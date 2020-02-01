Любовний гороскоп на 3-9 лютого: хто знайде друга

Любовний гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого 2020 року картах Таро Казанови обіцяє зустріч зі своєю тінню Близнюкам, оману Ракам і активні дії Стрільцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" авторства італійського художника Люки Раймондо.

Овен – 8 Денаріїв

Відносини за типом "учитель-учень" або "мама-син" і "дочка-батько". Повна гармонія і взаєморозуміння. Підтримка і прийняття партнера з усіма його перевагами і недоліками. Порада: вам випала надзвичайно позитивна карта. Вона обіцяє прекрасні відносини з другою половинкою, які не будуть затьмарені ані дрібними сварками, ані претензіями, ані критикою. Просто цінуєте і бережіть їх. Це особливий дар.

Таро Казанови, 8 Денаріїв

Телець – 5 Жезлів

Активні дії, суперник і боротьба з ним, можливо – безпідставні ревнощі. Відстоювання своїх інтересів і честі свого партнера в суперечці. Порада: на цьому тижні ваша друга половинка може воювати за вас, за ваше благополуччя і безпеку або за право бути поруч з вами. У цій ситуації вам слід лише повністю підтримувати партнера, допомагати йому і бути вдячним супутником життя.

Таро Казанови, 5 Жезлів

Близнюки – Диявол

Сильна спокуса, залежність, зустріч віч-на-віч зі своєю тінню, страх вийти із зони комфорту. Порада: ця карта не така страшна, як видається. Дівчина гадала на "судженого", і замість його зображення побачила в дзеркалі чудовисько. Таро пропонують познайомитися зі своїм alter ego, прийняти його, "приручити" і стати сильніше і багатогранніше. Сміливі експерименти вітаються.

Таро Казанови, Диявол

Рак – Місяць

Любовна омана, втрата голови, вибух сексуальності і чуттєвості. Порада: незважаючи на те, що ця карта вважається досить неоднозначною, в контексті прогнозу на відносини її можна назвати стовідсотково позитивною. Хвиля почуттів може накрити вас з головою. Ви ризикуєте забути про все, постійно думаючи про одну-єдину людину. Хіба це погано? Головне, щоб це почуття було взаємним.

Таро Казанови, Місяць

Лев – 10 Кубків

Банальне щастя в особистому житті. Повна гармонія у відносинах, перш за все, в сексуальному плані. Достаток життям як таким. Порада: це одна з найкращих карт в розкладі на відносини. Вона обіцяє надзвичайно романтичний тиждень, проведений з коханою людиною. Ніяких сварок, розбіжностей і інших проблем на горизонті не видно. Таро рекомендують просто приділяти своїй другій половинці якомога більше часу, уваги і турботи.

Таро Казанови, 10 Кубків

Діва – Смерть

Закінчення великого етапу відносин або відносин як таких. "Обнулення", очищення життєвого простору від людей, які вже не радують, не підтримують, не змушують ставати краще. Порада: не слід боятися цієї карти. Насправді, вона несе великий позитивний потенціал. Вона рекомендує, нарешті, зважитися на крок, якого ви боїтеся і який всіляко відтягуєте. Вам необхідні великі зміни і оновлення. В іншому випадку ви ризикуєте залишитися незадоволеним.

Таро Казанови, Смерть

Терези – 4 Жезлів

Плідна гармонійна взаємодія кількох людей, відпочинок після напруженої роботи, дружні контакти і спілкування. Порада: вам випала прекрасна карта "таємного шанувальника". Дівчина вирішила зануритися в лісовому струмку, роздяглася, але не помітила, що за нею підглядає чоловік. Зверніть увагу на людину протилежної статі, яка занадто часто трапляється на очі. Можливо, він небайдужий до вас, але боїться зробити перший крок. В такому випадку ви можете це зробити самі.

Таро Казанови, 4 Жезлів

Скорпіон – 4 Кубків

Затишне сімейне гніздечко, усталені відносини. Охолодження сексуального бажання, пересичення. Порада: можливо, на цьому тижні тяжіння тіл між партнерами дещо ослабне. Проте, ви будете відчувати особливу духовну близькість, спорідненість душ. Ви зрозумієте, що поруч з вами – справжній друг, який завжди підтримає і допоможе. Не вимагайте від коханої людини сексуальних подвигів. Просто створіть атмосферу затишку і тепла. А пристрасть повернеться трохи згодом.

Таро Казанови, 4 Кубків

Стрілець – Лицар Жезлів

Активні дії чоловіка, успішне вирішення всіх проблем. Сміливий крок, відповідальний вибір, жест, заява. Порада: на цьому тижні чоловік буде налаштований взяти ситуацію в свої руки. Його буде переповнювати "творча енергія". Завдання жінки в цій ситуації – просто підтримувати, надихати і головне – не перебирати на себе чоловічі функції, а просто дозволити героєві вчинити свій подвиг.

Таро Казанови, Лицар Жезлів

Козеріг – Імператор

Зрілий владний чоловік. Сірий кардинал. Відносини патріархального типу. Надійний супутник життя. Порада: на цьому тижні ваш партнер може проявити суто чоловічі якості – вміння брати відповідальність за важливі рішення, контролювати ситуацію, діяти сміливо. І все ж не вимагайте від нього стовідсоткової щирості. Частина цього "айсберга" повинна залишатися під водою. Просто довіртеся йому – він знає, що робить.

Таро Казанови, Імператор

Водолій – 10 Мечів

"Обнулення" відносин – припинення або трансформація в щось абсолютно нове. Ментальна втома. Прагнення до усамітнення. Порада: ця карта може вказувати на кризу, коли виникає відчуття безвиході і безпорадності. Але насправді це не так. Життя не зупиняється ані на хвилину. Потрібно просто трохи відпочити, відновитися, озирнутися навколо і зрозуміти, що ви перебуваєте на порозі нового прекрасного етапу життя.

Таро Казанови, 10 Мечів

Риби – 3 Мечів

Рішення, прийняте розумом, а не серцем. Жаль про кохання. Печаль. Порада: ця карта символізує ситуацію, коли під тиском доказів логіки або думки оточуючих людина відмовляється від любові. Аргументи можуть бути різними, від "ми не пара" до "що скажуть люди". Таро рекомендують в справах серцевих, по-перше, не покладатися на чужу думку, по-друге, слухати тільки серце. Щоб потім ні про що не жалкувати.

Таро Казанови, 3 Мечів

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