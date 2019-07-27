Любовний гороскоп на 29 липня – 4 серпня: хто потоне в морі почуттів

Любовний гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє баталії Рибам, активні дії Скорпіонам і занурення в романтику Близнюкам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд ілюстрацій карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Трійка Жезлів

Спекотне італійське літо. Десь посеред полів – сінник. Тут усамітнилася парочка коханців. Їх союз – таємниця для всіх, і тільки тут, в цьому безлюдному місці, вони можуть насолодитися один одним, не побоюючись викриття. Ця карта символізує заборонений зв'язок, що засуджується суспільною мораллю, або короткочасний роман на одну ніч. Вона вказує на колосальний сексуальний потенціал, як мінімум, одного з партнерів. Але, на жаль, секс – це все, що пов'язує двох людей. Додаткові значення карти – завоювання предмета своєї любові, відсутність комплексів, знайомство з іноземцями, підприємливість.

Телець – Вісімка Денаріїв

Вечір. Венеція. У спальні двоє – він і вона. Він приліг на ліжку, вона присіла на край. Чоловік і дружина розмовляють про щось, і це спілкування приємно обом. На їхніх обличчях – безтурботні посмішки. Ця карта символізує надзвичайно гармонійні відносини, іноді за типом вчитель-учень, іноді з істотною різницею у віці. Один з партнерів ведучий, другий – той, кого ведуть. Але ці ролі повністю задовольняють обох. Їм по-справжньому цікаво вдвох. Їх об'єднує не стільки фізичне тяжіння, скільки спільні інтереси, погляди, захоплення. Можливо, пристрасті тут не вистачає. Але це не робить такий союз менш цінним.

Таро Казанови, Вісімка Денаріїв

Близнюки – Лицар Кубків

На білому коні – вершник в чорному. На його обличчі чорна маска, в руках – кубок, наповнений вином. Незважаючи на загадковий і навіть зловісний зовнішній вигляд головного героя, ця карта вважається надзвичайно позитивною в контексті романтики. Цей Лицар – символ величезного почуття, кохання, яке ллється через край, тотального занурення в океан емоцій і пристрастей. Карта обіцяє період "ширяння на крилах любові", коли доводи розуму зовсім не беруться до уваги. В цьому і плюс, і мінус цієї карти. У всьому, що стосується любовних відносин, вона віщує радість і задоволення. Але якщо виникне необхідність приймати серйозні рішення, "запустити" аналітичний розум буде непросто.

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Таро Казанови, Лицар Кубків

Рак – Сімка Мечів

Вечір. Венеція. В одному з палаццо – звана вечеря. Безліч гостей, шампанське, світські бесіди. Всі встали з-за столу і пішли танцювати. Залишилися лише двоє. Їм не до танців – їх захопила приємна бесіда. Нарешті, нікого навколо немає і вони можуть побути наодинці. Взаємний інтерес очевидний, між ними є тяжіння. Поки що на рівні інтелектів, а не тіл. Це той випадок, коли двом не нудно разом, коли їм завжди є про що поговорити. Карта символізує союз людей (швидше за все, такий, що щойно намітився) на основі спільних хобі, інтересів, поглядів на життя. Пристрасть, чуттєвість, емоції та інше тут відходять на другий план.

Таро Казанови, Сімка Мечів

Лев - Закохані

На терасі Палацу Дожів парочка безцеремонно обіймається і цілується. Їм немає діла до перехожих, до чужих поглядів, до чужої думки. Вони знайшли один одного (принаймні, їм так здається). Ця карта – про нове щахоплення, що спалахнуло, про нові почуття або про оновлення почуттів в уже існуючому союзі. Обопільне тяжіння колосальне, причому, тяжіння на всіх рівнях – фізичному, ментальному, духовному. У новому партнері подобається абсолютно все, здається, він просто ідеальний. Це символ прекрасного романтичного періоду, про який можна лише мріяти. Порада Таро: насолоджуйтеся цим станом тут і зараз, не думайте про те, що було, і про те, що буде. Ловіть мить щастя.

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Таро Казанови, Закохані

Діва – Королева Мечів

На цій карті зображена повністю оголена жінка, що сидить в кріслі. Її ліва рука спирається на шпагу, яка, в свою чергу, прибиває до підлоги простирадла. Ця жінка любить домінувати, любить завжди бути правою, любить перемагати в будь-якій суперечці і чинити так, як хочеться тільки їй самій. Карта може говорити про те, що ваш партнер або ви самі будете проявляти такі якості. Або про те, що хтось із вас захоче свободи і незалежності. У будь-якому випадку, партнерською цю карту точно не назвеш. Вона про егоїзм (іноді і про егоїзм в ліжку), про меркантильний підхід і про прагнення підпорядкувати тонку сферу почуттів холодному як сталь розуму.

