Любовний гороскоп на 2-8 вересня: кому посміхнеться фортуна

Любовний гороскоп на тиждень з 2 по 8 вересня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє удачу в романтичних стосунках Рибам, успішне подолання перешкод Терезам і новий сексуальний досвід Дівам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен - Імператор

Вулицями вечірньої Венеції йде поважний пан. На його обличчі маска, в руках ціпок. Неможливо визначити, про що він думає і що збирається робити. Але можна з упевненістю сказати, що ця людина рішуча і смілива, і знає, чого хоче від життя. Ця карта символізує партнера, який звик вирішувати найсерйозніші питання самостійно, який вміє брати на себе всю повноту відповідальності. З таким чоловіком нічого не страшно – він завжди допоможе, підтримає і постарається зробити життя своєї коханої жінки простим. Проте є в цьому союзі один нюанс: він патріархальний. Чоловік тут має відігравати суто чоловічу роль, а жінка – суто жіночу. Якщо обидва будуть дотримуватися цього принципу, щастя в особистому житті гарантоване.

Телець – Четвірка Кубків

Вам випала дуже гармонійна карта. На подружньому ложі двоє – він і вона. Обидва практично повністю оголені і перебувають в стані умиротворення, задоволення і розслаблення. Вони дивляться один на одного з любов'ю і ніжністю. Їх пов'язує не лише фізичне тяжіння, але й спорідненість душ. У класичній системі Таро ця карта символізує пересичення і розчарування, але в Таро Казанови карта несе виключно позитивний сенс. Вона говорить про те, що період бурхливої пристрасті змінився періодом більш глибоких відносин, заснованих на дружбі, взаємній повазі і ніжності.

Близнюки - Диявол

Незважаючи на те, що зображення на карті досить страшне, не слід її боятися. Насправді ця карта далеко не найгірша в колоді. Більш того, вона несе і позитивний потенціал. Її сюжет такий: молода дівчина вирішила поворожити посеред ночі. Ритуал передбачав певні дії з дзеркалом – в ньому повинен був з'явитися образ судженого. Але замість нього дівчина з жахом побачила в відображенні чудовисько. Це момент зустрічі з власною тінню, яка є у кожної людини. Це неприємно, іноді страшно, і все ж така зустріч розширює межі нашого "я". Зіткнувшись віч-на-віч зі своїми найстрашнішими сторонами, ми усвідомлюємо і приймаємо їх. І вчимося використовувати в "мирних" цілях. Карта також закликає звільнитися від сильних залежностей, що перетворюють вас на раба.

Рак – Паж Жезлів

Цього Пажа можна назвати "молодшим братом" Імператора, який випав для Овнів. Молодий чоловік, одягнений в камзол, стоїть на венеціанському містку. Обличчя закрите маскою, в руках – важка палиця, що нагадує весло. Масть жезлів в системі Таро символізує дію як таку, а Пажі – вказівку на намір або найперші кроки, які можуть бути зроблені. В контексті прогнозу на відносини вона може обіцяти нове знайомство або якийсь рішучий крок і важливе визнання коханої людини. Ще один варіант – союз, в якому чоловік молодший за жінку. Він вважає за краще приховувати ці відносини, але сповнений рішучості діяти. Вірність і відданість також можна віднести до числа його чеснот.

Лев – П'ятірка Мечів

На званому вечорі в венеціанському палаццо зібралося вище суспільство. Дами і кавалери в розкішних нарядах, багато вина і страв, танці, бесіди та розваги. Посеред свята двоє – він і вона – відчули взаємне тяжіння. Алкоголь і сама ця невимушена обстановка зробили свою справу. І ось вони вже в ліжку. На карті зображена любовна гра цих двох, але зображення головних героїв обрамляють гострі мечі, символ небезпеки. Карта віщує любовну пригоду, але попереджає про те, що воно може нести певні загрози. Будьте уважні.

Діва – Сімка Денаріїв

Казанова давно не виходив у світ, і ось, нарешті, потрапив на день народження друга. Всі гості були веселі і вели себе невимушено, за винятком однієї молодої дівчини, майже підлітка. Вона вперше опинилася на такому "дорослому" заході і відчувала себе скуто. Досвідчений коханець відразу ж звернув на неї увагу. Він підійшов до дівчини, розважив її розмовою і запропонував свої послуги в якості партнера по танцю. На карті ці двоє вже в ліжку, і Казанова навчає свою нову кохану високому мистецтву любові. Карта про новий сексуальний досвід, а також про ситуацію, коли один з партнерів віддає більше, ніж отримує.

