Любовний гороскоп на 27 січня – 2 лютого: кому загрожує небезпека

Любовний гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого 2020 року картах Таро Казанови обіцяє подорож Тельцям, активні дії Терезам і небезпечні зв'язки Стрільцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" авторства італійського художника Люки Раймондо. Ряд карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – 4 Жезлів

Гармонійні стосунки з оточенням, в тому числі з другою половинкою. Можливість розслабитися і відпочити. Часткова втрата пильності. Порада: на цьому тижні ви будете схильні до згладжування гострих кутів, до компромісу і примирення, а також до вирішення всіх питань в команді. У той же час слід звернути увагу на людину, яка дуже часто трапляється на очі, "випадково" опиняючись там, де і ви. Не виключено, що ви йому небайдужі. Якщо це взаємне почуття, зробіть перший крок самі.

Таро Казанови, 4 Жезлів

Телець – 6 Мечів

Зміни, дорога, зміна обстановки – в прямому чи в переносному сенсі. Необхідність щось швидко міняти. Іноді – втеча від несприятливих обставин. Порада: в ці дні вам слід повністю покладатися на свою кохану людину. Навіть коли весь світ буде проти вас, вона буде тримати вас за руку, не даючи впасти. Ані друзі, ані навіть рідні не нададуть вам такої підтримки, як вона. Якщо ж проблем на горизонті немає, насолодіться спілкуванням з тим, для кого ви дорожче за всіх на світі.

Таро Казанови, 6 Мечів

Близнюки – 6 Жезлів

Роман, зо зав'язався швидко, стосунки у форматі "мисливець – здобич", перемога на любовному фронті, успіх в коханні. Порада: на цьому тижні ви можете отримати "приз", на який давно чекали – кохана людина відповість взаємністю, ви будете почувати себе на сьомому небі. Але не забувайте, що відносини вимагають постійної турботи. Цінуйте того, хто вибрав вас з тисяч інших, проявляйте повагу, висловлюйте подяку і зберігайте цей особливий дар.

Таро Казанови, 6 Жезлів

Рак – Королева Жезлів

Внутрішня боротьба, бажання нового сексуального досвіду і одночасно спроба сховатися за маскою, не посвячувати партнера в свої справжні почуття. Порада: можливо, на цьому тижні вам належить зробити вибір: "я хочу бути щасливим (щасливою) чи правим (правою)?" Моральні засади, догми, шаблони поведінки, до яких ви звикли, можуть виявитися абсолютно даремними перед обличчям нових відносин. Не бійтеся ламати стереотипи, в тому числі стереотипи своєї власної поведінки в "романтичних" ситуаціях.

Таро Казанови, Королева Жезлів

Лев – 10 Жезлів

Необхідність швидко приймати рішення без "допомоги залу", прагнення переробити всі справи відразу, перенапруження, стрес. Порада: в ці дні вам може здатися, що на вас навалилося занадто багато завдань, з якими здатні впоратися тільки ви самі. Це буде неабияк напружувати і може спровокувати нервовий зрив. І все ж не забувайте, що поруч є любляча людина, яка завжди готова прийти на допомогу і підтримати. Просто попросіть її про це, і гора проблем відразу ж зменшиться.

Таро Казанови, 10 Жезлів

Діва – 2 Жезлів

Вибір між двома практично рівноцінними варіантами, коливання, невпевненість, сумніви. Активні дії одного з партнерів і практично бездіяльність інших. Порада: ця карта може вказувати на перший сексуальний досвід і відносини за типом "учень – учитель". Не виключено, що виникне ситуація, коли потрібно буде дати чітку відповідь на запитання: "я йду далі чи зупиняюсь". Оскільки Жезли – масть дії, Таро радять зайняти активну позицію.

Терези – Король Жезлів

Активні дії досвідченого партнера або активність як така. Успішне вирішення усіх нагальних проблем, які стоять перед парою – як в матеріальному, так і в романтичному плані. Порада: якщо поруч з вами зрілий чоловік, який вміє заробляти, вміє розумно витрачати і знає, як підтримати свою другу половинку, просто не заважайте йому проявляти свої найкращі якості. Забудьте про те, що жінка повинна бути сильною. Це не той випадок. Слабкість – ваш головний козир.

Таро Казанови, Король Жезлів

Скорпіон – Лицар Кубків

Романтичні стосунки в найкращому сенсі цього слова. Партнер, здатний на величезне почуття, готовий віддати коханій жінці все, включаючи свою нерухомість і серце. Порада: на цьому тижні можуть зав'язатися нові стосунки з людиною, призначеною вам долею. Або вже існуючі відносини можуть отримати нове дихання. Постарайтеся не аналізувати ситуацію, не зважувати всі "за" і "проти". Просто будьте з тим і там, де панує спокій серця, де комфортно навіть мовчати і просто дихати. В унісон.

Таро Казанови, Лицар Кубків

Стрілець – 5 Мечів

Бурхливий роман, який має непередбачувані наслідки. Прихована брехня, підступ, лицемірство або обман. Можливо, спроба одного з партнерів використовувати іншого. Порада: цю карту можна назвати "Небезпечні зв'язки". З одного боку, тут може бути величезне тяжіння на рівні тіл, але з іншого, справжні наміри партнера можуть виявитися негідними. Таро радять по можливості поцікавитися "бекграундом" свого нового кавалера і не давати йому грошей в борг. Просто про всяк випадок.

Таро Казанови, 5 Мечів

Козеріг – Імператриця

Вибух чуттєвості, колосальне тяжіння партнерів. Бажання, яке хоче бути задоволеним за всяку ціну, навіть ціною зради. Порада: в ці дні ваш партнер може забути слова "вірність", "мораль", "пристойності" тощо. Задоволення – понад усе. З одного боку, це добре, тому що ваше інтимне життя з другою половинкою може істотно активізуватися. З іншого, це несе ряд небезпек. Постарайтеся тримати ситуацію під контролем.

Водолій – 3 Кубків

Класичний любовний трикутник або бажання взяти участь в подібному експерименті. Гармонійна взаємодія компанії з трьох осіб. Приємне проведення часу і відносини без зобов'язань. Порада: на цьому тижні вам захочеться трохи відпочити, в тому числі від рамок, в які нас заганяє суспільна мораль. Таро радять в справах любові орієнтуватися не стільки на думку оточуючих, на догми і забобони, скільки на те, чого бажають ваше тіло і душа.

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Таро Казанови, 3 Кубків

Риби – 5 Денаріїв

Союз, в якому є гостра нестача енергії – матеріальної чи духовної. Прагнення одного з партнерів "закрити очі" і не діяти в ситуації, коли діяти необхідно. Порада: вам з партнером може гостро чогось бракувати – чи то грошей, чи то почуття. Якщо ви просто дозволили собі витратити трохи більше, ніж могли, не хвилюйтеся – скоро баланс відновитися. Якщо "розбалансування" сталася на рівні взаєморозуміння, постарайтеся прийняти кохану людину такою, якою вона є, з усіма "плюсами" і "мінусами".

Таро Казанови, 5 Денаріїв

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