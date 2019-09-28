Любовний гороскоп на 30 вересня – 6 жовтня: хто переможе

Любовний гороскоп на тиждень з 30 вересня по 6 жовтня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє завоювання предмета любові Терезам, радості плоті Ракам і Левам, а також непростий вибір Дівам і Водоліям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Зображення кількох карт не представлені в цій публікації з етичних міркувань.

Овен – Король Кубків

Чоловік в білому сидить на тлі червоної штори. Перед ним – келих, наповнений вином. Ця карта сповнена цікавих символів. Поєднання кольорів – білого і червоного – говорить про внутрішню боротьбу між прагненням до чистоти і бажанням проявити свою чуттєвість. Але результат цієї дилеми вирішений: на нього вказує кубок, символ почуття, емоцій, любові, пристрасті. Карта обіцяє неймовірно насичений тиждень в плані любовних переживань. Оскільки карта стовідсотково позитивна, ці переживання будуть приємними. Порада Таро така: занурившись в глибини почуття, все ж таки не відключайте розум.

Таро Казанови, Король Кубків

Телець – Дев'ятка Кубків

Прямо на гвинтових старовинних сходах одного з венеціанських палаців усамітнилася парочка. Він сидить на сходинці, вона – опустилася перед ним на коліна. Вони займаються любов'ю, не переймаючись тим, що хтось може їх "застукати" за цим заняттям. Карта обіцяє свято життя, в даному сенсі – в любовних відносинах. Спілкуватися з партнером на всіх рівнях буде легко, і ця взаємодія принесе обом задоволення. Карта також символізує релакс, розслаблення, відновлення сил.

Близнюки – Лицар Мечів

У класичному Таро ця карта вважається досить позитивною. Вона вказує на здатність і можливість вирішити будь-яку проблему, приклавши розум. Але в контексті прогнозу на відносини її сенс двоякий. З одного боку, у пари дійсно з'явиться можливість вирішити нагальні питання. Але, з іншого, карта також може вказувати на холодний аналіз дій коханої людини, на "розбір польотів" і причіпки. Але, навіть якщо з якогось приводу доведеться з'ясовувати стосунки, це теж на користь. Головне – не захоплюватися цим заняттям, щоб не втратити любов.

Новини Названі найдивніші вподобання в сексі

Таро Казанови, Лицар Мечів

Рак – Королева Кубків

На карті зображено практично повністю оголену жінку, що сидить на дивані. Її обличчя прикрите маскою, на руках – чорні рукавички. Її поза досить вульгарна і говорить про те, що дама жадає любові. Карта обіцяє чуттєві задоволення, які можуть взяти верх над усіма іншими потребами і інстинктами. Якщо на цьому тижні зав'яжеться новий роман, знайте: він буде заснований на сексі, і тільки на сексі. Якщо мова йде про усталені стосунки, карта може вказувати або на небезпеку зради (перш за все, жінки), або на новий сплеск взаємного фізичного тяжіння партнерів.

Лев – Королева Денаріїв

Ця карта чимось нагадує попередню. На ній теж зображена оголена жінка в вульгарній позі, яка демонструє свої "принади". Але масть Денаріїв вносить свої корективи. Якщо в попередньому випадку мова йшла про чуттєвість заради чуттєвості, то тут домінує матеріальний інтерес. Карта вказує на відносини, засновані на меркантильному інтересі партнерів. Один з варіантів – "продаж" любові, проституція чи просто ситуація, коли один з партнерів намагається здобути суто матеріальну вигоду від своєї сексуальної привабливості. Є у карти і позитивний сенс: вона може вказувати на успішне вирішення фінансових труднощів, якщо такі є у пари.

Діва – Справедливість

У класичному Таро на цій карті зображено жінку-суддю з символами юриспруденції – вагами і мечем. Тут же ми бачимо практично голу дівчину, яка задумливо дивиться на ваги. Карта має кілька значень. По-перше, вона говорить про бажання зважити всі "за" і "проти", дуже обережно підходити до ухвалення рішення. По-друге, вона може вказувати на встановлення справедливості, наприклад, в ході шлюборозлучного процесу. По-третє, "Справедливість" може означати практичний підхід до питань романтичних. Всьому виною – досвід. Він навчив такої обережності.

