Любовний гороскоп на 4-10 листопада: хто отримає нагороду

Любовний гороскоп на тиждень з 4 по 10 листопада 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє сплеск адреналіну Близнюкам, нове романтичне захоплення Ракам і вірного супутника життя Терезам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Зображення кількох карт не представлені в цій публікації з етичних міркувань.

Овен – Справедливість

У класичній інтерпретації на цій карті зображена богиня справедливості Феміда зі своїми атрибутами: вагами і мечем. Тут же богиня – майже повністю оголена приваблива молода жінка, і на її "божественність" вказує лише один атрибут – ваги. Головна тема карти – зважений, прагматичний підхід до будь-якого кроку в романтичних стосунках. Наприклад, тому що одного разу вже довелося "обпектися". Зважування всіх "за" і "проти" - це добре, але, на жаль, такий підхід позбавляє спонтанності та непередбачуваності – того, що дуже цінно в стосунках. Таро рекомендують не лише аналізувати, але й ризикувати.

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Таро Казанови, Справедливість

Телець – Четвірка Денаріїв

У робочому кабінеті одного з венеціанських палаццо усамітнився поважний пан. Він зайнятий підрахунком грошей. Зосередившись на цьому занятті, він не звернув уваги на те, що в кабінет зайшла повністю оголена красуня-дружина. "Не відволікай мене, я зайнятий!" - наче говорить весь його вигляд. Це карта скнари. Але на практиці вона може проявлятися двояко. Або мова йде про ігнорування "романтичних" потреб своєї другої половинки і надмірне занурення в рішення матеріальних питань, або в якості головного багатства розглядається саме друга половинка. Можливо, це той випадок, коли жінка для чоловіка – безцінний дар, справжній скарб.

Таро Казанови, 4 Денаріїв

Близнюки – Місяць

Карта "Місяць" вважається не надто позитивною в класичному Таро, оскільки пов'язана з марами, страхами, спотвореним сприйняттям реальності. Але в Таро Казанови все зовсім по-іншому. Тут карта обіцяє пробудження почуття і чуттєвості, прилив адреналіну, гаряче бажання кохати і бути коханим. Прекрасний нічний венеціанський пейзаж вінчає повний Місяць, і саме він задає тон всій карті. Цей тиждень може пройти під знаком сильного почуття, плотських насолод і частково ігнорування доводів розуму. Можливо нове фатальне захоплення, але є ризик, що воно не буде довговічним, адже Місяць такий перемінливий.

Таро Казанови, Місяць

Рак – Паж Кубків

Вам випала прекрасна "романтична" карта. Молодий чоловік зображений у відкритій позі. Його обличчя не приховано під маскою, а жести видають його щедру натуру. В руках він тримає кубок з вином – символом великого почуття – яким він готовий ділитися. Це карта "звісток", що стосуються справ сердечних, або перших кроків в цьому напрямку. На цьому тижні можливе нове знайомство. Причому, перспективи у цих відносин будуть по-справжньому райдужними. Карта також може говорити про пару, в якій чоловік набагато молодший за жінку, але він не приховує своїх почуттів, він чесний як зі своєю коханою, так і зі своїм оточенням.

Таро Казанови, Паж Кубків

Лев – Вісімка Кубків

На карті зображено сцену класичного "адюльтеру". Казанова в гостях у давнього приятеля. Він щойно познайомився з його дружиною і зрозумів, що жінка йому дійсно подобається. Як тільки чоловік пішов у справах, герой-коханець скористався нагодою і почав любовну гру прямо в робочому кабінет. І раптом двері відчиняються. На порозі обдурений чоловік. Завіса. Карта має кілька значень. По-перше, вона може говорити про любовний трикутник і небезпеку викриття. По-друге, про те, що чоловік може малювати подібні страшні картини в своїй уяві, не довіряти жінці, ревнувати її до кожного стовпа – абсолютно безпідставно.

Діва – Шістка Жезлів

На карті зображена пристрасна сцена. Пара кохається в номері дешевого готелю, абсолютно не зважаючи на убогу обстановку. У класичному Таро це карта тріумфу і перемоги, отриманої після довгої боротьби. Тут також мова про перемогу – про перемогу над несприятливими обставинами або перемогу любовного характеру, про завоювання жінки, яка подобається. Головна порада Таро: не бійтеся робити крок назустріч мрії, навіть якщо вона здається зовсім нездійсненною. І менше уваги придорожнім стовпів і думкам оточуючих.

