Любовний гороскоп на 7-13 жовтня: кому підіграє Фортуна

Любовний гороскоп на тиждень з 7 по 13 жовтня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє великі зміни в особистому житті Близнюкам, зустріч зі своєю тінню Дівам і успішне подолання перешкод Козерогам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Зображення кількох карт не представлені в цій публікації з етичних міркувань.

Овен – Трійка Мечів

Оголена молода дівчина, накинувши на себе простирадло, підійшла до вікна і глянула на вікна будинку навпроти. Її обличчя не видно, але вся її постать говорить про сум і жаль. У класичному Таро ця карта означає необхідність прийняття важливих, але нерадісних рішень, і здоровий глузд, розум тут відіграє ключову роль. Але Таро Казанови присвячено любові, тому сенс карти тут дещо інший. Вона говорить про те, що ви можете опинитися перед вибором: діяти за велінням розуму, відмовившись від відносин, чи за велінням серця, продовжуючи їх, незважаючи на всі уявні перепони. Порада Таро однозначна: слухайте серце.

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Таро Казанови, 3 Мечів

Телець – Сімка Денаріїв

Ця карта має кілька смислових "шарів". На ній зображена любовна гра, етап "попередніх ласк" між Казановою і його новою – зовсім юною і недосвідченою – коханою. Він намагається задовольнити її, і йому це вдається. По-перше, карта вказує на певне порушення балансу між тим, що дає партнер, і тим, що отримує натомість. По-друге, це символ відносин за типом "учитель-учень", в яких більш досвідчений "наставник" навчає менш досвідченого. Карта може прямо вказувати на роман з великою різницею у віці. По-третє, ця карта може говорити про очікування "врожаю" - моменту, коли "учень" (або "учениця"), нарешті, стане досить зрілим, щоб повноцінно брати участь в цій грі і проявляти ініціативу.

Близнюки – Туз Кубків

Вам випала одна з найкращих карт в прогнозі на любов і відносини. І в класичному Таро, і в Таро Казанови вона символізує потужний імпульс до позитивних змін в особистому житті, вибух почуття і чуттєвості, емоційне оновлення і зустріч любові усього життя. А також допомога самого Неба в справах сердечних. Фактично ця карта – знак вищого благословення, коли союз двох сердець приємний богам. Єдине застереження: не допускайте вульгарності і брутальності в цих відносинах. Вони повинні будуватися на абсолютно чистому фундаменті.

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Таро Казанови, Туз Кубків

Рак – Сімка Жезлів

На карті зображено сцену дуелі. Двоє панів б'ються на пістолетах в присутності секундантів. Ось-ось пролунає фатальний постріл. Сюжет карти красномовний. Вона обіцяє конфлікт, з'ясування стосунків, причому, не тет-а-тет, не на кухні, а при свідках. Карта може говорити про нерівну боротьбу, в якій, як не парадоксально, виграє той, хто мав найменші шанси на успіх. Може йтися про судову суперечку про розподіл майна або про якісь інші серйозні питання. Можливо, мова піде просто про невеликий "розбор польотів", про який стане відомо оточуючим. Щоб уникнути найгіршого розвитку подій, Таро радять зменшити обороти, відмовитися від конфронтації і піти на компроміс, навіть якщо амбіції проти цього.

Таро Казанови, 7 Жезлів

Лев – Колесо Фортуни

Вам випала прекрасна карта, і її назва говорить сама за себе. На цьому тижні карти обіцяють успіх в любові, особливе везіння і удачу, коли ви будете опинятися в потрібному місці в потрібний час. Постарайтеся скористатися унікальною нагодою, поки Фортуна до вас прихильна, і зважитися на крок, на який раніше не могли зважитися. Цього разу все пройде як по маслу. І не бійтеся ризикувати. Богиня Долі допомагає сміливим.

Таро Казанови, Колесо Фортуни

Діва – Диявол

Ця карта не така страшна, як здається. Більш того – вона несе і позитивний аспект. Її сюжет простий: посеред ночі дівчина вирішила влаштувати "спіритичний сеанс" і побачити в дзеркалі образ "судженого", але щось пішло не так, і замість красивого чоловіка вона побачила в відображенні моторошну істоту. Це символ зустрічі зі своєю власною тінню, з тією стороною своєї натури, яку ми вважаємо за краще не помічати. На цьому тижні Таро рекомендують не просто звернути на неї увагу, а й спробувати "приручити" і змусити працювати в "мирних цілях". Це можливість для розширення своїх можливостей і кращого розуміння себе і світу. Додаткова порада: відмовтеся від табу і не бійтеся сексуальних експериментів.

