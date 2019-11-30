Любовний гороскоп на 2-8 грудня: хто справить весілля

Любовний гороскоп на тиждень з 2 по 8 грудня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє таємного шанувальника Ракам, стрімкі зміни Левам і подорож Козерогам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" авторства італійського художника Люки Раймондо.

Гороскоп Таро – Овен – Четвірка Денаріїв

Ця карта – про скнару, стурбованого своїм матеріальним становищем. На ній зображений знатний пан, який зосереджено рахує гроші в своєму робочому кабінеті. Сюди ввійшла його дружина. Вона оголена, і всім своїм виглядом натякає на любовну гру. Але чоловікові не до цього. Карту можна трактувати двояко. З одного боку, це вказівка на ситуацію надмірної стурбованості речами, про які турбуватися не варто. В результаті страждають особисті відносини. З іншого боку, карта може говорити про те, що сам партнер (найімовірніше, жінка) розглядається як найвища цінність, яку слід зберігати як зіницю ока.

Таро Казанови, 4 Денаріїв

Гороскоп Таро – Телець – Паж Жезлів

На венеціанському мосту стоїть молодий чоловік в сюртуку. На його обличчі – карнавальна маска, а в руках – важка палиця. Ця карта символізує дію як таку або прагнення до такої дії. На цьому тижні ваш партнер може проявити активність в питанні, яке давно "перезріло". Він скаже: "Врешті-решт я повинен вирішити цю проблему!" - і благополучно її вирішить. Ще одне значення карти – союз, в якому чоловік молодший за жінку. Пара не хоче його афішувати, але партнери у всьому підтримують один одного.

Таро Казанови, Паж Жезлів

Гороскоп Таро – Близнюки – Король Мечів

Масть Мечів в системі Таро символізує інтелект, а Король – того, хто став майстром в його використанні. Ця карта вважається позитивною в загальному розкладі, але в розкладі на відносини назвати її такою повною мірою не можна. Вона може вказувати на неупереджений аналіз дій і слів партнера, на "розбір польотів" і спробу розставити крапки над "i". І це той самий випадок, коли слова можуть поранити. Але є у карти і позитивний аспект. Вона може обіцяти успішне вирішення складних проблем, з якими пара довгий час не могла впоратися.

Таро Казанови, Король Мечів

Гороскоп Таро – Рак – Шістка Денаріїв

Цю карту можна умовно назвати "Таємний шанувальник". Її сюжет простий: красива жінка знімає плаття в своїх апартаментах, будучи впевненою, що вона тут одна. Але насправді за нею підглядає чоловік. Потайки він милується її стрункою фігурою. На цьому тижні ви можете отримати несподівані приємні сюрпризи від людини, яку ледь знаєте. У вашій орбіті може з'явитися той, хто давно небайдужий до вас, але вважає за краще залишатися осторонь, побоюючись зробити перший крок. Якщо вам вдасться "вирахувати" його – допоможіть, зробіть самі перший крок.

Таро Казанови, 6 Денаріїв

Гороскоп Таро – Лев – Вежа

У класичному Таро ця карта символізує руйнування чогось старого для створення чогось нового. Але процес цей може виявитися занадто стрімким, і ви не будете готові до таких швидких змін. Проте, карта вважається еволюційною і "оздоровлюючою". Порада Таро така: прийміть ці зміни, погодьтеся на них, і нове прекрасне майбутнє прийде у ваше життя швидше. Через певний час ви переконаєтеся: все було на краще, абсолютно все.

Таро Казанови, Вежа

Гороскоп Таро – Діва – Зірка

Вам випала чудова карта – і за змістом, і за формою. Прекрасну нічну Венецію вінчає зоряне небо. В цей досвітній час ніч особливо темна, і кожна зірка здається діамантом. Але світанок близький. Через кілька хвилин на горизонті з'являться перші рожево-червоні відблиски сонця, і день вступить в свої права. Ця карта – не просто про надію. Вона про закінчення важкого періоду і про початок нового, світлого етапу в особистому житті. Головна порада Таро – запастися терпінням. Все прийде в свій час. Просто почекайте ще трохи.