Таро Казанови, 6 Жезлів

Терези – Лицар Денаріїв

Ця карта в системі Таро символізує чоловіка, який "твердо стоїть на землі". Він в міру прагматичний, дуже господарський і діловитий. Він не буде витрачатися на дрібниці і зуміє сколотити капітал на те, що дійсно важливо. В контексті прогнозу на відносини карта символізує партнера, з яким може бракувати романтизму, який занадто приземлений, щоб задовольнити потребу жінки в "принці на білому коні". І все ж він надійний, він вірний, і він завжди підставить плече, коли це потрібно. Карта також може говорити про те, що на цьому тижні пара отримає можливість благополучно вирішити всі матеріальні проблеми.

Таро Казанови, Лицар Денаріїв

Скорпіон – Король Кубків

Вам випала прекрасна і дуже "багатошарова" карта. На це вказують суперечливі символи: біле вбрання головного героя – червона театральна штора. Обличчя, закрите маскою – кубок з вином, символом глибокого почуття. Святість і пристрасть, аскетизм і насолода життям. В цій карті перемішано все. Вона говорить про те, що точно так само суперечливо може вести себе ваш обранець чи партнер. За зовнішньою маскою байдужості і беземоційності може вирувати цілий вулкан пристрастей. Карта обіцяє надзвичайно наповнені романтичні стосунки, в яких головну роль відіграватиме чоловік. Порада Таро: не вимагайте від нього зізнань. Дозвольте йому залишатися в масці. І просто мовчки, без зайвого галасу, віддати вам своє життя.

Таро Казанови, Король Кубків

Стрілець – Дев'ятка Кубків

У класичному Таро ця карта обіцяє... велику випивку. Тут теж мова про насолоду та відпочинок, але дещо іншої властивості. На карті зображений Казанова зі своєю новою коханою. Вони усамітнилися на сходовому майданчику, і жінка взяла ініціативу на себе. Пара безсовісно кохається, не побоюючись бути розкритою. Карта обіцяє радості плотських утіх, стосунки без зобов'язань, секс заради сексу, легкі відносини. Якщо на цьому тижні зав'яжеться новий роман, швидше за все, він буде грунтуватися на тяжінні тіл, а не душ. Карта також може вказувати на союз, в якому роль лідера і "генератора ідей" відведена жінці.

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Козеріг – П'ятірка Кубків

На цій карті зображена просто неприпустима з точки зору церковної моралі сцена. Чернеча келія, черниця і... Казанова. Він знімає з неї одяг, але дівчина анітрохи не збентежена. Навпаки, вона проявляє непідробний інтерес до того, що відбувається. У класичному Таро ця карта говорить про надмірну увагу до того, що втрачено, і невміння цінувати те, що є. Тут же втрата розглядається як надбання. Прогноз Таро на цей тиждень – новий сексуальний досвід, пізнання нових граней себе самого і благородний ризик.

Водолій – Шістка Кубків

Водолії, вам випала та сама карта, що і минулого тижня, а це вже цікавий знак. Схоже, тема ностальгії за минулим коханням як і раніше буде для вас актуальною. Повторимо сказане в минулому прогнозі. Занурившись в похмурі думки, Казанова бачить картини минулого щасливого кохання. "Та єдина, бажана, неповторна – де вона зараз? Як могло статися, що я відпустив її? Чому ми не разом?" Карта вказує на незадоволеність нинішнім станом в особистому житті, а також закликає виправити становище – звичайно, якщо для цього не знадобиться ламати людські долі.

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Таро Казанови, 6 Кубків

Риби – Лицар Жезлів

Вам випала чудова карта дії. На ній зображений вершник. Його обличчя закрите маскою, а в руках величезний жезл. Чоловік готовий до активних кроків, але при цьому бажає зберегти в таємниці свої справжні почуття і мотиви. На цьому тижні ваш партнер може піти на крок, який від нього давно очікували. Наприклад, зробити пропозицію або сміливо вирішити давню проблему. Карта вважається дуже позитивною, тому всі "активності" матимуть хороші наслідки. Карта також рекомендує на цьому тижні не сидіти склавши руки. Використовуйте цю унікальну можливість, щоб поліпшити свої відносини і своє життя.

Таро Казанови, Лицар Жезлів

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