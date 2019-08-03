Любовний гороскоп на 5-11 серпня: у кого знесе дах

Любовний гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє приплив чуттєвості Близнюкам, великі зміни Ракам і нову велику любов Левам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo.

Раніше OBOZREVATEL озвучив любовний гороскоп на серпень по Таро Казанови.

Овен – Двійка Мечів

Свято вийшло просто чудовим. Літнім вечором у венеціанському палаццо зібралася чудова компанія. Були тут старі і нові обличчя, багато вина, музики і сміху. Гості почали танцювати. Молодий чоловік звернув увагу на привабливу незнайому дівчину. Він запросив її на танець. Через кілька хвилин вони обидва зрозуміли, що якась невідома сила тягне їх один до одного. І ось вони усамітнилися в одній з кімнат на верхньому поверсі. Він почав обережно знімати одяг з коханою, але та раптом застигла в нерішучості. Чи продовжувати це безумство або зупинитися? Ця карта – про сумніви і непростий вибір, причому, цей вибір робить розум, а не серце. Таро радять зробити все навпаки. Розум поганий порадник у любовних справах.

Таро Казанови, Двійка Мечів

Телець – Паж кубків

Молодий чоловік стоїть на березі Каналу-гранде в Венеції. У його руках – кубок, доверху наповнений вином, обличчя відкрите, без маски. Так само відкриті і його жести. Ця карта символізує "звістку", інформацію про кохання – нове або старе, причому, інформацію приємну і радісну. Або нового коханого – щирого, ніжного, вірного, безстрашного, рішучого і готового на Вчинок. Не виключено, що чоловік в такому союзі молодший за жінку. Так чи інакше, карта віщує масу приємних моментів на любовному фронті.

Таро Казанови, Паж кубків

Близнюки – Місяць

Ніч. Венеція. Палаци. Гранд-канал. І повний місяць, що домінуює над всією картиною. Вікно одного з палаццо прочинене, хтось не спить, готуючись до нічних пригод. У класичному Таро ця карта, скоріше, негативна, ніж позитивна. Її основний сенс – мани, страхи, ілюзії, обман. Але в Таро Казанови все зовсім по-іншому. Повний Місяць – символ чуттєвості – обіцяє сплеск емоцій, бажання плоті і їх задоволення. Сильне тяжіння до партнера – старого чи нового – може виникнути на всіх рівнях, але, перш за все, на рівні тіл. Підвищується небезпека зачарувати когось чи бути зачарованим. І це чудово. Застереження тільки одне: коли треба приймати важливі рішення, "запустіть" розум.

Таро Казанови, Місяць

Рак – Колісниця

Ця карта – про рух. У погану погоду по брудній дорозі їде візок. На задньому сидінні – парочка. Не гаючи часу, втративши всякий сором, вони займаються любов'ю. Вони, ризикуючи всім, вирушили в дорогу, в невідомість, залишаючи позаду те, що більше не приносить ані радості, ані задоволення. Карта обіцяє швидку зміну обстановки (що більш ймовірно) або зміну партнера (що менш ймовірно), подорож віртуальну або реальну, покладання на себе якоїсь особливої місії і загальну повагу як винагороду за її успішне виконання.

Таро Казанови, Колісниця

Лев – Туз Кубків

Це одна з найкращих карт в Таро Казанови, присвячених романтиці. Туз в системі Таро символізує початковий імпульс до позитивних перетворень, сили і засоби, які необхідні для них, а масть Кубків – чуттєву сферу у всіх її проявах і, звичайно ж, любов. Карта обіцяє початок чогось світлого, радісного, позитивного в особистому житті, старт нового етапу відносин з коханою людиною або зав'язування нових романтичних відносин, які принесуть масу приємних хвилин. Єдина умова, яку необхідно виконати для отримання цього подарунка долі – діяти. Пам'ятаєте приказку: "У Бога немає рук, окрім наших". Робіть кроки у напрямку до свого щастя.

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Таро Казанови, Туз Кубків

Діва – Світ

Старовинна бібліотека в Празі. Тут старий Казанова працює над своїми Мемуарами, які зовсім скоро підкорять весь світ. Він згадує свої любовні пригоди, плаче і сміється. І пишається своїми перемогами. Ця карта – про досягнення вищої мети, про задоволення результатами праці, про вихід на новий рівень в особистій еволюції або в речах більш приземлених. В контексті прогнозу на відносини карта говорить про те, що ви будете повністю задоволені тим, що маєте в особистому житті. У вас буде привід для гордості за себе і свою сім'ю. Не забувайте ділитися з оточуючими рецептом свого щастя.