Терези – Вісімка Жезлів

З першими променями сонця в водах Гранд-каналу з'являється перша гондола. У ній всього один пасажир. Чоловік встав спозаранку, щоб вирішити важливе питання. Прямо по курсу – "паркан" з жезлів, але в ньому є невеликий прохід. Ця карта вважається загалом досить позитивною. Незважаючи на те, що вона віщує певні перешкоди в досягненні мети, тим не менш, вона говорить про те, що вони будуть благополучно подолані. Головне – не опускати руки, вірити в себе і діяти. В контексті відносин ця карта обіцяє успішний вихід з глухого кута або складної ситуації, в якій могла опинитися пара.

Скорпіон - Світ

У старовинній величезної бібліотеці за великим столом сидить старий Казанова. Він працює над своїми знаменитими "Мемуарами". Герой-коханець, який підкорив сотні жіночих сердець, згадує кожен епізод, кожну любовну сцену і дбайливо записує, записує... Йому є чим пишатися, життя вдалося. Основне значення цієї карти – досягнення вершини і вихід на плато, звідки відкривається чудова панорама. Це перемога, тріумф, повне задоволення, іноді - досягнення мети всього життя. В контексті прогнозу на відносини карта говорить про те, що пара, подолавши безліч перешкод і вирішивши безліч проблем, нарешті, отримала можливість почити на лаврах і насолодитися довгоочікуваним блаженством, коли не потрібно ні про що турбуватися і не потрібно нікуди бігти. Все просто чудово. Ідеально.

Стрілець - Повішений

Ніч. Венеція. На терасі Палацу Дожів у незручній позі завис Казанова. Він рятується втечею від чергового обдуреного чоловіка. Коханець ризикує зірватися вниз і розбитися, і все ж якимось дивом йому вдається зберігати рівновагу. Ця карта має кілька значень. По-перше, вона говорить про вимушену бездіяльність, коли все, що ви можете – спостерігати за розвитком ситуації. По-друге, карта може передвіщати втечу партнера, пов'язану із зайвим контролем. По-третє, мова може йти про ситуацію невизначеності, "підвішений стан" в питанні подальшого розвитку відносин.

Козеріг – Вісімка Кубків

Старий друг Казанови щойно повернувся до Венеції після тривалої ділової подорожі, і запросив його до себе – поспілкуватися і обговорити поточні справи. Знаменитого коханця зустріло подружжя. Дружина господаря будинку виявилася дуже привабливою жінкою. І, на жаль, обидва – і вона, і Казанова – зрозуміли, що відчувають якесь тяжіння один до одного. І ось, скориставшись моментом, коли господар вийшов у справах, вони почали грати в любовну гру – прямо тут, у вітальні. Захопившись нею, вони не помітили, як відчинилися двері. На порозі з'явився чоловік з важкою тростиною в руках. Ця карта – про бажання пуститися в любовну авантюру і про ризик викриття. Невірність – слово-ключ цієї карти.

Водолій – Четвірка Жезлів

Теплий літній день, струмок в лісі. Молода гарна панянка, прогулюючись тут, вирішила скупатися. Благо, поруч нікого немає. Принаймні, так здалося дівчині. Вона зняла практично весь одяг і почала ніжитися в прохолодній воді. І не помітила чоловічу фігуру далеко. Чоловік спостерігав за нею, намагаючись нічим не видавати себе. Ця карта говорить, по-перше, про релакс, про приємне проведення часу на самоті, а також про увагу з боку особи протилежної статі. Можливо, ви не здогадуєтеся, що хтось уважно вивчає вас. Але, на жаль, карта говорить про те, що, швидше за все, цей таємний шанувальник не зважиться на якісь дії. Не цього тижня.

Риби – Колесо Фортуни

На карті зображено старовинний венеціанський палаццо і його найприкметніша частина – гвинтові сходи. По них можна як спуститися, так і піднятися. Саме таке основне значення цієї карти: непередбачуваність. І все ж вона має сенс надзвичайно позитивний. Вона віщує ситуацію підйому, мить знаходження на вершині, на піку насолоди. Але лише мить. Встигніть скористатися нею – колесо не зупиняється ні на хвилину. І не бійтеся ризикувати. Фортуна любить сміливих.

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