Таро Казанови, Справедливість

Терези – Шістка Жезлів

У простому готельному номері десь на околиці Венеції парочка кохається. Комфорту тут практично немає, але їм байдуже. Їх увага привернута не на убогу обстановку, а один на одного. У класиці ця карта означає тріумф, перемогу. Тут же мова може йти про довгоочікуване завоювання предмета любові. Можливо, довгий час ви страждали через нерозділене почуття, страждали через неможливість бути разом з коханою людиною. І ось, нарешті, крига скресла. Події розвиваються стрімко. І ви не помітили, як опинилися в одному ліжку.

Таро Казанови, Шістка Жезлів

Скорпіон – Королева Мечів

На червоному кріслі сидить красива оголена жінка. Усім своїм виглядом вона заявляє: я тут господиня, я тут головна, я тут приймаю рішення. Впевненість в собі підкреслює і шпага в її руці: вона проткнула нею простирадла, що валяються на підлозі. Це символ того, що жінка домінуватиме не тільки в домі, не тільки на кухні, але і в ліжку. Добре це чи погано? Все залежить від того, як ви до цього ставитеся. Звичайно, владна самовпевнена жінка сподобається не кожному чоловікові, але, коли мова йде про важливе рішення, наприклад, у справах бізнесу, така супутниця життя на вагу золота. Карта також може говорити про те, що на цьому тижні романтика, охи і зітхання можуть відійти у відносинах на другий план. Може виникнути необхідність у швидкому прийнятті радикальних рішень, а тут вже не до сентиментів. І все ж карта позитивна, тому мова тут про виключно позитивні події.

Таро Казанови, Королева Мечів

Стрілець – Сімка Жезлів

У класичному Таро ця карта означає нерівний бій, який, тим не менш, завершиться на вашу користь. Тут також зображена баталія: двоє панів б'ються на шпагах в присутності секунданта. Карта може вказувати на розгляди в суді, наприклад, на шлюборозлучний процес. Причому, результат може бути несподіваним: перемогу здобуде той, хто мав на неї менше шансів, але проявив більше цілеспрямованості і наполегливості. Карта також може говорити і про звичайну побутову суперечку подружжя або коханців "у присутності свідків". У гіршому варіанті розвитку подій можливе рукоприкладство. Якщо ж з'ясування, хто правий, а хто винен, обійдеться без подібних "побічних ефектів", воно піде на користь, адже іноді треба розставляти крапки над "i".

Таро Казанови, 7 Жезлів

Козеріг – Шістка Денаріїв

Ця карта говорить про те, що є хтось, кому ви не байдужі, хто таємно любить вас. На ній зображена жінка, яка знімає сукню. Вона практично повністю оголилася, тому що впевнена: в кімнаті нікого немає. Але насправді це не так. Нею потайки, через двері, милується чоловік. Порада Таро така: зверніть увагу на тих (того, ту), хто щодня знаходиться в полі вашого зору, хто часто трапляється на очі, хоча поруч бути не повинен, Не виключено, що це ваш таємний шанувальник (шанувальниця). Якщо сміливості бракує йому (їй), зробіть перший крок ви самі.

Таро Казанови, 6 Денаріїв

Водолій – Двійка Мечів

На венеціанському балу познайомилися двоє. Вони відразу відчули незрозуміле тяжіння. Чи то позначилося випите вино, чи то повний місяць, чи то загальна атмосфера свята... Випивши чергову порцію звеселяючого напою, парочка піднялася нагору. Вони закрилися в одній з кімнат і почали любовну гру. Він почав повільно знімати з неї одяг, а вона раптом застигла в нерішучості. "Що я роблю?" - промайнуло у неї в голові. Карта говорить про сумніви і вагання, а також про ситуацію, коли рішення приймаються виключно розумом. Порада Таро: в справах любові серце – найкращий порадник. Довіртеся йому.

Таро Казанови, 2 Мечів

Риби – П'ятірка Жезлів

Тут, як і в прогнозі для Стрільців, мова йде про битву. Але зверніть увагу: на відміну від тієї карти, тут немає свідків. Ці двоє з'ясовують стосунки, сховавшись від сторонніх очей. Точно так само і ви можете вирішувати свої сімейні питання на кухні або десь іще, але так, щоб не посвячувати в них нікого, навіть близьких родичів. Звичайно, карта не обіцяє сімейну ідилію, але і жорстких розборок вона теж не пророкує. Цей тиждень може бути пов'язаний з певною кризою у відносинах, але таке випробування лише зміцнить союз.

Таро Казанови, 5 Жезлів

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