Терези – Туз Жезлів

З вод венеціанського Гранд-каналу височить величезний жезл. Це символ змін, потужного імпульсу до дії, активності, прагнень і майбутніх перемог. У класичній системі Таро ця карта вважається передвісником успіху – як завдяки особистим зусиллям, так і завдяки допомозі Неба. В контексті любовних відносин вона означає важливі кроки, які будуть зроблені одним з партнерів або обома, починаючи від визнання в любові і закінчуючи укладанням контракту, який принесе гарантований прибуток і поповнить сімейний бюджет. Порада Таро – не сидіть склавши руки.

Таро Казанови, Туз Жезлів

Скорпіон – Король Жезлів

Чоловік в карнавальній масці, з важкою палицею в руках сидить в дорогих апартаментах. Незважаючи на те, що його обличчя не видно, зрозуміло, що це людина, впевнена в собі і готова до дії. Саме дія – гасло цієї карти. Але не просто активність заради активності, а реальні кроки, які ведуть до результату. Карта символізує зміни на краще завдяки власним зусиллям, рух у правильному напрямку, мудрі рішення. У той же час вона може вказувати на формат відносин, який можна назвати патріархальним: чоловік грає роль глави сім'ї, жінка – берегині домашнього вогнища. Союз буде щасливим в тому випадку, якщо обох влаштовують ці ролі.

Таро Казанови, Король Жезлів

Стрілець – Десятка Мечів

Постарілий (або тільки постарілий на вигляд) Казанова сидить в своєму кріслі в повній самоті. Навколо безладно розкидані шпаги, на стіні прикріплені ще кілька. Вираз його обличчя говорить: все скінчено, життя прожите, попереду – ніч і смерть. Ця карта про глибоку кризу – в даному випадку кризу відносин. Можливо, доведеться якийсь час провести наодинці з собою, щоб привести в порядок думки і почуття. Переломний момент ніколи не буває простим, і все ж він може вивести на новий рівень, відкрити нові двері. Порада Таро: не беріть дурного в голову. Не дозволяйте своїм думкам вбивати себе, не малюйте в уяві жахливі картини. Все набагато простіше і позитивніше, ніж вам здається, і темна смуга незабаром зміниться світлою.

Таро Казанови, Десятка Мечів

Козеріг – Десятка Денаріїв

Ця карта схожа на старовинний гобелен. Гарний парк, двоє – дама і кавалер. Він галантно схилився перед нею, вона злегка посміхнулася, ховаючи обличчя за віялом. Ідеальна картина ідеальних відносин. Вірніше, їх початку. Вірніше, не стільки романтичних, скільки дружніх і навіть ділових відносин. Головний мотив, який змушує цих двох наближатися один до одного – гроші. Вся карта просякнута матеріальністю, фінансами, спадщиною, приданим. Не виключено, що найближчі дні будуть присвячені саме подібним питанням і подібним зустрічам.

Таро Казанови, Десятка Денаріїв

Водолій – Вісімка Мечів

Хворий Казанова лежить в ліжку. Його очі закриті. Поруч стоїть лікар, який стурбовано дивиться на пацієнта. Цю карту не можна назвати позитивною. По-перше, вона говорить про відсутність романтичних відносин. Швидше за все, про вимушену тимчасову самоту. Карта також попереджає про те, що можливі проблеми зі здоров'ям, перш за все, в сечостатевій сфері. Порада Таро: займіться профілактикою, звертайте увагу на найменші ознаки збоїв в роботі організму. Карта також говорить про те, що може виникнути необхідність прийняття неприємних, але необхідних рішень.

Таро Казанови, Вісімка Мечів

Риби – П'ятірка Жезлів

На одному з венеціанських мостів – дуель. Двоє панів б'ються на шпагах. З свідків тут – тільки церква, яка служить фоном для цієї сцени. Карта обіцяє активний період, але навряд чи ця активність вам сподобається. Можливий конфлікт, з'ясування відносин в сімейному колі, тет-а-тет. Оскільки мечі в системі Таро символізують інтелект, швидше за все, мова піде про якусь інтелектуальну суперечку, в якій ніхто не захоче поступатися. Зображення церкви може натякати на те, що розбіжності виникнуть на ідеологічному чи релігійному грунті. Порада Таро: сбавьте оберти, визнайте, що не маєте рації, навіть якщо переконані в своїй правоті на всі 100%.

Таро Казанови, П'ятірка Жезлів

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