Таро Казанови, Диявол

Терези – Смерть

З цією картою пов'язана цікава історія-притча. Жили-були двоє закоханих. Вони і дня не могли прожити один без одного. Здавалося, сама доля звела їх разом, і тепер ніщо не в силах їх розлучити. Але обставини були не на їхньому боці. Він був сином знатних батьків, вона – дочкою простого селянина. Під тиском рідні, він вирішив одружитися з іншою – тією, яка йому рівня за статусом. Через багато років цей чоловік опинився на смертному одрі. І в останні хвилини свого життя біля нього виникла вона – перша і остання справжня любов. Смертельно бліде обличчя дівчини було таким же гарним, як і раніше, але замість рук він з жахом побачив кістки... Сенс карти може бути такий: "смерть" відносин або якогось великого етапу відносин. Вказівка на непоправність наших рішень і порада не відмовлятися від любові, які б поради вам не давало оточення або ваш власний розум.

Таро Казанови, Смерть

Скорпіон – Четвірка Денаріїв

У класичному Таро на цій карті зображений скнара, що міцно вхопився за свої грошенята. Тут тема грошей також центральна. У робочому кабінеті поважний пан зосереджено підраховує свої фінанси. На край столу присіла красуня-дружина, але він не удостоїв її увагою. "Я зайнятий. Хіба ти не бачиш?" - нібито говорить вся його поза. Карта має два значення і дає одну пораду. По-перше, ваш партнер (або партнерка) можуть бути занадто захоплені справами, поточними турботами, перш за все, фінансовими, щоб згадувати про свою другу половинку. По-друге, карта може говорити про ситуацію, коли друга половинка, чоловік чи дружина, сприймається як справжній скарб, яким ні з ким не хочеться ділитися. На практиці це може означати, наприклад, небажання чоловіка знайомити дружину зі своїми друзями, його невдоволення її прогулянками і зустрічами зі знайомими. Порада Таро така: не робіть матеріальні питання пріоритетом в житті. Партнер, що залишився без належної уваги, може просто не витримати такої "дієти". І пам'ятайте: близька людина не є вашою власністю.

Таро Казанови, 4 Денаріїв

Стрілець – Закохані

Венеція, Палац Дожів. У галереї безсоромно обіймається закохана парочка. Їм байдуже до того, що навколо люди, їм байдуже до засудження і насмішок. Вони насолоджуються один одним. Ця карта – символ нового сильного почуття і романтичного захоплення. Вона говорить про період закоханості, коли голова йде обертом від океану почуттів, коли в коханій людині бачиш тільки хороше, коли зводиш її на п'єдестал і обожнюєш. Таро рекомендують просто насолоджуватися моментом, не думаючи ні про що. Ще одне значення карти, класичне – непростий доленосний вибір.

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Таро Казанови, Закохані

Козеріг – Вісімка Жезлів

Ранок у Венеції. З першими променями сонця в водах Гранд-каналу з'являється гондола з одним пасажиром. Чоловік зосереджений і замислений, і гондольєр, бачачи це, не відволікає його порожніми розмовами. Прямо по курсу – паркан з жезлів як знак перешкоди. Але в цьому паркані явно проглядається прохід – рівно такої ширини, щоб крізь нього могла пройти гондола. Значення карти таке: вас чекають дії, прийняття важливих рішень. У певний момент буде здаватися, що завдання нездійсненне. І все ж вас чекають перемога і успіх. Головне – повільно, але вірно просуватися до своєї мети.

Таро Казанови, 8 Жезлів

Водолій – Справедливість

У класичному Таро на цій карті зображена богиня правосуддя Феміда зі своїми звичними атрибутами – вагами і мечем. Тут же ми бачимо привабливу, майже оголену дівчину. Меча немає, але ваги присутні. Її очі не закриті, як у Феміди, і вона чітко усвідомлює, що обирає. Головна тема цієї карти – прагматизм у прийнятті рішень, навіть якщо мова йде про романтичні стосунки. Можливо, ви більше не вірите в кохання і переконані в тому, що люди зустрічаються лише тому, що кожен має свій інтерес. Почасти це так. Дійсно, потрібно обережно підходити до нових відносин. Але повністю покладаючись на розрахунок, ви позбавляєте себе чогось дуже цінного, що робить життя яскравим і по-справжньому наповненим: щирого почуття і любовного божевілля. Залиште поле для втручання Долі і імпровізації.

Таро Казанови, Справедливість

Риби – Десятка Жезлів

За гральним столом в казино сидить чоловік. Його обличчя закриває карнавальна маска, і все ж зрозуміло, що він дуже зосереджений. Він робить ставку. Біля столу – натовп роззяв, але він налаштований ухвалювати рішення самостійно. Ця карта – про вантаж відповідальності. Вона може вказувати на ситуацію, коли один з партнерів хоче вирішити всі проблеми сам, без сторонньої допомоги. Це перевантаження стомлює морально і фізично. Порада Таро: підкоригуйте пріоритети, відкладіть чи відмовтеся від завдань, які не надто важливі, делегуйте повноваження – попросіть свою другу половинку допомогти вам, і справа дуже швидко зрушить з мертвої точки.

Таро Казанови, 10 Жезлів

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