Любовний гороскоп на 30 грудня – 5 січня: хто втішиться

Любовний гороскоп на тиждень з 29 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року картах Таро Казанови обіцяє початок світлої смуги життя Овнам, оформлення відносин з другою половинкою Ракам і активні дії Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" авторства італійського художника Люки Раймондо. Ряд карт не представлені в публікації з етичних міркувань. Замість них наведені карти тих же значень з класичного Таро Уейта.

Овен – Зірка

Закінчення темної смуги життя, переддень нових позитивних перетворень. Останні випробування перед перемогою і втіхою. Надія, якій судилося збутися. Порада: ви стоїте на порозі щасливого періоду особистих відносин. Незважаючи на гадану безвихідність і "ніч", світанок ось-ось настане. Просто наберіться терпіння.

Таро Казанови, Зірка

Телець – Імператриця

Щедрість природи, багатство, здоров'я, задоволення тим, що маєте. Відносини, наповнені взаємним почуттям, радістю, любов'ю і бажанням. Успішне вирішення усіх матеріальних питань, з якими стикається пара. Порада: будьте щедрими по відношенню до партнера і оточуючих так само, як щедра до вас доля. Діліться своїм щастям і радістю, і Небо винагородить вас сторицею.

Класичне Таро Уейта, Імператриця

Близнюки – 5 Кубків

Втрата чогось не надто цінного, недооцінка того, що маєте. Ігнорування подарунків долі, занурення в себе, самонакручування, перебільшення проблем. Небезпечні сексуальні експерименти, які розкриють нові грані вашої особистості. Порада: не бійтеся виходити за рамки звичного способу життя, спробуйте себе в новій ролі, в тому числі у відносинах з партнером. Відкрийте очі на те, що раніше випадало з поля зору. Почніть цінувати те, що дає вам кохана людина.

Класичне Таро Уейта, 5 Кубків

Рак – Ієрофант

Оформлення відносин. Оголошення на весь світ, що ви пара, що ви разом. Весілля або вінчання. Підписання шлюбного контракту. Шлюб за розрахунком. Відносини, в яких чоловік і дружина виконують покладені на них суспільством і мораллю функції. Брак почуття. Порада: на цьому тижні пара може зіткнутися з паперовою тяганиною або формальностями, які будуть забирати весь час і сили. Романтики буде не вистачати. Необхідно просто пережити цей період, почуття відродиться знову.

Таро Казанови, Ієрофант

Лев – Король Жезлів

Людина дії. Дія як така. Надійний партнер, який знає, чого хоче, і робить все, щоб досягти мети. Вважає за краще не розкривати карти завчасно. Небезпечний для своїх конкурентів і опонентів. Порада: якщо ваш коханий чоловік проявить суто чоловічі якості, постарайтеся не перебирати на себе ініціативу. Дозвольте йому бути номером один. Він це оцінить.

Таро Казанови, Король Жезлів

Діва – Десятка Жезлів

Важке рішення. Психологічне навантаження, перенапруження. Безліч завдань, які буде необхідно вирішити поодинці і в дуже обмежений проміжок часу. Можливо стресовий стан. Порада: якщо перед Новим роком або в святкові дні на вас навалиться занадто багато турбот, вмикайте пофігізм. Пам'ятайте: всіх справ не переробити. Перенесіть частину завдань на потім, а самі в повній мірі насолодіться святом в оточенні коханих людей.

Таро Казанови, 10 Жезлів

Терези – 6 Жезлів

Перемога, досягнення бажаного, завоювання коханої жінки (коханого чоловіка), спонтанний секс, спопеляючий вогонь пристрасті. Порада: домігшись прихильності людини, яка вам не байдужа, не поспішайте святкувати перемогу. Адже відносини не закінчуються після першої ночі. Навпаки, це лише початок. Яким буде продовження, залежить тільки від вас.

Таро Казанови, 6 Жезлів

Скорпіон – Туз Жезлів

Потужний імпульс до дії, прорив, допомога Неба в рішучих перетвореннях життя і відносин – зрозуміло, тільки на краще! Заряд енергії, неймовірне прагнення до мети, готовність зробити все для її досягнення. Порада: на цьому тижні ви можете зробити дуже багато для особистого щастя. Головне – вчасно відповісти на запрошення Долі.

Таро Казанови, Туз Жезлів

Стрілець – 6 Кубків

Спогади про минуле, про забуту любові, про відносини, яких вже немає. Ідеалізація минулого партнера і знецінення нинішнього. Зависання в приємних спогадах, свідомий відхід від сьогодення. Порада: якщо людина, з якою ви пізнали щастя, не виходить з голови, замість того щоб постійно думати про неї, дійте! Кожен з нас має право на щастя. Зробіть все, що в ваших силах.

Таро Казанови, 6 Кубків

Козеріг – Пустельник

Свідомий відхід від сексуальних відносин. Усвідомлення своєї вищої місії. Просвіта і повчання. Боротьба зі спокусами. Порада: пауза у відносинах може піти на користь, але не надто затягуйте її. Якщо ви вважаєте секс чимось гріховним і брудним, перегляньте своє ставлення до нього. Зрештою, без сексу не було б нас з вами.

Таро Казанови, Пустельник

Водолій – 4 Жезлів

Гармонійна взаємодія злагодженої команди. Святкування загального успіху. Період відпочинку і розслаблення. Таємний шанувальник. Безпечність. Порада: якщо ви зробили щось велике, дозвольте собі невелику паузу. Зберіться з друзями, поспілкуйтеся і повеселіться. І не забувайте, що в вашому оточенні може бути хтось, кому ви давно небайдужі.

Таро Казанови, 4 Жезлів

Риби – Лицар Мечів

Розстановка точок над "i", аналіз дій партнера, розбір польотів. Причіпки або конфлікти. Успішне вирішення проблеми шляхом зважування всіх "за" і "проти". Домінування розуму над почуттям. Порада: якщо партнер влаштує вам "іспит", викриє в якомусь проступку або вирішить читати вам мораль, подумайте, чи потрібна вам така "друга половинка". Якщо ж ця людина вам дорога, постарайтеся згладжувати кути і визнавати провину, навіть якщо ви ні в чому не завинили.

Таро Казанови, Лицар Мечів

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