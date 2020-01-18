Любовний гороскоп на 20-26 січня: хто вирішить всі проблеми

Любовний гороскоп на тиждень з 20 до 26 січня 2020 року по картах Таро Казанови обіцяє вибух чуттєвості Близнюкам, перемогу в романтичній битві Терезам і зцілення Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" авторства італійського художника Люки Раймондо. Ряд карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – П'ятірка Денаріїв

Брак готівки. Необхідність відмови від маленьких радощів життя. Тимчасова втрата балансу між тим, що віддається, і тим, що отримується в стосунках з коханою людиною. Порада: на цьому тижні вам може бракувати почуття у відповідь. Може здаватися, що ваша любов сильніша за любов партнера. Відновити баланс допоможе "зняття пов'язки з очей" - неупереджений погляд на другу половинку і прийняття її такою, якою вона є.

Таро Казанови, 5 Денаріїв

Телець – Десятка Денаріїв

Прекрасне матеріальне становище, відносини, які ґрунтуються на меркантильному інтересі. Успішний сімейний бізнес. Достаток. Вдале вирішення майнових питань, в тому числі питань спадщини. Велика роль сім'ї у відносинах двох закоханих. Порада: на цьому тижні ваш партнер може проявити кращі ділові якості. За допомогою численних родичів ви зумієте досягти чудових результатів у тому, що робите. Можливо, вам буде не до романтики, але ви встигнете надолужити згаяне пізніше.

Таро Казанови, 10 Денаріїв

Близнюки – Королева Денаріїв

Чуттєвість, бажання, тяжіння тіл. Домінування "плотського" і грошового інтересу в стосунках. Успішне вирішення матеріальних питань. Порада: ваша друга половинка може бути налаштована на романтику в більшій мірі, ніж зазвичай. Не виключено, що ваше тіло буде цікавити її більше, ніж розум і душа, і це може напружувати. Але Таро радять насолоджуватися моментом і ні про що не шкодувати.

Рак – Трійка Денаріїв

Гармонійна взаємодія в великому родинному колі, спільне вирішення матеріальних проблем, підтримка друзів і колег. Стирання межі між зрадою і вірністю. Порада: на цьому тижні моральні підвалини можуть дещо розмитися. Відданість партнеру може відійти на другий план під впливом безлічі спокус. Постарайтеся, щоб найбільшим спокусою для другої половинки були ви самі. Рольові ігри принесуть задоволення обом.

Таро Казанови, 3 Денаріїв

Лев – Імператриця

Жінка, яка щедра на любов. Всеїдність в сексі. Величезний сексуальний потенціал. Прекрасна коханка. Порада: якщо ваш партнер (партнерка) стане занадто темпераментним, дійте у відповідності зі своїми власними уявленнями про межі допустимого. Карта говорить про те, що ці межі будуть практично стерті. Вирішувати вам.

Діва – Туз Мечів

Вольове рішення, яке може докорінно змінити ситуацію. Домінування розуму над почуттям. Прагнення розставити всі крапки над "i" або грюкнути кулаком по столу, показати, хто в домі господар. Порада: карта показує на ситуацію разрубання гордієвого вузла. Вона може програватися як позитивна (вихід з тупикової ситуації), так і не дуже позитивна (розбір польотів, який в кінцевому підсумку також призведе до виходу з глухого кута).

Таро Казанови, Туз Мечів

Терези – Шістка Жезлів

Отримання довгоочікуваного "призу" - завоювання коханої людини. Перемога, тріумф, вищий ступінь насолоди. Порада: якщо ви давно в когось закохані, але боїтеся зізнатися йому в цьому, настає найкращий час, щоб зробити рішучий крок. Цього разу удача на вашому боці. І поменше уваги дрібницям. Навіть в "курені" можна бути щасливим з коханою людиною.

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Таро Казанови, 6 Жезлів

Скорпіон – Паж Денаріїв

Невеликі грошові надходження в сім'ю або інформація про такі надходження. Хороші новини, що стосуються матеріальних питань. Партнер, готовий ділитися всім, що має зі своєю коханою жінкою. Порада: це прекрасна грошова карта, отже, сміливо беріться за всі суто "земні" справи. Вона також може означати союз, в якому чоловік молодший жінки. Але він щедрий, великодушний, чесний і вірний.

Таро Казанови, Паж Денаріїв

Стрілець – Лицар Мечів

Чоловік, здатний вирішити будь-яку проблему за допомогою гострого розуму. Впевненість у власних силах, наполегливість, нетерпіння одного з партнерів. Порада: на цьому тижні в стосунках з другою половинкою може переважати логіка і аналіз, а не почуття. Це допоможе ефективно, "з холодною головою", вирішити всі проблеми. Але, вирішивши їх все, дозвольте собі трохи романтики. Любов і логіка – речі несумісні.

Таро Казанови, Лицар Мечів

Козеріг – Вежа

Швидкі зміни, зміна декорацій і оточення, несподіванка. Порада: ця карта символізує ситуацію, до якої людина, як правило, не готова. Події можуть розвиватися зовсім не по накатаній колії, а по зовсім іншому, новому, сценарію. Від вас вимагається приймати все як є і просто плисти за течією. Вірте, все зміни будуть тільки на краще. Ви переконаєтеся в цьому вже незабаром.

Таро Казанови, Вежа

Водолій – Десятка Кубків

Стовідсоткова сексуальна сумісність. Сексуальні експерименти. Задоволення партнером, відносинами і життям як таким. Величезний сексуальний потенціал. Порада: ця карта фактично символізує щасливе особисте життя. Таро обіцяють колосальний приплив енергії, вибух чуттєвості і тяжіння плоті. Все просто чудово. Головне – не дивитися по сторонах і зберігати вірність партнеру.

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Таро Казанови, 10 Кубків

Риби – Помірність

Мрії про нове кохання, релакс, відпочинок в приємному місці. Зцілення всіх ран – тілесних і душевних. Відновлення балансу. Порада: ця прекрасна карта обіцяє гармонізацію в особистому житті. Ніяких надмірностей, ніяких пристрастей, ніяких сварок і драм. Тільки тихе затишне сімейне гніздечко, тільки відпочинок з найближчою й рідною людиною. Тільки спокій і щастя.

Таро Казанови, Помірність

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