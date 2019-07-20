Любовний гороскоп на 22-28 липня: хто не встоїть перед спокусою

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 липня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє невелику паузу в стосунках Овнам, гармонію з коханою людиною Близнюкам і небезпеку викриття Дівам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд ілюстрацій карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Четвірка Мечів

У класичній системі Таро ця карта називається "Спокій посеред битви". На ній зображений лицар, що приліг відпочити... у склепі. Тут також йдеться про спокій і відпочинок – про вимушений відпочинок від стосунків. Казанова сидить у тюремній камері в Палаці дожів. Він засмучений і зломлений і, здається, життя скінчилося. І все ж це лише тимчасові труднощі. На карті є дуже важливий позитивний символ – сонячне світло, яке заливає місце його полону. Він падає і на чашу – символ почуття. Це означає, що непростий етап зміниться новим прекрасним періодом в особистому житті.

Новини Современные женщины стали требовательны в сексе

Таро Казанови, Четвірка Мечів

Телець – Місяць

На карті зображено прекрасний нічний пейзаж. Чудова Венеція залита світлом повного Місяця. У класичному Таро ця карта має, скоріше, негативне, ніж позитивне значення – вона символізує обман, ілюзію, мани і страхи. Але в Таро Казанови все зовсім інакше. Оскільки на цій карті домінує Місяць, символ чуттєвості, вона віщує сплеск сексуальності, колосальне тяжіння до партнера на суто фізичному рівні, а також підвищену емоційність. Небезпека тут полягає тільки в одному: якщо доведеться ухвалювати важливі рішення, у вас може не вистачити раціональності і холодного розуму.

Таро Казанови, Місяць

Близнюки – Четвірка Кубків

Вечір. Венеція. Спальня. На ліжку – двоє, він і вона. Він поклав голову на її коліна, вона пестить його груди. Обидва дивляться один на одного з невимовною ніжністю. Ця прекрасна карта символізує надзвичайно гармонійні стосунки – як коханців, так і партнерів по бізнесу. Це той самий випадок, коли кохану людину розумієш з півслова, коли разом приємно навіть мовчати, коли здається, що той другий чоловік – продовження тебе самого. Можливо, припливу адреналіну і божевільних спалахів сексуальності в цьому союзі і немає, але тут є щось в сотні разів більш цінне.

Таро Казанови, Четвірка Кубків

Рак – Десятка Кубків

А на цій карті, на відміну від попередньої, якраз є той самий приплив адреналіну і божевільні спалахи сексуальності. На ній зображена парочка, яка пристрасно кохається. У цього союзу є свій стаж – видно, що коханці встигли вивчити інтимні уподобання один одного. І все ж на них – карнавальні маски. Це означає, що люди готові оголювати один перед одним свої тіла, але не готові оголювати душі. Таким чином, карта говорить, по-перше, про колосальне фізичне тяжіння партнерів, і, по-друге, про нестачу щирості і довіри.

Таро Казанови, Десятка Кубків

Лев – Трійка Денаріїв

Пізній вечір. У Венеції запалили ліхтарі. Одна з вуличок міста має погану славу – сюди приходять ті, хто шукають плотських насолод. Напівголі жінки з хтивим виразом облич запрошують провести з ними ніч кохання. Чоловіки, які закрили обличчя масками, а тіла плащами, поспішають відгукнутися на цей заклик. Карта – про прості задоволення плоті, про існування в моменті "тут і зараз", коли ані минуле, ані теперішнє не береться до уваги, а про майбутнє ніхто не думає.

Діва – Вісімка Кубків

В один з венеціанських будинків з візитом ввічливості прийшов друг сім'ї. Господар познайомив його зі своїми домочадцями, в тому числі зі своєю дружиною. Світські бесіди, шампанське і закуски. У якийсь момент чоловікові довелося вийти у справах. Гість і дружина залишилися наодинці. І зрозуміли, що відчувають один до одного романтичні почуття. Ризикуючи всім, вони почали любовну гру прямо у вітальні. І в момент, коли жінка була напівроздягнена, в дверях з'являється чоловік з важкою тростиною в руках. Завіса. Карта символізує "небезпечні зв'язки" і бажання пуститися у всі тяжкі. Небезпека викриття дуже велика. Але і адреналін вам забезпечений.

