Любовний гороскоп на 3-9 червня: хто ризикне усім

Любовний гороскоп на тиждень з 3 по 9 червня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє підвішений стан Овнам, нове сильне захоплення Ракам і узаконення відносин з партнером Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд ілюстрацій карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Повішений

Ніч. Венеція. Палац Дожів. Чіпляючись за трос, Казанова намагається перестрибнути через перила, але зависає в повітрі. Він біжить від ревнивого чоловіка нової коханки, прихопивши з собою плащ і сумку. Ця карта говорить про прагнення втекти від партнера або проблеми, а також про ситуацію, коли ані від ваших дій, ані від вашої бездіяльності не залежить нічого. Залишається тільки чекати і спостерігати. Таро обіцяють непростий період, який просто треба пережити.

Телець – Четвірка Кубків

Вечір. Венеція. В одному з розкішних палаццо відпочиває пара. Він лежить в ліжку, поклавши голову їй на коліна. Обидва з ніжністю дивляться один на одного. Вони мовчать, але це мовчання наповнене любов'ю, гармонією і взаєморозумінням. Карта надзвичайно позитивна. Вона обіцяє прекрасні відносини з коханою людиною, які не будуть затьмарені ані сварками, ані образами, ані проблемами. Незважаючи на те, що пристрасті у стосунках може бракувати, душевне тепло поруч з цією людиною ви відчуєте повною мірою.

Близнюки – Смерть

Не слід лякатися цієї карти. Вона не віщує нічого поганого, хоча позитивної її також не назвеш. Її сюжет такий: у смертного одра, на якому лежить старий дід, стоїть оголена красуня. Але вона мертво бліда, а замість кистей рук – кістки. Це його колишня любов, яку він колись залишив, прийшла до нього у вигляді смерті. Любов і смерть – тема цієї карти. Вона закликає пам'ятати про речі непоправні. Наприклад, про втрату коханої людини, і берегти стосунки, допоки вони живі. Любов тендітна, як дорогоцінна ваза. Поводьтеся з нею обережно.

Рак - Закохані

Ранній ранок, Венеція, Палац дожів. На балконі закохана парочка безсоромно обіймається, не звертаючи уваги на перехожих. Це момент пробудження почуття, першої великої любові, сильного захоплення. Обопільне тяжіння на рівні тіл і душ колосальне, хочеться постійно бути поруч з цією людиною, здається, що в ній - все щастя і вся радість світу. Прекрасний цукерково-квітковий період. Насолоджуйтесь ним. Не хвилюйтесь про те, як будуть розвиватися відносини далі. Час все розставить по своїх місцях.

Лев – Вісімка Денаріїв

Пізній вечір. Венеція. У спальні двоє – чоловік і дружина. Він лежить на ліжку, вона присіла на край. Вони говорять про щось хороше, і полум'я свічок, які освітлюють кімнату, додає романтики. Ця карта говорить про повну гармонію і взаєморозуміння з людиною, який знаходиться поруч, про ту ситуацію, коли разом приємно навіть мовчати. Карта також вказує на щасливе вирішення всіх конфліктів, якщо такі були, на встановлення довгоочікуваного миру в сім'ї, а також на одну банальну річ – щастя в особистому житті.

Діва – Дев'ятка Мечів

Парочка пристрасно займається любов в шикарних апартаментах. Вони виглядають по-справжньому щасливими, якби не одне "але". Навколо – безліч гострих мечів як символ небезпеки. Цю карту можна назвати "небезпечні зв'язки". Вона віщує, з одного боку, справжнє задоволення, а з іншого, попереджає про те, що за це задоволення, можливо, доведеться заплатити. Незахищений секс, неадекватна поведінка партнера, викриття або щось ще – небезпеки можуть підстерігати на кожному кроці. Будьте обережнішими.

Терези – Лицар Жезлів

Це прекрасна карта дії. Цей Лицар, що озброєний палицею, символізує готовність проявляти активність і вирішувати питання. Карта може вказувати на ухвалення важливого рішення, на відповідальний крок, який може зробити ваш партнер. Наприклад, запропонувати вам руку і серце. Тиждень обіцяє бути активним і повним подіями і змінами – виключно позитивними. Якщо у відносинах з партнером був якийсь застій, саме в цей час з нього вдасться вийти.

Скорпіон – Шістка Денаріїв

Скорпіони, другий тиждень поспіль вам випадає одна і та ж карта, а це вже знак. Повторимо сказане в минулому прогнозі. Це прекрасна карта, яка символізує союз, в якому партнери готові прийти один одному на допомогу, проявляти терпимість, розуміння і підтримку. Причому, найчастіше така допомога і підтримка не афішується, залишаючись таємницею. Це той випадок, коли поруч знаходиться надійна людина, яка не підведе, на яку можна покластися в будь-якій ситуації. Карта символізує багатство – душевне і матеріальне, - яким слід ділитися зі своєю другою половинкою. Ще одне значення карти – присутність поруч людини, яка щиро закохана, але поки що не наважується зізнатися в своїх почуттях.

Стрілець – Дев'ятка Кубків

На карті зображена любовна сцена. Прямо на сходах в одному з венеціанських палаццо парочка кохається. Навколо – безліч кубків, символів почуття і чуттєвості. Ця карта обіцяє насичене особисте життя, багату емоційну гаму. Вона також говорить про те, що можливий секс у несподіваних місцях, пов'язаний з ризиком викриття. Так чи інакше, нудним і прісним цей тиждень точно не назвеш.

Козеріг – Маг

Вечір. Венеція. Свічки висвітлюють пару, яка усамітнилася в шикарних апартаментах. Вона сидить на стільці. Він стоїть позаду неї. Одна його рука лежить на її шиї, друга – піднята в повчальному жесті. Учитель і учень, бог і відданий адепт – саме на такий тип відносин вказує ця карта. У цьому союзі один є об'єктом поклоніння, а другий – тим, хто поклоняється. У лайт-варіанті мова може йти просто про захоплення здібностями, вміннями, рисами характеру одного з партнерів. Але цей формат влаштовує обох.

Водолій – Імператриця

Зображення цієї карти можна назвати вульгарним. Красива жінка середніх років сидить на венеціанському містку в вільній позі. Всім своїм виглядом вона запрошує зайнятися з нею любов'ю. Карта обіцяє, з одного боку, яскраві сексуальні відносини, а з іншого, говорить про те, що про слова "вірність" і "відданість" слід забути. Це задоволення плоті, і не більше того. Це той випадок, коли людина намагається отримати задоволення, а не задовольнити. Це егоїзм в чистому вигляді, і все ж він теж дуже привабливий.

Риби – Ієрофант

На карті зображений Папа Римський у соборі Святого Петра. Її основне значення – оформлення відносин або декларація такого оформлення. Це той випадок, коли пара вирішує оголосити на весь світ: ми разом, і це серйозно. Які форми це набуде – залежить від ситуації. Заручини, весілля, вінчання чи просто зміна статусу в Facebook з "все складно" на "у відносинах". Карта також може вказувати на прагматичний підхід до створення союзу або на укладення шлюбного контракту.

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