Таро Казанови, Зірка

Гороскоп Таро – Терези – Двійка Кубків

У класичному Таро на цій карті зображені хлопець і дівчина. Вони стоять один навпроти одного і простягають чаші з вином. А над їх головами ширяє символ Кадуцея. Тут також мова про закоханих, є і 2 чаші. Карта надзвичайно позитивна і обіцяє гармонійні відносини двох люблячих сердець. У такому союзі є все: бажання, повага, ніжність, підтримка, дружба, любов і всі інші чесноти. Карта також може вказувати на високу вірогідність зачаття дитини.

Таро Казанови, 2 Кубків

Гороскоп Таро – Скорпіон – Сила

Вам випала дуже незвичайна і дуже "багатошарова" карта, що має кілька значень. Сюжет такий: в одному з венеціанських палаццо – бал. Танці, вино, безліч красивих тіл, що рухаються в такт музики. Одна парочка настільки розпалилася, що, не в силах більше терпіти, вирішила усамітнитися в одній з кімнат нагорі. Коханці поспішають, адже їх можуть "застукати" в будь-яку хвилину. І все ж обидва залишаються задоволеними. Значення карти такі. Перше. Пристрасть, сексуальне бажання, з яким важко впоратися. Необхідно проявити силу волі. Друге. Для того щоб підкорити кохану людину, не потрібна сила м'язів і навіть сила переконання. Потрібна сила любові. Третє. Використовуйте сприятливий момент тут і зараз, адже він може не повторитися.

Таро Казанови, Сила

Гороскоп Таро – Стрілець – Закохані

Коли в розкладі на відносини випадають "Закохані", це особливий знак. Карта надзвичайно позитивна і обіцяє нове сильне романтичне захоплення, коли двоє закоханих в буквальному сенсі слова не можуть жити один без одного, коли хочеться бути разом завжди, 24 години на добу. Карта також може вказувати на новий виток відносин "зі стажем". Ви можете помітити в партнері нову рису, якої раніше не помічали, і вона просто підкорить вас. Почуття спалахнуть з новою силою.

Таро Казанови, Закохані

Гороскоп Таро – Козеріг – Шістка Мечів

Вам випала карта руху. Рухи до нових берегів. На ній зображена самотня гондола, яка пливе по водах венеціанського каналу на світанку. У ній двоє – він і вона. Пара їде, обійнявшись і не промовляючи ані слова. Вони вирушають туди, де на них чекає нове життя. Попереду – повна невідомість. Карта обіцяє зміни, в тому числі зміну обстановки – як в глобальному (зміна місця проживання), так і в локальному варіанті (зміна кола спілкування). Штовхнути на такі кроки могли обставини, які стали нестерпним. Але що б не було, покладайтеся на кохану людину – вона не підведе.

Таро Казанови, 6 Мечів

Гороскоп Таро – Водолій – Ієрофант

На цій карті зображений Папа Римський під час богослужіння в венеціанській церкві Санта-Марія-делла-Салюте. Причому, це не звичайна служба – це вінчання. Карта символізує оформлення, узаконення відносин або оголошення про те, що закохані є парою. Варіанти можуть бути самі різні – від зміни статусу в соцмережі на "в стосунках" до вінчання або реєстрації шлюбу. Так чи інакше, формальний бів питання на цьому тижні буде переважати, і, можливо, від цього постраждає романтичний бік. Але нічого, ви встигнете все надолужити трохи згодом.

Таро Казанови, Ієрофант

Гороскоп Таро – Риби – Імператриця

У класичному Таро ця карта символізує родючість, щедрість природи у всіх її проявах. Тут же Імператриця означає жінку, яка щедро роздає свою любов. На карті вона зображена в вульгарній позі. Оголивши свої "принади", вона чекає нового коханця. Прогноз Таро на тиждень такий: вас чекають відносини, в яких буде домінувати пристрасть, а не любов, бажання плоті, а не спорідненість душ. Є ризик пуститися у всі тяжкі, ризикнути усім заради ночі кохання. При цьому поняття вірності зовсім втратить свою актуальність.

Карта "Імператриця" класичного Таро Уейта

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал