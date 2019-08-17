Любовний гороскоп на 19-25 серпня: кого погубить пристрасть

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 серпня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє тотальну романтику Рибам, фатальне захоплення Ракам і початок світлої смуги життя Козерогам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Сімка Жезлів

На одній з площ Венеції далеко від центру відбувається дуель. Двоє синьйорів б'ються на шпагах в присутності секундантів. Досить одного погляду на цю карту, щоб зрозуміти: вона символізує конфлікт і з'ясування стосунків. Будь-які "колючо-ріжучі" предмети в Таро – це знак розуму, а значить, баталії будуть інтелектуальні. Присутність на карті сторонніх говорить про те, що і ваші суперечки, швидше за все, не будуть тет-а-тет. У гіршому варіанті карта обіцяє судові розгляди з партнером, в кращому – невеликі причіпки і певне охолодження почуттів. І все ж є в карті і позитив: будь-який конфлікт веде до прогресу і до свободи.

Телець – Сімка Денаріїв

Тельці, вам випала та ж карта, що і тиждень тому, а це вже цікавий знак. Повторимо сказане для вас в минулому прогнозі. У класичному Таро на цій карті зображено плодове дерево, до якого підійшов чоловік. Він чекає врожаю, але той ще не дозрів. В цій карті також йдеться про "врожай", але в переносному сенсі. На ній зображено ліжко, на якому двоє кохаються. Казанова задовольняє свою зовсім юну недосвідчену подругу і чекає, коли і вона, як справжня жінка, захоче і зможе доставити йому задоволення. Карта може говорити про ситуацію, коли один з партнерів готовий тільки брати, але не віддавати, про союз з істотною різницею у віці. Є тут і стовідсотково позитивне значення: союз двох щиро люблячих сердець, заснований на тяжінні плоті. Порада Таро така: не квапте події, дочекайтеся "дозрівання" цього "плоду", приклавши і свої зусилля. "Урожай" вас приємно здивує.

Близнюки – Дев'ятка Денаріїв

Ніч. Венеція. Подружнє ложе в старовинному палаццо. На ньому... троє. Чоловік, який мирно хропе, дружина, якій не до сну, і Казанова, що примкнув до них – її новий коханець. Перше значення карти – любовний трикутник і зрада. У одного з вас може виникнути бажання кинутися в усі тяжкі, ризикнути своєю репутацією, добрим ім'ям і навіть здоров'ям заради новизни. Просто дуже захочеться піти від сімейної рутини. Але вже по сюжету карти зрозуміло, що на нові відносини не слід робити ставку. Казанова не затримувався в одному ліжку довше, ніж на одну ніч.

Рак – Королева Кубків

Зображення карти – відверто вульгарне. Практично повністю гола жінка в карнавальній масці і трикутному капелюсі сидить в призовній позі, ніби запрошуючи чоловіка зайнятися з нею любов'ю. Вона символізує чуттєвість і навіть хіть, яка може вийти з-під контролю. Хвиля емоцій може накрити з головою, розум буде відключений. Тільки почуття, тільки пристрасть, тільки тяжіння тіл. І нічого більше. Є у карти і позитивний сенс: вона про плотське кохання на піку її прояву. Порада Таро: постарайтеся пережити це божевілля з мінімальними втратами.

Лев – Сімка Мечів

Пізній вечір. У венеціанському палаці звана вечеря. Музика, танці, вино, світські бесіди. Після чергового тосту компанія пішла грати в якусь забавну гру, за столом залишилися тільки двоє – він і вона. Схоже, що ці чоловік і жінка познайомилися всього кілька хвилин тому, але вже відчули взаємний інтерес. На карті зображено сцену, де вони говорять про щось, але явно не про любов. Ця карта символізує тяжіння партнерів в більшій мірі на рівні розуму, а не серця. Їм цікаво вдвох, вони можуть базікати до ранку, обговорюючи світові проблеми, але великої пристрасті від такого союзу очікувати не слід.

Діва - Шут

Це найперша і найзагадковіша карта колоди Таро. Чи то чоловік, чи то жінка, чи то старий, чи то молодий, то чи друг, чи то ворог. Тотальна таємниця. Те ж саме стосується і ваших відносин з партнером. Один з вас або ви обидва повністю закриті. "Витоків" особистої інформації немає. Ви не маєте наміру ділитися з коханою людиною навіть найменшими переживаннями. Така недовіра і нещирість повинні насторожити. Хіба такими повинні бути відносини з коханою людиною? Але є у карти і позитивний бік. Вона може вказувати на початок нового небезпечного шляху удвох, але який обов'язково приведе до щастя.

