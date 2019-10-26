Любовний гороскоп на 28 жовтня – 3 листопада: хто пізнає щастя

Любовний гороскоп на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє очікування "врожаю" Скорпіонам, повну гармонію в сім'ї Тельцям і плотські насолоди Левам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Зображення кількох карт не представлені в цій публікації з етичних міркувань.

Овен – Сонце

Ця карта вважається однією з найкращих в класичному Таро. У Таро Казанови вона також несе дуже позитивний сенс. Вона символізує не просто повну гармонію між партнерами, але той випадок, коли закохані бачать один в одному своє продовження, коли вважають свого улюбленого подарунком Небес, коли не уявляють життя один без одного. Всі прекрасні історії кохання, написані будь-коли, відображені в цій карті. Вона також може говорити про довгоочікувану зустріч люблячих сердець після довгої розлуки.

Таро Казанови, Сонце

Телець – Вісімка Денаріїв

Теплий літній вечір у Венеції. В одному з палаццо усамітнилася пара, чоловік і дружина. За виразом їх облич зрозуміло, що відносини цих двох також теплі. Вони з ніжністю дивляться один на одного і ведуть бесіду, яка приємна обом. Це повний, тотальний комфорт поруч з людиною, яку кохаєш. Це той самий випадок, коли розумієш: для повного щастя не потрібно більше нічого – аби тільки ця людина завжди була поруч. Ще одне значення карти – турбота про партнера і приємне спільне проведення часу.

Таро Казанови, 8 Денаріїв

Близнюки – Лицар Кубків

Чоловік, одягнений у все чорне, стоїть посеред Венеції на білому коні. Незважаючи на похмурий вигляд цієї фігури, ця карта надзвичайно позитивна в прогнозі на відносини. Він тримає в руках кубок з вином – символ великого почуття. Причому, тримає він його так, ніібито пропонує випити з нього. На цьому тижні Таро обіцяють вам хороші новини в справах любові. Можливе романтичне знайомство зі "своєю" людиною або важливий крок, який зробить ваш нинішній партнер. Карта також говорить про те, що сам настрій тижня буде досить романтичним.

Таро Казанови, Лицар Кубків

Рак – Сімка Кубків

Дівчина приймає ванну посеред венеціанських апартаментів. Вона повністю поринула в свої думки, не помітивши, що за нею підглядає чоловік. Судячи з виразу її обличчя, вона думає про щось хороше, швидше за все – про недавню зустріч з чоловіком, до якого вона небайдужа. Незважаючи на нейтральний сюжет карти, почасти вона несе негативний аспект. Адже вона – про очікування, про мрії, а не про конкретні дії. Таро попереджають, що на цьому тижні ви ризикуєте занадто глибоко зануритися в роздуми про кохання, забувши про те, що предмет любові знаходиться поруч, що він чекає вашого першого кроку.

Таро Казанови, 7 Кубків

Лев – Королева Денаріїв

На цій карті зображено жінку в вульгарній позі. Присівши на кріслі посеред розкішних апартаментів, практично повністю оголена, вона ніби запрошує зайнятися з нею любов'ю. Але незважаючи на такий візуальний ряд, карта досить позитивна. Вона говорить не тільки про бажання плоті, які дійсно можуть бути сильні на цьому тижні, але і про вміння насолоджуватися життям як таким, пробувати його на смак, пити ковток за ковтком. Це символ торжества матеріальності, перемоги тіла над душею. У прогнозі на відносини вона говорить про те, що тяжіння між партнерами буде грунтуватися на сексуальному інстинкті, а не на спорідненості душ.

Діва – Трійка Мечів

Дівчина, прокинувшись і накинувши на себе простирадло, підійшла до відчиненого вікна. Вона глянула у вікна будинку навпроти, де живе дуже дорога для неї людина. Але в вікнах темно, і двері зачинені. Вона застигла, не знаючи, що припустити. Ця карта говорить про ситуацію, коли в справах любовних рішення приймає розум, а не серце. І в цьому полягає принципова помилка. Подумайте: ви хочете бути правою чи щасливою? Інтелект – поганий порадник, коли мова йде про настільки тонку матерію, як почуття. Порада Таро: робіть, що велить серце, а не розум.

