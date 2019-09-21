Любовний гороскоп на 23-29 вересня: хто зустріне ангела-хранителя

Любовний гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє прийняття важливого рішення Терезам, новий сексуальний досвід Близнюкам і зміни Дівам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo.

Овен – Туз Кубків

Ця карта вважається однією з найкращих в прогнозі на романтичні відносини. Над венеціанським пейзажем домінує величезний кубок, наповнений вином. Це символ величезного почуття, дару взаємної любові, який може бути подарований самим Небом. Це знак початку нових відносин, які можуть принести справжнє щастя в особистому житті. У класичному Таро ця карта називається "Причастя Любові Духовної". Вона обіцяє союз, заснований на тяжінні на всіх рівнях: фізичному, ментальному і духовному.

Таро Казанови, Туз Кубків

Телець – Двійка Кубків

Ця карта фактично є продовженням попередньої. Вона символізує щасливий розвиток відносин, що недавно зародилися. Це знак колосального взаємного тяжіння і задоволення взаємодією з партнером. Це той випадок, коли в людині, яка знаходиться поруч, подобається все: і зовнішність, і розум, і характер, і погляди на життя. Карта може символізувати "квітково-цукерковий" період відносин, але може говорити і про більш зрілий союз. Одне з її значень – зачаття дитини, плода великого кохання.

Таро Казанови, 2 Кубків

Близнюки – Королева Жезлів

На карті зображена молода дівчина в карнавальній масці. Вона напівоголена, в її руці – величезний жезл. Незважаючи на те, що обличчя її не видно, вся її постать говорить про невпевненість і напруження. Вона побоюється чогось, але одночасно бажає пуститися в любовну пригоду. Ця карта символізує саме такі муки, коли людина розривається між бажанням і страхами. Вона також може вказувати на перший сексуальний досвід чи небезпечні експерименти, наприклад, БДСМ.

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Таро Казанови, Королева Жезлів

Рак – Вежа

Ця карта в класичному Таро символізує стрімкі зміни, до яких людина, як правило, не готова. Може йтися про подію, яка кардинально змінить ваше особисте життя, "розчистить простір" для революційних змін і дасть життя чомусь новому. Карта – про поворотний пункт, з якого почнеться рух у новому напрямку. Головна порада Таро: прийміть все, що відбувається, як благо. Трохи згодом ви зрозумієте, що всі ці події вели до одного: вашого справжнього щастя.

Таро Казанови, Вежа

Лев – Шут

Це найзагадковіша карта Таро. Фігура, яка зображена на ній, повністю закрита – маскою і плащем. Неможливо визначити навіть її стать. Таємниця, тотальна таємниця. Карта має кілька значень. По-перше, це вказівка на початок нового великого шляху до великої мети, і шлях цей неминуче завершиться перемогою. По-друге, карта може говорити про прагнення одного з партнерів або обох коханців приховувати своє справжнє обличчя і наміри. У новому союзі це цілком зрозуміло, але якщо ваш союз "зі стажем", така відсутність щирості повинна насторожити.

Таро Казанови, Шут

Діва – Колісниця

Це карта руху і змін. На ній зображена карета, яка везе закохану парочку. Ті, не втрачаючи часу, вдаються до любовних утіх, в той час як візник, поганяючи коней, везе їх все далі й далі від старих стін. Карта може символізувати бажання закоханих змінити обстановку, усамітнитися на безлюдному острові чи хоча б в іншому місті або країні. Карта каже і про те, що партнер може довірити вам найцінніше, що у нього є, і ви дійсно зможете зберегти це. І, нарешті, класичне значення карти – визнання заслуг і загальна повага.

