не сидіти склавши руки. В контексті романтичних відносин карта може вказувати на важливий крок, який може зробити один з партнерів – від визнання в любові до укладання угоди купівлі-продажу нового сімейного гніздечка.

Близнюки – Шістка Кубків

Чоловік середніх років прикрив очі, і на нього нахлинули спогади. Бал, красиве жіноче обличчя, витончена фігура, шампанське, сміх, компліменти, поцілунок... Він був по-справжньому щасливий тоді. Куди ж все пішло? Чому поруч – не та, єдина і неповторна? Чому жінка, яка поруч, здається чужою? Ця карта – про ностальгію за минулим, за колишніми відносинами, за колишньою любов'ю. І про бажання повернути все назад. Карта не відповідає на питання, чи вдасться це зробити, але все ж дає пораду зробити спробу.

Рак – Шут

Вечірні сутінки, венеціанська пьяцца Сан Марко. На площі розгулює дивна постать у плащі і в масці – чи то чоловік, чи то жінка. У цій людині приховано все. Це символ тотальної таємниці. Коли мова про відносини, які щойно зароджуються, тут немає особливої проблеми. Адже важко було б очікувати, що новий знайомий чи знайома відкриватимуть всі свої секрети тому, з ким познайомилися лише вчора. Але якщо ваш шлюб зі стажем, слід замислитися над тим, чому в ньому катастрофічно бракує щирості та відкритості.

Лев – Суд

В одному з венеціанських апартаментів відбувається дивна сцена. Поважний пан, який сидить на кріслі, оцінююче дивиться на дівчину, що стоїть перед ним. Вона напівоголена, і з виразу її обличчя зрозуміло, що її бентежить цей погляд, їй неприємна ця ситуація. І все ж чоловік продовжує відверто розглядати її, виносячи свій вердикт. Карту не можна назвати позитивною. Вона вказує на некомфортну ситуацію, коли ваші дії і слова розглядають через мікроскоп. Неупереджено. Карта може передвіщати "розбір польотів" і осуд. Але також і прощення – якщо ви в чомусь завинили.

Діва - Сила

Венеція. Вечір. В одному з венеціанських палаццо бал. Музика, вино, танці, спокусливі наряди. Атмосфера свята п'янить всіх. Парочка, яка не в силах стримати пристрасть, вирішила усамітнитися в кімнаті на верхньому поверсі. Вони поспішають, адже в будь-яку хвилину їх можуть застати. Задоволення неповне, і все ж це задоволення. Карта говорить про силу, вимагатиметься від вас. Силу протистояти спокусам, підпорядкувати свої пристрасті Вищому Я, або, навпаки, про силу духу, щоб ризикнути всім заради любові.

Терези - Помірність

Спекотний літній вечір. В одному з венеціанських двориків біля фонтану сидить молода панянка топлес. Її очі закриті, на обличчі застигла мрійлива усмішка. Вона думає про свого коханого – віртуального чи реального, - і видно, що ці думки приносять їй величезне задоволення. Ця дівчина – молода дружина заможного вельможі. Він дав їй все, що може дати багатий чоловік, крім одного: пристрасті і любові. Кожен день вона проводить на самоті. Чоловік зайнятий справами, а у неї маса вільного часу. І туга. І спрага романтичної пригоди. Карта віщує саме такий стан. Але, швидше за все, очікування любові так і залишиться очікуванням. На конкретні кроки у вас не вистачить сміливості.

Скорпіон - Сонце

Сонце – одна з найкращих карт колоди Таро. Світанок в Венеції. Крізь ранковий туман Гранд-каналом плине перша гондола. Починається новий день, він буде прекрасний і світлий, і ніщо не затьмарить його. Ця карта символізує довгоочікувану зустріч з тим, кого любиш найбільше всіх людей на світі, кого вважаєш невід'ємною частиною себе самого, з ким приємно і мовчати, і говорити, з ким відчуваєш себе по-справжньому щасливим. Це знак найвищої гармонії у відносинах, коли двоє підходять один одному просто ідеально. Такому союзу можна тільки позаздрити. Якщо ви ще не зустріли свою любов, карта говорить про те, що така зустріч дуже ймовірна.

Стрілець – Паж Жезлів

Молодий хлопець в камзолі стоїть на венеціанському містку. У його руках – палиця, обличчя закрите маскою. Ця карта символізує або звістка, інформацію про якомусь важливому дії, планування таких дій, або нового шанувальника, який набагато молодший за свою партнерки. Карта в цілому вважається позитивною. Вона не говорить про щастя в особистому житті, але про рух в цьому напрямку – однозначно.

Козеріг – Трійка Денаріїв

Пізня ніч. Венеція. Вузька вуличка. Тьмяне світло ліхтарів вихоплює з темряви фігури напівоголених жінок, "жриць кохання". Клієнти вже на підході. Ця карта символізує звичайні людські, земні насолоди, без претензій на особливу глибину або духовність. Це той випадок, коли задовольняєшся малими радощами життя, не замислюючись про те, що буде завтра. Якщо на цьому тижні зав'яжуться нові романтичні відносини, вони можуть бути засновані виключно на сексі і не відрізнятимуться тривалістю.

Водолій – Туз Денаріїв

Це потужна грошова карта. В контексті Таро Казанови вона може вказувати на те, що головний акцент у відносинах з коханою людиною буде робитися саме на матеріальний бік. Можливо вирішення глобальних проблем, пов'язаних з облаштуванням житла, з покупкою автомобіля або іншими подібними великими витратами. Або кроки в цьому напрямку, які неодмінно приїдуть до успіху. Карта говорить про благополучне вирішення всіх фінансових проблем і нові перспективи для збільшення добробуту сім'ї.

Риби – Двійка Мечів

Цей вечір був сповнений романтики. Вони зустрілися на пьяцца Сан-Марко. Він запросив її випити келих вина, вона погодилася. Легко перекусивши в тратторії, вони довго гуляли по нічній Венеції, випадки прекрасну музику. І ось, нарешті, опинилися в одній з кімнат венеціанського палаццо. Він, не гаючи часу, почав знімати з неї одяг, і тільки в цей момент, опинившись напівроздягненою, вона запитала себе: а чи люблю я його? Дівчина застигла в нерішучості посеред любовної сцени. Карта символізує сумніви і непростий вибір. Причому, рішення тут приймає розум, а не серце. Порада Таро: слухайте серце.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!