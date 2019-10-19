Любовний гороскоп на 21-27 жовтня: хто знайде друга

Любовний гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє плотські насолоди Тельцям, перемогу в "любовній війні" Терезам і стрімкі зміни Стрільцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Зображення кількох карт не представлені в цій публікації з етичних міркувань.

Овен – Лицар Жезлів

Молодий чоловік в камзолі верхи на коні стоїть посеред мініатюрної площі у Венеції. У його руках – величезний жезл, і весь його вигляд говорить про рішучість. Ця карта символізує дію. У вашого супутника життя вистачить впевненості в своїх силах, професіоналізму та наполегливості, щоб здійснити все задумане. Карта також може вказувати на рішучі дії чоловіка щодо жінки. Наприклад, пропозиція руки і серця або інші знакові кроки.

Таро Казанови, Лицар Жезлів

Телець – Королева Денаріїв

На карті зображена повністю гола жінка в вульгарній позі. Вона сидить на кріслі, прикриваючи інтимні місця символом Денарія (монети) і начебто запрошує потенційного коханця зайнятися плотськими утіхами. Ця карта в класичній системі Таро символізує панування матеріальності як такої, домінування земного над небесним. У Таро Казанови вона також говорить про те, що матеріальний, плотський аспект відносин вийде на перший план. Головним в союзі буде тяжіння тіл, а не душ. Карта також може вказувати на позитивні події в плані облаштування життя і збільшення добробуту закоханої пари.

Близнюки – Дев'ятка Жезлів

Ця карта – про нерішучість і сумніви. Спокуслива красуня топлес стоїть біля паркану з жезлів. За нею потайки з балкона спостерігає чоловік. Жінка явно подобається йому, але він не наважується гукнути її і тим більше заговорити. Карта пронизана відчуттям небезпеки, але ця небезпека – уявна. Насправді ніяких перешкод для створення нового союзу немає. Таро закликають набратися сміливості і зробити крок назустріч новому коханню.

Таро Казанови, 9 Жезлів

Рак – Зірка

Вам випала прекрасна карта, головна тема якої – надія. Прекрасний нічний венеціанський пейзаж, міст Ріальто і зоряне небо над ним. Ніч темна і безпросвітна. І здається, вона не закінчиться ніколи. Але сонце вже близько, воно ось-ось з'явиться з-за обрію, освітивши місто першими променями. Темна смуга закінчується, попереду – новий, світлий, радісний період в особистому житті. Таро радять почекати ще трохи. І не втрачати надію. Вона обов'язково справдиться.

Таро Казанови, Зірка

Лев – П'ятірка Денаріїв

П'ятірки в системі Таро вважаються картами кризи, а Денарії – масть матеріальності і фінансів. Жебрак, зображений на цій карті – символ певних фінансових труднощів, з якими може зіткнутися пара. Ще одне можливе значення – невміння або небажання бачити причину несприятливих життєвих обставин (очі головного героя зав'язані). На цьому тижні Таро закликають відновити баланс і гармонію. Якщо мова йде про гроші, зробіть кроки, щоб заповнити їх нестачу. Крім того, постарайтеся звертати увагу на "знаки" - підказки, які дає вам Небо.

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Таро Казанови, 4 Денаріїв

Діва – Лицар Денаріїв

Вам випала прекрасна грошова карта. На ній зображений вершник, який зупинився посеред площі Сан-Марко у Венеції. Він задумливо дивиться на Денарій, символ грошей, який тримає в руці. Ця карта обіцяє розмірений, спокійний, постійний рух до своєї мети – швидше за все, матеріальної. Наприклад, якщо пара планує придбати нерухомість або зробити іншу велику покупку, обставини будуть складатися дуже сприятливо. Ніяких перешкод Таро не віщують. Головне – не зупинятися на шляху до мети і вірити в свої сили.

Таро Казанови, Лицар Денаріїв

Терези – Шістка Жезлів

Дешевий готель десь далеко від накатаних місць. Тут парочка зняла номер на одну ніч. Це таємний зв'язок, вони приховують його, і тут, в цій злиденній обстановці, вони вирішили насолодитися один одним. Цим двом немає ніякого діла до того, як виглядає це місце. Вони повністю захоплені один одним. У класичному Таро ця карта символізує перемогу і тріумф. Тут також мова про перемогу – про перемогу любові над життєвими обставинами або про перемогу чоловіка в боротьбі за кохану жінку.

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Таро Казанови, 6 Жезлів

Скорпіон – Двійка Жезлів

На карті зображений Казанова зі своєю новою коханою. Це їх перша ніч любові. Дівчина юна і недосвідчена, але у неї є хороший "наставник". Він навчить її цього мистецтва. Карта символізує новий романтичний зв'язок, в якому чоловік може бути більш досвідченим (або старшим), ніж жінка. Вона також говорить про те, що цей союз може бути заснований на фізичному тяжінні, на чуттєвості, а не на почутті. Втім, хто сказав, що плотські насолоди не можуть перерости в насолоди вищого порядку? Те, як буде розвиватися цей роман, залежить тільки від вас.

Таро Казанови, 2 Жезлів

Стрілець – Вежа

Ця карта відрізняється лаконізмом на тлі інших карт колоди Таро Казанови. Вона символізує швидкі, навіть стрімкі зміни, до яких буде важко морально підготуватися. Це той випадок, коли сама Доля бере кермо управління вашим життям в свої руки. Все, що може статися на цьому тижні, буде "санкціоновано" Небом. Вам залишиться тільки приймати це і спостерігати. Трохи згодом ви зрозумієте: все, абсолютно все було на краще.

Таро Казанови, Вежа

Козеріг – Вісімка Денаріїв

Вечір. Венеція. Будинок. На подружньому ложі чоловік і дружина. Він уже приготувався до сну, вона присіла на край ліжка. Вони по-дружньому розмовляють, їм добре удвох. Ця карта надзвичайно позитивна. Вона символізує спорідненість душ, особливий стан, коли кохана людина не просто коханець (коханка), а найкращий друг (подруга), брат (сестра), батько (мати). Карта також говорить про те, що кожен з нас – коваль свого щастя. Вона закликає здійснювати певні дії, щоб ця квітка любові і прихильності жила. Пам'ятайте, що відносини – це не щось застигле. Вони, як і рослина, потребують постійного "поливу" і турботи.

Таро Казанови, 8 Денаріїв

Водолій – Трійка Мечів

Ця карта може говорити про печаль через рішення, яке було прийнято на підставі доводів розуму. Дівчина щойно встала з ліжка. Накинувши на себе простирадло, вона підійшла до вікна і глянула на вікно навпроти. Там живе дуже дорога для неї людина. Але, на жаль, у вікні темно, і двері замкнені. І сонце сховалося за хмарами. Можливо, на цьому тижні ви опинитеся в ситуації, коли потрібно буде зробити важливий крок. Ви будете схильні аналізувати ситуацію і шукати найбільш "логічне" рішення. Але цього разу Таро радять відступити від цього принципу і діяти ірраціонально – так, як підказує серце.

Таро Казанови, 3 Мечів

Риби – Диявол

Це дуже багатогранна карта, і її негативний аспект не такий очевидний, як здається на перший погляд. Сюжет такий: дівчина влаштувала нічні ворожіння і глянула в дзеркало в надії побачити в ньому "судженого". Але з жахом вона побачила страшне чудовисько. Ця карта в класичному сенсі говорить про сильну залежність від чогось або від когось. Тут же вона має також інші значення. Це знак зустрічі зі своєю тіньовою стороною, зі своїм "мінусом", в якому важко зізнатися. Але, прийнявши і "приручивши" цю частину своєї особистості, ви станете чимось більшим. Ще одне значення карти – небезпечні сексуальні експерименти, які дозволять пізнати свої приховані можливості.

Таро Казанови, Диявол

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