Таро Казанови, Колісниця

Терези – Десятка Жезлів

Казанова сидить за гральним столом в казино. Він зосереджено робить ставку, не зважаючи на натовп порадників і роззяв за своєю спиною. Ця карта – про вантаж відповідальності, коли рішення і всю відповідальність за нього потрібно приймати самому. Можливо, виникне необхідність вирішити важливе сімейне питання чи проблему. Для цього доведеться докласти всіх зусиль – фізичних та розумових. І все ж Таро радять "розподілити навантаження": підключіть до вирішення завдання кохану людину або когось ще з близьких людей. І спробуйте правильно розставити пріоритети. Можливо, проблема, яку ви ставите на перше місце, не заслуговує на таку увагу.

Таро Казанови, 10 Жезлів

Скорпіон – Колесо Фортуни

Назва карти говорить сама за себе. Вона обіцяє удачу, везіння в любовних справах. На ній зображений венеціанський палаццо з унікальними гвинтовими сходами. Ці сходи, як і колесо, можуть підняти вгору або опустити вниз. Невизначеність, нестійкість – зворотна сторона карти. На цьому тижні Таро пропонують вам ловити сприятливу мить, користуватися щасливим збігом обставин, не відкладати ухвалення важливого рішення на потім, адже це "колесо" знаходиться в постійному русі, і наступний його оборот може скинути вниз. Поспішайте взяти від долі все тут і зараз. І нічого не бійтеся. Фортуна любить сміливих.

Таро Казанови, Колесо Фортуни

Стрілець – Верховна Жриця

Вам випала найбільш містична карта колоди. Повністю оголена жінка в масці, прикрита простирадлом, сидить в кріслі, пильно вдивляючись в того, хто дивиться на неї. Вона не поспішає діяти, вона вивчає, сама вважаючи за краще залишатися інкогніто. Карта вказує на відносини особливої якості, які можуть зав'язатися на цьому тижні. Вони повинні бути біліші від снігу, вульгарність і грубість у них є неприпустимою. Але ця ціна не надто висока, оскільки натомість ви можете отримати щастя, якого не мали у своєму житті ніколи.

Таро Казанови, Верховна Жриця

Козеріг – Диявол

Карта виглядає досить моторошно, але її зміст двоякий. Посеред ночі дівчина влаштувала ворожіння на судженого, підійшла до дзеркала, а в ньому – страшне чудовисько. Це символ зустрічі зі своєю тінню, з альтер-его, з тією стороною своєї натури, яку ми всі вважаємо за краще не помічати. Але в сенсі особистісної еволюції ця зустріч дуже важлива. Якщо ви зможете прийняти і перетворити свою "тінь", ви станете сильніше. Карта також може вказувати на сильну залежність від чогось. У такому випадку ці дні слід присвятити звільненню від неї.

Таро Казанови, Диявол

Водолій – Шістка Кубків

Вам випала карта спогадів про минуле. Точніше, про минуле кохання. Головний герой з важким серцем згадує приємні хвилини, проведені з коханою жінкою, її посмішку, її сміх, її очі і губи, її запах і ходу. Кожен спогад спричиняє біль, тому що повернути цю людину неможливо. Чи можливо? Ця карта дає таку пораду: якщо почуття дійсно сильні, якщо відстань для них не є перепоною, і якщо предмет любові знаходиться в зоні досяжності – зробіть рішучий крок, щоб знову стати щасливим.

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Таро Казанови, 6 Кубків

Риби – Шістка Денаріїв

Є хтось, кому ви не байдужі, хто таємно любить вас, але не поспішає зізнатися в цьому. Ось про що говорить ця карта. На ній зображена жінка, яка знімає сукню. Вона практично повністю оголилася, тому що впевнена: в приміщенні більше немає нікого. Але насправді це не так. Її фігурою потайки милується чоловік. Порада Таро така: зверніть увагу на тих (того, ту), хто щодня знаходиться в полі вашого зору, хто часто опиняється поруч, хоча поруч бути не повинен, хто часто трапляється на очі. Не виключено, що це ваш таємний ангел-хранитель.

Таро Казанови, 6 Денаріїв

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