Любовний гороскоп на 26 серпня – 1 вересня: хто заслужив щастя

Любовний гороскоп на тиждень з 26 серпня по 1 вересня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє активні дії Ракам, "причастя любові духовної" Левам і нове романтичне захоплення Козерогам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен - Місяць

Прекрасний венеціанський нічний пейзаж вінчає величезний повний Місяць. Він відбивається у водах каналу і не дає заснути мешканцям міста. Одне з вікон відкрито. Там не сплять. Венеціанець або венеціанка вже готується до нічної любовної пригоди. Ця карта в класичному Таро вважається не надто позитивною і обіцяє ілюзії, обман і ману. Тут же все зовсім інакше. Карта обіцяє приплив сексуальної енергії, бажання, пристрасть. У цей останній тиждень літа вам захочеться насолодитися усіма земними благами в повній мірі, відчути смак і аромат життя як такого. Вперед!

Таро Казанови, Місяць

Телець – Лицар кубків

Чоловік в чорному на білому коні на венеціанському мосту. Його вигляд загадковий: маска, капелюх, довгий плащ. Але наміри чоловіка видає великий келих з вином, який він тримає в правій руці. Це символ почуття і чуттєвості, виявленої в повній мірі. Карта обіцяє неймовірно насичений тиждень з точки зору емоцій (виключно позитивних) і романтики. Вона може говорити як про нове знайомство, так і про бурхливий розвиток вже існуючих відносин. Карта вважається надзвичайно позитивною, особливо, коли вона випадає в розкладі на відносини.

Таро Казанови, Лицар кубків

Близнюки – П'ятірка Денаріїв

На паперті, біля стін храму, сидить жебрак. Його очі зав'язані, замість ноги – милиця, поруч – капелюх для збору милостині. Карту не можна назвати позитивною, але насправді вона не така вже й страшна, як здається. Вона всього лише про тимчасові фінансові труднощі або про тимчасову відсутність взаємності у відносинах з партнером. Можливо, на відпочинку було витрачено трохи більше грошей, ніж ви могли собі дозволити. Або ваші почуття не були оцінені коханою людиною. Карта показує як на проблеми з матеріальною основою існування, так і на проблеми духовного характеру. Ваше завдання – відновити баланс у всіх аспектах.

Таро Казанови, П'ятірка Денаріїв

Рак – Король Жезлів

У багатих венеціанських апартаментах на кріслі сидить чоловік. Його обличчя закрите маскою, але важка палиця, яку він тримає в руках, говорить про рішучість і готовність до дії. Дія – слово-ключ цієї карти. Вона каже, перш за все, про реальні кроки, які зробить ваш партнер у вирішенні питань, що стосуються обох. Він візьме ініціативу в свої руки і зробить все, що потрібно. Головне – не заважати йому. Ця карта – символ відносини патріархального типу, в яких чоловік грає суто чоловічу роль, а жінка – суто жіночу. Якщо дотримуватися правил цієї гри, щастя в особистому житті вам забезпечено.

Таро Казанови, Король Жезлів

Лев – Верховна Жриця

Ця карта – одна з найбільш містичних в системі Таро і в Таро Казанови, зокрема. Жінка, зображена на ній, має особливу духовну владу. Друга назва цієї карти – "Папесса", тобто Папа Римський жіночого роду. Карта символізує вищий аспект любові. Якщо на цьому тижні ви почнете нові відносини, пам'ятайте: вульгарність в них є неприпустимою. Це особлива людина. Слова, дії, думки, почуття, звернені до неї, повинні бути біліші від снігу. І ця ціна не надто висока, адже, якщо відносини матимуть розвиток, ви зрозумієте: такого в вашому житті не було ніколи.

Таро Казанови, Верховна Жриця

Діва – Королева Денаріїв

Ця карта - начебто повна протилежність попередньої. На ній зображена практично повністю оголена жінка в вульгарній позі. Вона ніби запрошує чоловіка – будь-якого – зайнятися з нею коханням. Ця карта про потужне сексуальне бажання, про прагнення до задоволення плоті, не суттєво, яким чином, з яким партнером. Про розбірливість тут мова не йде. Про вірність – тим більше. Таро попереджають: в цей останній тиждень літа ви можете пуститися у всі тяжкі. Зважте всі ризики, але і не відмовляйте собі в задоволенні, якщо воно не несе ніяких небезпек.

