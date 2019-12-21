Любовний гороскоп на 23-29 грудня: хто стане багатим

Любовний гороскоп на тиждень з 23 по 29 грудня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє сумніви Близнюкам, свідому відмову від задоволень плоті Водоліям і небезпечні сексуальні експерименти Козерогам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" авторства італійського художника Люки Раймондо. Кілька карт не представлені в публікації з етичних міркувань. Замість них наведені карти тих самих значень з класичного Таро Уейта.

Овен

Двійка Жезлів

На цій карті в Таро Казанови зображена любовна сцена. Казанова усамітнився зі своєю юною коханкою в спальні. Дівчина напівоголена, і досвідчений коханець починає свою гру. Його кохана трохи налякана і збентежена. Класичне значення карти – вибір подальшого шляху, зважування всіх "за" і "проти" (див. ілюстрацію). Тут також головна тема карти – вибір. В даному випадку, дівчину фактично "тестують". Точно так само на цьому тижні можуть "тестувати" і вас. Або цим займетеся ви самі.

Класичне Таро Уейта, 2 Жезлів

Телець

Двійка Денаріів

На карті зображена оргія. Номер дорогого готелю, три парочки, що пристрасно кохаються. Основне значення карти – "жонглювання" партнерами і партнерками. Таро віщують нові сексуальні досвіди з новими партнерами. Причому, про серйозні стосунки тут мова не йде, про вірність партнеру – також. Але карта може вказувати просто на те, що подібні картини розпусти будуть народжуватися виключно у вашій уяві, в той час як в реальному житті ви будете взірцем добропорядного сім'янина.

Таро Казанови, 2 Денаріїв

Близнюки

Двійка Мечів

Цікаво, що всі три перші карти, що випали в прогнозі на цей тиждень, так чи інакше пов'язані з темою вибору. 2 Мечів – не виняток. Тут зображена любовна сцена за участю Казанови і його нової коханки. Досвідчений коханець поступово знімає з дівчини одяг, але на її обличчі – вираз невпевненості і сумніву. Вона досі не вирішила, чи продовжувати цю гру, чи йти до кінця або зупинитися на півдорозі. Карта також говорить про те, що рішення, що стосуються романтичних відносин, ви будете приймати розумом. Порада Таро така: дійте так, як велить серце, а не розум.

Таро Казанови, 2 Мечів

Рак

Дев'ятка Денаріїв

На цій карті ми бачимо класичну сцену "адюльтеру". На подружньому ложі чоловік, дружина і... Казанова. Він пробрався в спальню і прямо тут, під носом у чоловіка, зайнявся звабленням жінки. У класичному Таро ця карта символізує багату жінку, яка насолоджується плодами своєї праці у власному райському саду. Тут також є "матеріальний" підтекст. Карта може говорити про те, що один з партнерів переслідує в цих відносинах меркантильний інтерес. Але карта може вказувати і на підозри в зраді, які абсолютно безпідставні.

Таро Казанови, 9 Денаріїв

Лев

Сила

Цікаво, що в класичному Таро на цій карті зображено жінку, що підкоряє лева. Тут же ми бачимо, як парочка пристрасно і у великому поспіху кохається. Сюжет карти такий: під час званого вечора під впливом вина, танців і виду безлічі спокусливих тіл парочка не встояла перед спокусою. Вони вирішили усамітнитися в одній з кімнат нагорі, щоб "зняти напругу". Все відбувається дуже швидко, але задоволеними залишаються обидва. Таро говорить про те, що на цьому тижні ви потребуватиме сили – сили волі, щоб встояти перед спокусою, або сили, щоб довести задумане до кінця, проігнорувавши думку оточуючих і всілякі табу.

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Таро Казанови, Сила

Діва

Сімка Кубків

На карті зображено дівчину, яка приймає ванну. У своїх думках вона знаходиться десь дуже далеко. Схоже, що думає вона про чоловіка, який їй небайдужий, і ці любовні переживання повністю поглинули її. При цьому вона не помічає нічого навколо, в тому числі чоловіка, який потайки підглядає за нею через відбиття в дзеркалі. Головне значення карти – занурення в світ ілюзій, в світ віртуальних переживань і ігнорування реального життя, реальної любові. Порада Таро: постарайтеся знаходитися тут і зараз, звертайте увагу на людей, які поруч. Не виключено, що в вашому найближчому оточенні вже з'явився той, хто призначений вам долею.