Таро Казанови, Світ

Терези – Диявол

Пізня ніч у венеціанському палаці. Молода жінка при свічках зайнялася ворожінням на судженого. Поглянувши в дзеркало, щоб побачити свого принца, вона застигла, відчувши жах: на неї дивився не принц і не її відображення, а страшне чудовисько. Тінь від фігури жінки доповнила картину: вона виявилася рогатою... Страшна карта, і все ж вона має сенс не такий страшний, як ця картинка. Ця карта в системі Таро символізує сильну залежність від чогось або від когось. Те, що перетворює людину на раба, позбавляє її свободи. В даному випадку мова може йти про залежність від власної зовнішності, коли жінка настільки стурбована тим, щоб виглядати "на всі сто", що присвячує своє життя тільки цьому. Але є у карти і позитивний сенс. Вона – про зустріч зі своєю "тінню". Це може бути страшно і неприємно, але, подивившись їй в очі і підпорядкувавши її, ви зможете розширити межі свого "я", вийшовши за штучні рамки.

Таро Казанови, Диявол

Скорпіон – Король Кубків

На кріслі в венеціанських апартаментах сидить чоловік в білому. На його обличчі – біла карнавальна маска, на голові – капелюх, за його спиною – криваво-червона штора, що нагадує театральну завісу, а прямо перед ним – величезний кубок з червоним вином. Біле і червоне, приховане і явне, чистота і пристрасть, прагнення приховати свої почуття і бажання поділитися величезним незатребуваним потенціалом любові. Ця карта просто переповнена суперечливими символами. Вона символізує людину, всередині якого бушує океан пристрастей, але при цьому назовні не вихлюпується жодної краплі. Зовні він – сама незворушність, сама неупередженість. Це вказівка на партнера – старого чи о нового, - який по-справжньому закоханий у вас, для якого ви – втілення його мрії, але який ніколи не зізнається в цьому. Порада Таро: не вимагайте слів і інших доказів "серйозних намірів". Просто будьте поруч з цією людиною. І ви не пошкодуєте.

Таро Казанови, Король Кубків

Стрілець – Король Мечів

Як і на попередній карті, тут зображений Король, але він зовсім не схожий на Короля Кубків. Перш за все, він озброєний гострої шпагою, яку тримає напоготові. Його обличчя не помітне за маскою. Таємничості додає капелюх і прикрита рука. Ця карта символізує людину, для якої розум – її бог. Це аналітик до мозку кісток, який переконаний: прояв почуттів – ознака слабкості і дурості. У класичній системі Таро ця карта досить позитивна, вона говорить про успішне вирішення будь-якої проблеми за допомогою інтелекту. Але Таро Казанови – про любов, і тут ця карта обіцяє "розбір польотів", причіпки, "тестування" партнера і, як наслідок, конфлікти. У союзі катастрофічно не вистачає почуття. Цю ситуацію необхідно негайно виправити.

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Таро Казанови, Король Мечів

Козеріг – Пустельник

Карта Пустельник апріорі не може бути про відносини. Вона про добровільну самотність. Рано на світанку літній монах відправляється в далеку путь. Він взяв з собою тільки дві речі – посох і ліхтар. Він іде туди, де чекають його мудрих слів, його розради, його допомоги або просто мовчазної присутності. Ця карта – про бажання зіграти роль "гуру" і одночасно уникнути спокус, можливо, спокус плоті. Пауза у відносинах часто йде на користь, але тільки якщо вона не надто тривала. Що стосується спокус, порада Таро така: не відмовляйте собі в задоволеннях, від яких немає шкоди ані вам, ані оточуючим.

Таро Казанови, Відлюдник

Водолій – Четвірка Кубків

Теплий вечір у Венеції. На великому ліжку – він і вона. Вони роздягнені. Наготу приховує лише накинуте простирадло. Його голова лежить у неї на колінах. Закохані дивляться один на одного з величезною ніжністю. Ця карта – символ повної, тотальної гармонії у відносинах, коли кохана людина сприймається як друга половинка, без якої життя не було б повним. Це союз, в якому разом приємно навіть мовчати. Карта може символізувати закінчення медового місяця, коли пристрасть вже минула свій пік, але їй на зміну прийшло щось більш цінне – спорідненість душ.

Таро Казанови, Четвірка Кубків

Риби – Суд

Молода гарна дівчина практично повністю оголена. Вона стоїть навпроти чоловіка в масці, який з великим інтересом розглядає її. Вона явно збентежена, їй неприємно перебувати в цій ситуації, але з якоїсь причини вона продовжує залишатися тут. Ймовірно, дівчина – повія, а чоловік – її потенційний клієнт, який оцінює, чи хороший "товар". Карта може передвіщати ситуацію "тестування", "екзаменованія", "суду" одного з партнерів, звинувачень і винесення "вироку". Але карта також є символом прощення. Якщо ви в чомусь завинили перед коханою людиною, ймовірність того, що всі образи будуть забуті, дуже висока.

Таро Казанови, Суд

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