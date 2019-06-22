Любовний гороскоп на 24-30 червня: у кого прокинеться апетит

Любовний гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє великі зміни Близнюкам, непросте рішення Левам і зустріч з тінню Козерогам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд ілюстрацій карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Сила

Вечір. У старовинному венеціанському палаццо – великий бал. Шампанське, закуски, музика, танці. І безліч ошатних спокусливих тел. Він і вона зустрілися тут вперше. Вони відчули колосальне взаємне тяжіння і, не в силах встояти перед ним, вирішили усамітнитися в одній з кімнат. Вони поспішають, адже в будь-яку хвилину сюди може хтось увійти і викрити коханців. Головне значення карти – величезна сила тяжіння, а також сила, яку необхідно докласти, щоб не піддасться цій спокусі. Крім того, карта говорить про інтимні стосунки на межі ризику і в найнесподіваніших місцях. І, нарешті, маска на обличчі чоловіка може говорити про те, що він недостатньо щирий зі своєю партнеркою.

Таро Казанови. Сила

Телець – Королева Денаріїв

Цю карту можна назвати вульгарною. На ній зображена повністю оголена жінка зі хтивим виразом обличчя. Вона сидить в гондолі і нібито запрошує чоловіка кохатися з нею. Карта має два базових значення. По-перше, великий сексуальний "апетит" одного з партнерів і нерозбірливість, відсутність вірності. По-друге, ця карта – грошова. Вона також може символізувати зміцнення матеріального становища сім'ї, велике придбання, облаштування побуту або ефективну турботу про здоров'я.

Близнюки – Колісниця

Чорна колісниця швидко мчить розбитою дорогою. На її задньому сидінні видніється парочка, яка, втративши сором, займається любов'ю. Ця карта – про рух, в прямому чи в переносному сенсі слова. Про зміну місця проживання або про зміну обстановки, умов життя. Зокрема, вона може символізувати і зміну партнера. Вона говорить про прагнення змін, про спробу втекти від дійсності, яка стала обтяжувати. Значення "Колісниці" в класичній системі Таро, скоріше, позитивне, ніж негативне. Ця карта обіцяє підвищення соціального статусу, велику відповідальність і особливу довіру, яку може бути надано.

Таро Казанови. Колісниця

Рак – Вісімка Денаріїв

Венеція. Вечір. У спальні відпочивають чоловік і дружина. Він лежить на ліжку в домашній піжамі, готовий до сну. Вона присіла на край ліжка, ще не знявши фартух після приготування вечері. За виразом їхніх облич видно, що це спілкування приємно їм обом. Карта символізує відносини, що засновані на дружбі, взаєморозумінні, повазі один до одного. Великої пристрасті в них немає, але тут є справжня гармонія і спорідненість душ, що набагато цінніше. Карта також символізує можливість вирішити конфлікти з коханою людиною, якщо такі були.

Таро Казанови. Вісімка Денаріїв

Лев – Трійка Мечів

Венеція. Пізній ранок. Юна дівчина щойно встала з ліжка, накинула на себе простирадло і підійшла до вікна. Там, на протилежному боці каналу, будинок, в якому живе її коханий. Вона вдивляється в заґратоване вікно, але там темно. Вхідні двері теж під замком. Весь її вигляд говорить про жаль і печаль. Ця карта вважається однією з найбільш депресивних в колоді Таро. Вона говорить про необхідність вчинити неприємну, але необхідну дію, ухвалити важливе рішення, яке не принесе радості. Але в контексті стосунків порада Таро така: якщо ви хочете бути щасливі, слухайте серце, а не розум.

Таро Казанови. Трійка Мечів

Діва – Дев'ятка Кубків

На карті зображена відверта сцена. На сходовому прольоті одного з венеціанських палаццо Казанова кохається з новою коханою. Навколо пари – зображення безлічі кубків як символів почуттів і чуттєвості. Карта обіцяє прості людські (і навіть тваринні) радості, коли партнери не замислюються про те, що буде завтра. Є предмет любові, є час і місце для того, щоб її задовольнити. Що іще потрібно? А завтрашній день подбає про себе сам. Порада Таро: ставтеся до життя і до відносин легше. Цінуйте кожну мить, проведену з коханою людиною, і не заморочуйтеся проблемами, яких немає.

