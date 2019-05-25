Любовний гороскоп на 27 травня – 2 червня: кого чекає спокуса

Любовний гороскоп на тиждень з 27 травня по 2 червня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє з'ясування стосунків Овнам, люблячу підтримку Скорпіонам і спокусу Левам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд ілюстрацій карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Туз Мечів

У класичному Таро ця карта вважається дуже позитивною. Вона символізує потужний прорив, швидке та ефективне вирішення важкої ситуації, нові можливості і перспективи. Але в Таро Казанови все не зовсім так. Масть Мечів символізує силу інтелекту, логічний аналіз, розум, а він, як відомо, ворог почуттів. Карта може обіцяти вирішення проблеми, але цей процес може бути болючим. Йдеться про прийняття рішення, яке базується на холодному розрахунку, а не на бажанні серця. Щоб уникнути цього, постарайтеся привнести у відносини романтику.

Телець – Лицар Жезлів

На карті зображено чоловіка середніх років, на коні, що озброєний палицею. Всім своїм виглядом він демонструє готовність діяти. Таро обіцяють велику активність, рішучість, сміливість і підприємливість у всіх питаннях, які так чи інакше стосуються відносин зі своєю другою половинкою. Карта може вказувати, наприклад, на пропозицію руки і серця, на рішення придбати нерухомість або почати заробляти для сім'ї. Ключове слово тижня – дія. Успіх прийде до тих, хто не сидітиме склавши руки.

Близнюки – Вісімка Денаріїв

Вечір. Він приліг на ліжку, поруч присіла вона. З виразів облич зрозуміло, що обом це спілкування приносить задоволення. Це як зустріч хороших друзів, яким комфортно разом навіть мовчати. Карта обіцяє гармонійну взаємодію зі своєю другою половинкою, взаєморозуміння, підтримку, симпатію тощо. У цьому союзі може бракувати пристрасті, але тут головне не це, а особлива, рідкісна, дуже цінна якість – спорідненість душ.

Рак – Десятка Жезлів

Казанова сидить за гральним столом в казино. За його спиною – натовп роззяв, але він не зважає, зосередившись на ставках. Ця карта говорить про кілька речей. По-перше, вона вказує на нервове перенапруження. По-друге, на необхідність приймати рішення самостійно. По-третє, на ігнорування думки оточуючих. По всій видимості, доведеться взяти на себе відповідальність за важливий крок, зробити сміливий крок, ризикнути, покладаючись виключно на власні сили. І все ж порада Таро така: не відмовляйтеся від дружньої допомоги.

Лев – Дев'ятка Жезлів

Спокуслива панянка топлес стоїть біля високого паркану. За ним – будинок, а на балконі – чоловік, який з цікавістю розглядає красуню. Вона явно подобається йому, але чоловік не може зважитися сказати хоча б слово. Ця карта – про сором'язливість, про страх зав'язати нові відносини, про побоювання зробити помилку і прорахуватися. Можливо, всьому виною негативний досвід, який довелося отримати в минулому. І все ж порада Таро – дійте. Роман, який розпочнеться на цьому тижні, матиме блискуче продовження, а підстав для побоювань немає.

Діва – Вісімка Кубків

Розкішний кабінет в розкішному венеціанському палаці. Господиня усамітнилася тут зі своїм новим коханим – Казановою. І раптом відчиняються двері, на порозі – її чоловік. Ця карта – про небезпечний зв'язок та викриття. Вона говорить про бажання пуститися у всі тяжкі, про втому від існуючого союзу, про ризик і покарання за нього. Тим не менш, вона також говорить про те, що ці дні будуть наповнені емоціями, почуттями, любов'ю і романтикою.

Терези – Дев'ятка Кубків

Старовинний венеціанський палаццо. На гвинтових сходах Казанова кохається з новою коханою. Ця карта символізує сильні емоції, цілу палітру почуттів, а також чуттєвість. Вона каже про закінчення конфліктів і про задоволення. Про приємне проведення часу з коханою людиною і гармонію. Карта також говорить про рольові ігри, про сексуальні фантазії і їхню реалізації. Ще одне значення карти – короткочасний союз заради задоволення плоті.

Скорпіон – Шістка Денаріїв

Це прекрасна карта, яка символізує союз, в якому партнери готові прийти один одному на допомогу, проявляти терпимість, розуміння і підтримку. Причому, найчастіше така допомога і підтримка не афішується, залишаючись таємницею. Це той випадок, коли поруч знаходиться надійна людина, яка не підведе, на яку можна покластися в будь-якій ситуації. Карта символізує багатство – душевне і матеріальне, - яким слід ділитися зі своєю другою половинкою. Ще одне значення карти – присутність поруч людини, яка щиро закохана, але поки що не наважується зізнатися в своїх почуттях.

Стрілець – Колісниця

Під дощем розбитою дорогою їде візок. У вікні ззаду видно парочку, яка, схоже, забувши про страх і сором, не витрачаючи часу, кохається. Ця карта несе кілька значень. По-перше, вона говорить про незадоволення в існуючому союзі. По-друге, про бажання пуститися в нову любовну пригоду. По-третє, про непередбачувані, непрогнозовані нові відносини. А також про рух як такий – в прямому або в переносному сенсі – до серйозних змін в особистому житті.

Козеріг – Король Денаріїв

Ця карта вважається грошовою. Вона символізує зрілого чоловіка, який знає, чого хоче від життя, і вміє досягати поставлених цілей. Це надійний супутник, господарник, що твердо стоїть на ногах. Може, він недостатньо чутливий, зате поруч з ним не страшно нічого. Карта може вказувати саме на такого партнера. Ще одне її значення – спільне вирішення суто побутових або матеріальних питань. Причому, вирішення успішне. Так чи інакше, карта обіцяє плідний період і облаштування сімейного побуту.

Водолій - Суд

На напівоголену молоду дівчину з цікавістю дивиться чоловік. Він сидить в кріслі навпроти неї, не знімаючи маски. Вона збентежена такою пильною увагою, а йому це заняття приносить справжнє задоволення. Ця карта обіцяє некомфортну ситуацію для одного з партнерів, якого можуть звинувачувати, вивчати під мікроскопом, до якого можуть чіплятися по дрібницях. У той же час "обвинувач" залишатиметься невразливим – його буде неможливо ні в чому звинуватити. Подібна ситуація досить небезпечна для стосунків. Якщо вони вам дорогі, не допускайте негативного розвитку подій.

Риби – Сімка Мечів

В одному з венеціанських палаців відбувається вечірка. Вино, частування, танці, спокусливі тіла і блиск в очах. Молоді чоловік і жінка, які щойно познайомилися, присіли осторонь за столом. Вони мило розмовляють про якісь несерйозні речі. За виразом їхніх облич зрозуміло, що це приносить їм задоволення. Карта обіцяє зародження нових відносин, подальша доля яких поки що неясна. Причому, ці відносини будуть базуватися на інтелектуальній, а не на фізичній чи душевній привабливості партнера. Але на їхню хиткість вказує особливий знак на карті: за цим столом келихів більше, ніж два, отже, кожен з цих двох розглядає й інші варіанти.

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