Таро Казанови, 3 Мечів

Терези – Верховна Жриця

Це одна з найбільш містичних карт Таро. Жінку, зображену на ній, іноді називають "Папесса", і в класичному Таро вона зображується в папській тіарі. Незважаючи на те, що тут Жриця оголена, карта несе ту ж ідею чистоти. В даному випадку – чистоти почуття. Вона символізує абсолютно унікальні любовні відносини, в яких повністю відсутні егоїзм, вульгарність і грубість, в яких пристрасть підносить закоханих до Небес, а не зводить в пекло. Якщо на цьому тижні ви зустрінете нову любов, знайте: це щось особливе, і поводитися з нею треба, як з тендітним сосудом. Якщо ж ви перебуваєте у відносинах, карта може обіцяти їх вихід на новий, вищий рівень.

Таро Казанови, Верховна Жриця

Скорпіон – Сімка Денаріїв

Дивлячись на цю карту, важко уявити, що її головна тема – очікування "врожаю". На ній зображена сцена кохання. Казанова посвячує нову, абсолютно недосвідчену кохану, в мистецтво любові. Він докладає для цього всіх зусиль, і дівчина дійсно в захваті від того, що відбувається. І все ж чоловік тут залишається незадоволеним. Він терпляче чекає, коли ця молода дівчина "дозріє" і "принесе плід" - коли вона зможе на рівних грати з ним в цю любовну гру, коли буде здатна не тільки брати, а й віддавати. Прогноз Таро позитивний: ви дочекаєтеся свого "врожаю".

Таро Казанови, 7 Денаріїв

Стрілець – Шістка Мечів

Ранок. Венеція в тумані. На першій самотній гондолі парочка вирушає в путь. Вони сидять, ніжно притулившись один до одного, тримаючись один за одного, підтримуючи один одного. Ця карта – про шлях до нових берегів, в повну невідомість. Що стало причиною для таких змін? Карта не дає відповіді на це питання. Але вона говорить про те, що, незважаючи на сумніви, на страх перед невідомим, все складеться дуже добре. Може йтися як про реальний переїзд в нове місце, так і про серйозну зміну обстановки в переносному сенсі. Але так чи інакше, ваша кохана людина – це той, хто буде з вами до кінця.

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Таро Казанови, 6 Мечів

Козеріг – Король Денаріїв

Вам випала чудова грошова карта. Вона символізує чоловіка, який сильно стоїть на ногах, який точно знає, чого хоче від цього життя, який знає ціну матеріальних благ і вміє їх добувати. Якщо такий чоловік – ваш партнер, вам нема про що турбуватися. Він візьме на себе всі турботи про фінансову сторону питання і забезпечить гідні побутові умови. Можливо, він не так романтичний, як хотілося б, але в тому, що він завжди готовий підтримати і допомогти, можна не сумніватися. У прогнозі на відносини карта може говорити про те, що на цьому тижні матеріальні питання пари вийдуть на перший план. І будуть благополучно вирішені.

Таро Казанови, Король Денаріїв

Водолій – Шістка Кубків

У класичному Таро це карта ностальгії і спогадів про минуле, про дитинство. Тут спогади – теж центральна тема. Занурившись в похмурі думки, Казанова бачить картини минулого щасливого кохання. "Та єдина, бажана, неповторна – де вона зараз? Як могло статися, що я відпустив її? Чому ми не разом?" Карта вказує на незадоволеність нинішнім станом в особистому житті, а також закликає виправити становище – звичайно, якщо для цього не буде потрібно ламати людські долі.

Таро Казанови, 6 Кубків

Риби – Четвірка Жезлів

У спекотний літній день молода красуня, гуляючи по лісі, вирішила скупатися в струмку. Вона зняла з себе майже весь одяг, розслабилася і не помітила, що в лісовій гущавині з'явилася фігура в темному плащі. Чоловік потайки спостерігає за нею. У класичному Таро сенс цієї карти більш очевидний: вона говорить про активну і – головне – дуже плідну і продуктивну взаємодію невеликої групи людей. Може йтися як про сім'ю, так і про колег. Карта обіцяє активний період. Можливо, він трохи втомить, але принесе чудові плоди.

Таро Казанови, 4 Жезлів

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