Терези – Король Жезлів

У венеціанських апартаментах на кріслі сидить чоловік в карнавальній масці, в капелюсі, з великою палицею в руках. Незважаючи на те, що його обличчя не видно, з його пози зрозуміло, що він упевнений в собі і налаштований досить рішуче. Ця карта символізує людину дії або дію як таку. В контексті романтичних відносин вона може вказувати на конкретні важливі кроки в напрямку розвитку цих відносин або вирішення проблем і завдань, які стоять перед парою. Карта також може говорити про патріархальний тип відносин, де роль чоловіка і жінки чітко розподілені.

Скорпіон – Туз Кубків

Ця карта в системі Таро вважається однією з найбільш сприятливих з точки зору любові і відносин. Вона символізує потужний імпульс, поштовх, прорив, успішні дії для досягнення мети і допомогу самого Неба. У класичному варіанті на цій карті зображено християнські символи причастя: величезна чаша з вином і білосніжний голуб, що ширяє над нею з гостією в дзьобі. "Причастя Любові Духовної", - називається вона. Тут же символізм дещо інший. Ми бачимо ту ж чашу любові, яка ширяє в повітрі над водами венеціанського каналу. Важка, щедра чаша. Так само щедрі будуть і дари Долі, які вона символізує. Перш за все, дар взаємної любові.

Стрілець – Паж Денаріїв

Серйозний молодий хлопець стоїть на венеціанському містку. Його обличчя заховано за маскою, в руках денарій – символ грошей. Карта має два основних значення. По-перше, вона про "звістку", про інформацію, яка безпосередньо пов'язана з матеріальними речами. Наприклад, про велику покупку, спадщину або щось ще. Може вона означати і планування або перші кроки до досягнення мети. По-друге, карта може символізувати конкретного молодого чоловіка, з яким зав'яжуться романтичні відносини. Незважаючи на брак досвіду, він буде практичним, надійним і щедрим.

Козеріг - Зірка

Венеція. Божественне зоряне небо над мостом Ріальто. Місто занурене в безмовність, яку порушує лише плескіт хвиль. Здається, весь світ завмер, застиг в цьому блаженному стані. Але десь там, далеко, на горизонті видніються перші проблиски ранкової зорі. Через півгодини почнеться світанок, а через годину місто буде повністю залите сонячним світлом. Ця карта – про велику надію, якій судилося збутися, про закінчення темної смуги, про вихід з важкої ситуації, про довгоочікуване полегшення та вирішенні проблем. Це початок нового життя. Відчуйте його подих. Воно прекрасне!

Водолій – Паж Мечів

На венеціанському мосту стоїть пан, одягнений в чорний довгий плащ. На його обличчі маска, на голові – капелюх, в руках – довга шпага. Паж в системі Таро – символ "звістки", а масть Мечів – символ інтелекту. В контексті прогнозу на романтичні відносини цю карту можна назвати не надто позитивною, тому що інтелект і почуття – дві протилежності. Карта може вказувати на те, що інформація, яку отримаєте ви або ваш партнер, може спровокувати з'ясування відносин і конфлікт. Ще одне значення карти – зустріч з молодим чоловіком-інтелектуалом, для якого розум – його бог, а почуття і "сентименти" – дурість.

Риби – Король Кубків

Вершник в чорному на білому коні стоїть посеред венеціанської площі. Він одягнений в плащ і капелюх, обличчя закрите маскою. У руці чоловік тримає кубок з вином – символ почуттів і чуттєвості. Це одна з кращих карт в прогнозі на романтичні відносини. Вона символізує чоловіка, про якого мріє будь-яка жінка: він володіє чутливістю і чуттєвістю, він готовий піклуватися і вислуховувати навіть найдурніші історії з вуст жінки, яку кохає. Він готовий жертвувати багато чим, відмовляти собі в задоволеннях заради своєї любові. Але головна його риса – на відміну від безлічі інших сентиментальних чоловіків цей здатний на Вчинок.

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