Любовний гороскоп на 6-12 січня: хто подолає випробування

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня 2020 року по картах Таро Казанови обіцяє поповнення сімейного бюджету Дівам, спокусу Козерогам і новий роман Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" авторства італійського художника Люки Раймондо.

Овен – Сімка Мечів

"Крадіжка" партнера, спокуса, зрада, зв'язок на основі інтелектуального споріднення і подібності інтересів, приємна бесіда з цікавим співрозмовником. Порада: на цьому тижні перед вами може постати вибір – залишатися з колишнім партнером чи ризикнути і кинутися в усі тяжкі. Ви будете схильні покладатися на логіку, але тут вона не допоможе. Щоб не наламати дров, слухайте серце.

Таро Казанови, 7 Мечів

Телець – Лицар Кубків

Палкий шанувальник, вибух емоцій, романтичне кохання, освідчення і обійми, активні дії партнера, якому ви не байдужі. Порада: тиждень обіцяє бути дуже багатим з емоційної точки зору. Любовні переживання, можливо нове захоплення або бурхливий розвиток вже існуючого роману. Карта позитивна, тому сміливо йдіть назустріч цій любові.

Таро Казанови, Лицар Кубків

Близнюки – Помірність

Свідоме самообмеження, заборона задоволень, помірність в зовнішньому прояві емоцій і океан пристрастей всередині, порожні мрії про нове кохання. Порада: це карта приємних мрій про щось прекрасне і недосяжне. Чи вам тільки здається, що щастя неможливе? Не сидіть склавши руки, дійте! Пам'ятайте, що саме Небо допомагає тим, хто сміливо і впевнено йде до своєї мети. І побільше впевненості в собі. Вона додасть вам привабливості.

Таро Казанови, Помірність

Рак – Вісімка Жезлів

Успішне подолання перешкод, прорив, щаслива можливість змінити ситуацію на свою користь. Порада: на цьому тижні у вас буде можливість вирішити всі проблеми, які є у вашого союзу. Слово-ключ – дія! Віра в свої сили, наполегливість, цілеспрямованість і підтримка коханої людини допоможуть перемогти.

Таро Казанови, 8 Жезлів

Лев – Четвірка Жезлів

Таємний шанувальник, безтурботність, втрата пильності, гармонійні відносини в оточенні, успіх у всіх командних справах. Порада: на цьому тижні ключове слово для вас – команда. Не намагайтеся все зробити самостійно, не відмовляйтеся від допомоги і підтримки коханої людини, коли вам потрібно вирішити якесь завдання. Будьте однією "бандою", одним тілом і однією душею. Такий союз непереможний!

Таро Казанови, 4 Жезлів

Діва – Туз Денаріїв

Великий прибуток завдяки власним активним діям, допомога Неба в вирішенні матеріальних питань, безпрограшні ставки. Порада: на цьому тижні дайте старт якомусь масштабному сімейному проекту. Наприклад, відкрийте рахунок у банку чи почніть накопичувати заощадження для купівлі нерухомості. Сміливі фінансові рішення і ризик виправдають себе.

Таро Казанови, Туз Денаріїв

Терези – Король Денаріїв

Надійний партнер, господарський і "домовитий", який вміє заробляти гроші і зберігати нажите; великі грошові надходження з перевіреного джерела. Порада: на цьому тижні ваш чоловік або кохана людина може проявити по-справжньому ділові якості. Він захоче повністю взяти ситуацію в свої руки і сам вирішити всі наявні матеріальні проблеми. Надихайте, але не заважайте йому робити свою справу.

Таро Казанови, Король Денаріїв

Скорпіон – П'ятірка Жезлів

Протистояння або командна гра, конкуренція або гармонійна співпраця, з'ясування стосунків або приємне спілкування з цікавим співрозмовником. Порада: тиждень обіцяє бути дуже активним. Слово-ключ – взаємодія. Не намагайтеся відсидітися в темному куточку. Ситуація буде вимагати активного втручання, інакше ви програєте. Прийміть виклик, повірте в свої сили – і перемагайте!

Таро Казанови, 5 Жезлів

Стрілець – Трійка Мечів

Рішення, яке не приносить радості, домінування розуму над серцем, жаль за втраченим, жалість до себе. Порада: доводи логіки, здорового глузду, посилені порадами друзів і знайомих, можуть підштовхнути вас до кроку, про який пізніше ви будете шкодувати. Не робіть цього. Коли доведеться робити непростий вибір, слухайте тільки свій власний внутрішній голос, свою інтуїцію, своє серце. Вони підкажуть шлях до щастя.

Таро Казанови, 3 Мечів

Козеріг – Дев'ятка Жезлів

Побоювання, страх "влипнути" в непросту ситуацію, бажання перечекати небезпеку, відсидітися в безпечному місці, свідомий відхід від спокус. Порада: на цьому тижні ви можете зустріти кохання всього життя. Але гіркий досвід попередніх зв'язків може зупинити вас на шляху до щастя. "Чи не наступаю я на одні й ті ж самі граблі?" - будете питати ви себе. Ні, не наступаєте. Йдеться про принципово новий і безпечний формат спілкування. Вперед!

Таро Казанови, 9 Жезлів

Водолій – Пустельник

Свідома відмова від "плотських" утіх, відчуття себе в ролі гуру і наставника, який несе світло в цей грішний світ; пауза у стосунках з партнером, ініційована вами. Порада: якщо під час недільної проповіді в церкві ви почули, що секс – це гріх, це зовсім не означає, що відтепер бажання плоті залишатимуться незадоволеними. Не сприймайте все буквально. Але, якщо ви хочете ділитися з оточуючими своїм досвідом і знаннями – чудово! Поєднуйте перше з другим.

Таро Казанови, Пустельник

Риби – Паж Кубків

Освідчення в коханні, перше побачення, новий роман; щирий і пристрасний партнер, можливо, чоловік молодший за жінку. Порада: будьте відкриті до нового почуття, до нової любові. Забудьте про всі любовні невдачі, які траплялися у вашому житті. Нехай цей зв'язок буде чистим як перший сніг. Велике почуття може народитися від цього союзу. Не вбивайте його вимогами до коханої людини, умовами і умовностями.

Таро Казанови, Паж Кубків

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