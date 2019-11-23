Любовний гороскоп на 25 листопада – 1 грудня: кому подарують серце

Любовний гороскоп на тиждень з 25 листопада по 1 грудня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє любовне затьмарення Тельцям, небезпечну інтригу Левам і активні дії Скорпіонам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" авторства італійського художника Люки Раймондо.

Овен – Трійка Денаріїв

На карті зображено "вулицю червоних ліхтарів". Тут, на віддаленій від центру міста вулиці Венеції панує порок. У неясному світлі вогнів проглядаються напівголі фігури жінок з "зниженою соціальною відповідальністю", а трохи далі – чоловіки, готові платити за сумнівні задоволення. У класичному Таро ця карта символізує гідну винагороду за якісну працю. У прогнозі на відносини вона може говорити про те, що один з партнерів може спробувати заробити – гроші, подарунки або привілеї – на своїй сексуальній привабливості.

Таро Казанови, 3 Денаріїв

Телець – Місяць

Вам випала одна з найкрасивіших карт колоди Таро. Попри те, що її класична інтерпретація досить неоднозначна (карту пов'язують з марами, обманом і страхами), в Таро Казанови вона несе надзвичайно позитивний посил. Повний Місяць, що вінчає пейзаж, задає тон всій карті. Вона – символ пробудженої чуттєвості, коли бажання плоті можуть повністю затьмарити розум. Це було б погано, якби мова йшла про необхідність приймати серйозні рішення. Але втратити голову від кохання – по-своєму природно і по-своєму прекрасно. Ви не так?

Таро Казанови, Місяць

Близнюки – Туз Кубків

Ця карта вважається однією з найбільш "романтичних" в колоді Таро. Над водами венеціанського каналу ширяє величезна чаша з вином. У класичному Таро ця чаша символізує Чашу Причастя, і вказує на вищу духовну любов. Тут же карта має більш земний сенс і обіцяє цілу гаму романтичних почуттів, виключно позитивних. Вона може символізувати нове сильне захоплення або пожвавлення давно існуючого союзу. Вона також говорить про якийсь потужний імпульс, про Волю Неба, якій судилося збутися в вашому житті.

Таро Казанови, Туз Кубків

Рак – Лицар Кубків

Чоловік, зображений на цій карті, символізує героя-коханця. Але не легковажного партнера, який прагне завоювати жінку на одну ніч, а того, хто готовий давати, готовий жертвувати, готовий діяти заради щастя своєї коханої. Карта може говорити про пропозицію руки і серця, а також вказувати на надійного і романтичного партнера – практично "принца на білому коні", про якого мріє кожна жінка. Якщо ви дійсно зустрінете такого чоловіка, постарайтеся не переборщити з ініціативою. Вона повинна виходити від нього.

Таро Казанови, Лицар Кубків

Лев – Вісімка Кубків

На карті зображено сцену класичного адюльтеру – зради і любовного трикутника. Скориставшись тимчасовою відсутністю чоловіка, Казанова безсовісно вдається до любовних утіх з чужою дружиною. Але в самий невідповідний момент парочку викривають – обдурений чоловік стає свідком всієї цієї негідної сцени. Значення карти очевидно. Вона також може вказувати на бажання одного з партнерів пуститися у всі тяжкі, а також на підозрілість і ревнощі, які можуть не мати жодних підстав.

Діва – Шістка Кубків

Ця карта присвячена ностальгії і гірким спогадам про минуле. Чоловік з печаткою скорботи на обличчі занурений у власні думки. В його пам'яті оживають картини щасливих хвилин, проведених поруч з коханою жінкою. Знову і знову він задається питанням: "Чому сталося так, що ми не разом? Моє життя без неї перетворилася на справжнє пекло". Але, незважаючи на похмурий сюжет, карта закликає до дії. Якщо є можливість повернути дорогу людину, зробіть це. Навіть якщо заради цього доведеться "наступити на горло власній пісні" і стати на коліна.

Таро Казанови, 6 Кубків

Терези – Трійка Жезлів

Літо. Сіновал. Парочка, що займається любов'ю. У класичному Таро ця карта символізує Святкування Життя, відпочинок після важкої і плідної праці, гармонійну взаємодію злагодженої команди. Тут мова теж про відпочинок і гармонію, але вже в форматі двох закоханих. Карта обіцяє безтурботне проведення часу в компанії людини, яка приємна і кохана. Можливі сміливі сексуальні експерименти.

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Таро Казанови, 3 Жезлів

Скорпіон – Паж Жезлів

Вам випала карта дії. Цей Паж символізує партнера, який готовий зробити багато для щастя і благополуччя своєї коханої жінки. На цьому тижні може бути багато подій, виключно позитивних, які приведуть до того, що ваше сімейне гніздечко стане більш затишним, банківський рахунок більш переконливим, а відносини – теплішими і романтичнішими. Порада Таро: просто не заважайте чоловікові діяти, навіть тоді, коли ви точно знаєте, як потрібно вчиняти.

Таро Казанови, Паж Жезлів

Стрілець – Шут

Це одна з найбільш містичних карт Таро. Фігура, яка зображена на ній, символізує тотальну, непроникну Таємницю. Не зрозуміло навіть, чоловік це чи жінка. Карта говорить про те, що відносини між партнерами абсолютно позбавлені щирості. Розібратися в причинах цього явища – ваше завдання на наступний тиждень. Ще одне значення карти – початок важливого великого етапу в житті пари. Він неодмінно завершиться виходом на принципово новий рівень відносин, але для цього доведеться пройти чимало доріг і стоптати чимало пар взуття.

Таро Казанови, Шут

Козеріг – Паж Денаріїв

Ця карта вважається "грошовою" і абсолютно позитивною. У класичному Таро вона символізує невелике разове грошове надходження. В контексті прогнозу на відносини цей Паж обіцяє дії, які, швидше за все, вчинить чоловік для поліпшення матеріального становища сім'ї. Мова може йти не про готові проекти, а про "проект проектів", про початкові прикидки, про "випробування грунту" і перші кроки в потрібному напрямку. Тут головне – запастися терпінням, вірити в свого партнера і підтримувати його.

Таро Казанови, Паж Денаріїв

Водолій – Дев'ятка Кубків

Класичний варіант цієї карти Таро обіцяє велике святкування в колі друзів, з випивкою і закускою. У Таро Казанови на ній зображена парочка, яка віддається любові прямо на гвинтових сходах одного з венеціанських палаццо. Вона теж про насолоду і релакс в приємній компанії. Головний сенс карти – радість від відносин як таких. Це ситуація, коли життя "п'ють" по краплі, насолоджуючись кожною миттю. В цьому і полягає порада Таро на найближчий тиждень.

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Риби – Трійка Мечів

Сюжет карти такий: дівчина, вставши з ліжка і накинувши на себе простирадло, поспішає до вікна. Вона вдивляється у вікна будинку навпроти в надії побачити кохану людину, але вікна темні. Усім своїм виглядом вона символізує печаль і тугу. Трійка Мечів може говорити про необхідність прийняття складного, але необхідного рішення. І все ж ця карта закликає керуватися серцем, а не розумом, коли мова йде про справи любові і тонкої матерії почуттів.

Таро Казанови, 3 Мечів

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