Терези – Світ

Величезна бібліотека в Празі. Тут старий Казанова пише свої мемуари, які підкорять весь світ. Все найцікавіше в житті вже сталося, настав час для підбиття підсумків. Незважаючи на акцент на минулому, ця карта вважається дуже позитивною. Вона символізує досягнення великої мети, можливо, цілі всього життя, або повну трансформацію людини (відносин з партнером). Це вихід на новий вищий рівень, це умиротворення і внутрішнє задоволення цим новим станом. Це "реінкарнація", нове життя стосунків на новому еволюційному витку.

Таро Казанови. Світ

Скорпіон – Трійка Кубків

Венеція. Пізній вечір. Спальня в одному з палаццо. Казанова вирішив заглянути в гості до двох сестер. Вони з радістю зустріли свого нічного гостя і вирішили не ділити його між собою: цього вечора він належить їм обом. Ця карта – про любовний трикутник, але ревнощам тут місця немає. Всі учасники процесу задоволені в рівній мірі. Відкинувши комплекси, забувши про моральні обмеження, вони просто відпочивають в цей теплий літній вечір. Карта про чисту радість від любовних відносин в момент "тут і зараз", і про радість буття як таку. Без думок про минуле чи майбутнє.

Таро Казанови. Трійка Кубків

Стрілець – Лицар Мечів

На березі одного з венеціанських каналів зупинився вершник. Його обличчя закрите маскою, в руках – меч. Він уважно дивиться прямо перед собою, намагаючись зрозуміти, що відбувається, і не поспішає діяти. У класичній системі Таро ця карта, скоріше, позитивна, ніж негативна. Вона свідчить про ефективне вирішення проблем за допомогою інтелекту. Але в Таро Казанови акценти інші. Коли йдеться про почуття, холодна логіка, неупереджений аналіз дій партнера, брак почуття може погано позначитися на відносинах. Дійсно, багато проблем можуть бути вирішені. Але чи будете ви раді результату? Порада Таро: в будь-які обговорення і суперечки постарайтеся додати трохи душевного тепла.

Таро Казанови. Лицар Мечів

Козеріг – Диявол

Не слід лякатися цієї карти. Її не можна назвати стовідсотково негативною ані в класичному Таро, ані в Таро Казанови. Напівоголена красуня дивиться в велике дзеркало, але замість свого відображення бачить якесь рогате чудовисько. Базове значення цієї карта – сильна залежність, яка перетворює нас на раба. В даному контексті, можливо, на раба своєї зовнішності і бажання цілодобово виглядати на всі сто. Але з іншого боку, це символ зустрічі зі своїм alter ego, з тіньовою стороною своєї особистості. Побачити свою тінь, те, в чому ви боялися зізнатися навіть самому собі – страшно. Але той, хто зможе перемогти цей страх і підпорядкувати "тінь" денній свідомості, стане вдвічі сильнішим.

Таро Казанови. Диявол

Водолій – Вежа

Ця карта, з одного боку, належить до числа найбільш негативних карт колоди. Але з іншого, вона обіцяє колосальні позитивні зміни. Суть карти така: необхідність щось міняти, трансформувати, перетворювати назріла дуже давно, але ви вперто не хочете її бачити. Вам натякають, що жити по-старому більше не можна, вас потихеньку підштовхують до того чи іншого рішення, але ви боїтеся вийти із зони комфорту і зробити крок у невідоме. І тоді Небо бере ініціативу в свої руки: обставини вашого життя складаються так, що ви просто ніяк не можете на них вплинути. Лавиноподібні зміни змінюють і вас, і оточення, і все ваше життя. Для вашого ж блага. Головне – не забувати про це.

Таро Казанови. Вежа

Риби – Туз Денаріїв

Вечір. Тихі води Венеціанської затоки, які вінчає символ Денарія. Ця карта несе потужний потенціал і обіцяє нові великі позитивні перетворення у всьому, що стосується матеріальності – фінанси, нерухомість, земля, здоров'я. В контексті стосунків вона може обіцяти великі сімейні придбання, істотне поліпшення умов життя, щасливе вирішення усіх фінансових проблем. І просто безтурботність і впевненість у завтрашньому дні.

Таро Казанови. Туз Денаріїв

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