Терези – Король Мечів

Біля відкритого вікна з видом на церкву Санта-Марія-делла-Салюте сидить синьйор зі шпагою в руці. Його обличчя приховує маска, на голові капелюх. На плечах – накидка. Неможливо визначити, про що він думає, в якому настрої перебуває і що збирається робити зі своєю зброєю. Якби мова йшла про класичне Таро, карту можна було б вважати стовідсотково позитивною: меч як символ гострого розуму здатний вирішити будь-яку проблему. Але коли мова заходить про почуття і відносини, гострий розум може зіграти злий жарт. Карта обіцяє розбір польотів, причіпки, з'ясування відносин, конфлікти на рівному місці. Постарайтеся згладити кути, піти на компроміс, якщо ця людина і цей союз вам дорогі.

Таро Казанови, Король Мечів

Скорпіон – Трійка Денаріїв

У Венеції північ. Звуки музики чуються здалеку – там венеціанці відпочивають після спекотного літнього дня. А на одній з віддалених вулиць – зовсім інші "культурні заходи". Тьмяне світло ліхтаря вихоплює з темряви фігури жінок з оголеними грудьми, "жриць кохання". А на задньому плані вже видніється перший клієнт. Чоловік в чорному плащі, радісний від передчуття, поспішає зробити свій вибір і отримати задоволення. Ця карта говорить про прості радощі плоті і відсутність (чи тимчасове "відключення") всіх моральних і соціальних гальм. Чиста насолода – і нічого більше. Карта також говорить про те, що бажання отримати нові відчуття може перекреслити усі клятви у вірності, що були дані раніше.

Таро Казанови, Трійка Денаріїв

Стрілець - Світ

Величезна старовинна бібліотека, посеред читального залу – величезний стіл. За ним сидить літній чоловік і щось зосереджено пише. Це Казанова. Він складає свої знамениті Мемуари. Любовні пригоди вже позаду, але йому є чим пишатися! Він намагається не упустити жодної деталі, розповідаючи "Історію мого життя" з усіма подробицями. І це заняття приносить йому справжню насолоду. Карта символізує не просто досягнення мети, а досягнення мети всього життя, глобальної мети. Про умиротворення і гордість за свою працю. В контексті відносин вона може означати задоволення від того, як склалося особисте життя, від того, що ви вибрали в супутники життя саме цю людину і саме з нею виростили дітей. Втім, можливі й інші приводи для гордості.

Таро Казанови, Світ

Козеріг - Закохані

У розкладі по Таро Казанови випала карта "Закохані". Це особливий знак. Більш "любовної" карти в Таро просто немає. На балконі Палацу Дожів стоїть парочка і безсовісно обіймається. Їм немає справи до перехожих і роззяв, їм немає діла до засуджуючих поглядів і слів любителів моралізувати. Їм просто добре вдвох. Ця карта символізує нове почуття, що спалахнуло, коли обопільне тяжіння дуже велике, коли хочеться бути поруч 24 години на добу, коли в коханій людині подобається все, абсолютно все, коли вона здається ідеалом і справжнім подарунком долі. В останній тиждень літа Таро обіцяють вам "квітково-цукерковий" період і повне емоційне оновлення. Насолоджуйтесь!

Таро Казанови, Закохані

Водолій - Диявол

Ох, непроста карта. І страшна. Молода гарна панянка вирішила поворожити на судженого. Зрозуміло, вночі. Ритуал велів подивитися в дзеркало, щоб побачити там саме його – свого майбутнього чоловіка. Але, поглянувши туди, дівчина розгубилася: з дзеркала на неї дивилося страшне чудовисько, а тінь від власного банта на голові перетворилася на роги... Карта, по-перше, символізує критичну залежність від чогось, яка стала представляти для вас справжню небезпеку. По-друге, про зустріч зі своєю "тінню", зі своїм alter ego, тією стороною натури, з якою зустрічатися зовсім не хочеться. Таким чином, Таро радять звільнитися від залежностей і підпорядкувати свою "тінь". Прийміть свою темну сторону, визнайте, що вона є, а потім, підпорядкувавши її своїй "денній" свідомості, використовуйте в "мирних цілях".

Таро Казанови, Диявол

Риби – Шістка Денаріїв

Ранок. Венеція. Красива молода жінка одягає сукню. На карті вона зображена напівоголеною. Її стрункою фігурою потайки милується чоловік. Ця карта вважається надзвичайно позитивною. Вона говорить про те, що у вас є таємний шанувальник (прихильниця), який допомагає і оберігає вас, весь час залишаючись в тіні. Швидше за все, ви бачитеся з ним (з нею) досить часто, і навіть не підозрюєте про те, як він (вона) вас любить. Придивіться уважніше до свого оточення. Проаналізуйте слова і дії людей, які поруч. Так ви можете обислити свого таємного ангела-хранителя. Таро радять не зупинятися на цьому, а спробувати побудувати з ним (з нею) відносини, якщо для цього немає об'єктивних перешкод.

Таро Казанови, Шістка Денаріїв

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