Терези – Дев'ятка Жезлів

На передньому плані карти зображена напівоголена красуня, яка повільно розв'язує свій корсет. Вона стоїть біля паркану з жезлів. За ним – венеціанський палаццо. На його балконі стоїть чоловік. Він з неприхованим інтересом дивиться на жінку, але не ризикує покликати її і заговорити. Ця карта – про унікальну можливість зустріти кохання всього життя і про страх зробити перший крок. Така нерішучість може бути пов'язана з пам'яттю про минулі невдачі на любовному фронті. І все ж Таро закликають діяти. Тільки так можна змінити життя на краще.

Таро Казанови, Дев'ятка Жезлів

Скорпіон – Вісімка Жезлів

Ранок у Венеції. По водах Гранд-каналу пливе перша гондола, везучи одного пасажира. Прямо по курсу – "паркан" з жезлів, але в ньому явно проглядається вузький прохід, достатній для гондоли. Ця карта – про рух до бажаної мети, про подолання якихось труднощів на цьому шляху, але також про те, що подорож завершиться успішно. Головне значення карти – зміни, які ось-ось відбудуться або які вже почали відбуватися. Причому, зміни на краще. Карта також може вказувати на приємний сюрприз або подію, про яку ви й не мріяли. І, нарешті, карта може говорити про високий сексуальний потенціалі партнера.

Таро Казанови, Вісімка Жезлів

Стрілець – Сімка Денаріїв

У цей вечір Казанова був запрошений на бал. Посеред знайомих облич він побачив приємніше личко молодої дівчини, майже підлітка. Вона вперше вийшла в світ і зовсім розгубилася. Але професійний коханець не розгубився. Він першим підійшов до дівчини, запропонував їй шампанське і фрукти, зайняв бесідою, запропонував себе в якості партнера по танцю і весь вечір не відходив від неї. На карті зображено сцену того, чим цей вечір закінчився. А закінчився він постіллю. Казанова посвячує свою нову кохану в усі тонкощі чуттєвих насолод. Значення карти виключно романтичне. Вона також може вказувати на перший сексуальний досвід.

Таро Казанови, Сімка Денаріїв

Козеріг – Диявол

Назва карти моторошна. Таке ж моторошне зображення на ній. Але значення карти зовсім не таке негативне, як видається. На ній зображена красуня, яка розглядає своє віддзеркалення у великому дзеркалі. І раптом бачить в ньому не себе, а якесь страшне рогате чудовисько. Одночасно її бант відкидає на стіну тінь у вигляді рогів... Карта має два базових значення. По-перше, це символ сильної прихильності або залежності, яка перетворює нас на раба. Рекомендація – проаналізувати подібні речі і зробити все, щоб знову стати вільним. По-друге, це символ зустрічі зі своїм alter ego, зі своєю "тінню". Зрозуміло, це неприємно, це страшно. Але якщо вам вдасться встановити над ним контроль і використовувати свій негативний потенціал в "мирних цілях", ви істотно розширите свою "денну" свідомість.

Таро Казанови, Диявол

Водолій – Сила

Один з званих вечорів в розкішному палаццо затягнувся допізна. Було багато шампанського і вина, закусок, танців, багато розкішних нарядів і спокусливих тіл. Не в силах впоратися зі сплеском гормонів, парочка вирішила усамітнитися в одній з кімнат нагорі. На щастя, там виявилося велике ліжко. Коханці, не втрачаючи час, поспішають задовольнити свою пристрасть. Все відбувається дуже швидко, без особливих прелюдій, адже в будь-який момент в кімнату можуть увійти. Ця карта має два основних значення. По-перше, вона про силу волі, яка допоможе встояти перед спокусою. По-друге, вона про силу, яку необхідно проявити для досягнення мети. Ще одне значення карти – роман на одну ніч і небезпека викриття.

Новини Розкрито один з головних секретів сексу

Таро Казанови, Сила

Риби – Дев'ятка Мечів

Ранок. Він і вона щойно прокинулися, і зрозуміли, що хочуть продовжити любовну гру, яку почали напередодні ввечері. Коханці знову в обіймах один одного. І все було б чудово, якби не безліч гострих мечів, які оточують пару. Ця карта говорить, з одного боку, про романтичні стосунки, а з іншого, про те, що вони несуть певну небезпеку. Можливо, ця небезпека існує лише у вашій уяві, і все ж порада Таро: перш ніж кидатися в нову любовну пригоду, постарайтеся вжити заходів безпеки і "підстелити соломку". Про всяк випадок.

Таро Казанови, Дев'ятка Мечів

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!