Таро Казанови, 7 Кубків

Терези

Паж Мечів

Цей Паж в системі Таро символізує дії, засновані на силі інтелекту, важливу інформацію, а також радикальні вольові рішення. І це зовсім непогано. Але в Таро Казанови мова йде про ніжні почуття, які, як відомо, є антагоністами холодного розуму. Карта має два значення: однозначно позитивне і сумнівне. Перше полягає в тому, що на цьому тижні ви з партнером, нарешті, зможете розв'язати всі незрозумілі ситуації. Друге може говорити про небезпеку причіпок і "розбору польотів". Щоб цього не сталося, постарайтеся прощати коханій людині її невеликі помилки і недосконалості.

Таро Казанови, Паж Мечів

Скорпіон

Король Денаріїв

Ця карта символізує чоловіка, якого можна назвати господарником. Він "матеріальний" до мозку кісток. Він знає, що таке добробут, як його примножити і зберегти. У нього є особливе чуття на гроші – за що б він не брався, все принесе дохід. Але одночасно він не скнара, він надійний і вірний, за ним жінка як за кам'яною стіною. Саме такі якості може проявляти ваш партнер на цьому тижні. Карта також може говорити про те, що цей період буде успішним для вирішення фінансових, грошових питань або питань відновлення сил і здоров'я. Що стосується романтики, то її може трохи бракувати, але всі інші складові щасливого союзу будуть присутні.

Таро Казанови, Король Денаріїв

Стрілець

Десятка Жезлів

За столом у казино сидить чоловік в масці. Він зосереджено робить ставки, не зважаючи на безліч роззяв, що оточили його. Ця карта – про стрес і перенапруження. Можливо, на цьому тижні ви зіткнетеся з ситуацією, коли доведеться приймати безліч рішень, причому, часу на роздуми практично не буде. Або від вас будуть вимагати дії, які суто фізично важко виконати в строк. Таро рекомендують розібратися з "авралом", делегувавши повноваження або переглянувши список завдань. Можливо, щось можна відкласти, а від чогось взагалі відмовитися. Не нехтуйте допомогою і порадами людей, які налаштовані до вас доброзичливо. Перш за все, своєї другої половинки.

Таро Казанови, 10 Жезлів

Козеріг

Королева Жезлів

На цій карті в класичному Таро зображена ділова жінка – жінка, яка звикла брати ініціативу на себе і вирішувати всі питання самостійно (див. ілюстрацію). Але в Таро Казанови на цій карті зображена молода жінка в дивній позі: напівоголена, з карнавальною маскою на обличчі, вона сидить в кріслі, тримаючи в руці важкий жезл. Як і в класиці, мова тут йде про активні дії, але тут до них домішується елемент невпевненості в своїх силах. На цьому тижні в вас можуть боротися розум і почуття, моральні засади і бажання плоті. Таро Казанови радить зробити вибір на користь останнього.

Класичне Таро Уейта, Королева Жезлів

Водолій

Відлюдник

Зображення цієї карти очевидно говорить про те, що тема романтики і любовних відносин не буде домінувати для вас на цьому тижні. Проте, карта несе дуже глибокий сенс. Вона про свідомий вибір, який робить людина. Тут зображений чернець, який залишає стіни монастиря, щоб нести світло Істини в світ, що сповнений гріхом. Він добровільно відмовляється від благ, які дає цей світ, заради вищої мети. Таро не повідомляють про те, з якої саме причини ви можете на певний час відмовитися від радощів особистого життя і яку мету поставите перед собою. Але в тому, що ця мета буде благородною, а пауза – не дуже великою, можна не сумніватися.

Таро Казанови, Відлюдник

Риби

Лицар Денаріїв

Цей Лицар вважається грошової картою. Вершник у карнавальній масці стоїть посеред венеціанського містка, тримаючи в руках величезний Денарій – символ фінансів. На цьому тижні Таро обіцяють вам успішне вирішення всіх матеріальних проблем, а також поступовий, розмірений і впевнений рух до своєї великої мети – добробуту. Карта дуже позитивна. Вона говорить про те, що будь-які починання приведуть до успіху. Що стосується романтики і справ сердечних, то через такий діловий підхід вони можуть трохи постраждати. Але не турбуйтеся. Коли ви "розрулите" всі актуальні питання, ви зустрінете Новий рік в любові та злагоді.

Таро Казанови, Лицар Денаріїв

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