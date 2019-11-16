Любовний гороскоп на 18-24 листопада: хто пізнає щастя

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 листопада 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє шлюб за розрахунком Овнам, надійного супутника життя Ракам і щастя в особистому житті Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" італійського художника Люки Раймондо.

Овен – Десятка Денаріїв

Зображення цієї карти нагадує старовинний гобелен. Гарний парк і пара, що гуляє в ньому. Він галантно нахилився на знак вітання, вона у відповідь скромно кивнула. Все чинно, пристойно, ніяких вільностей і двозначностей. Ця карта загалом вважається дуже позитивною. У класичному Таро вона символізує великий достаток, добробут та насолоду життям в сімейному колі. Тут карта говорить про те, що стосунки чоловіка і жінки матимуть матеріальну основу. Можливий шлюб за розрахунком з метою об'єднання капіталів двох сімей. Або союз людей, які мають спільні матеріальні інтереси.

Таро Казанови, 10 Денаріїв

Телець – Лицар Жезлів

Ця карта символізує дію. Лицар на коні, озброєний палицею, призупинився на мить на венеціанському мосту, щоб помчати у напрямку до мети. Тиждень обіцяє бути дуже активним і надзвичайно багатим на події. Позитивні. Питання, який довгий час не вдавалося вирішити, буде вирішене, але тільки завдяки вашим власним зусиллям або зусиллям партнера. Буде потрібна рішучість, наполегливість, віра в свої сили і готовність долати перешкоди. Кажуть, "у Бога немає інших рук, крім наших". Тому дійте. Небо буде на вашому боці.

Таро Казанови, Лицар Жезлів

Близнюки – Туз Кубків

Ця карта вважається однією з найбільш позитивних в прогнозі на відносини. У класичному Таро на ній зображені християнські символи: чаша з вином, а над нею – голуб з готсією (причастям) в дзьобі. Її сенс – "причастя любові духовної". Тут також є чаша, але сенс карти більш "земний". Вона символізує повноту почуття, дивно гармонійні відносини двох "половинок", які, нарешті, зустрілися. Карта також говорить про те, що союз, який народиться на цьому тижні, буде благословенний самим Небом.

Таро Казанови, Туз Кубків

Рак – Імператор

Ця карта вважається однією з найбільш "могутніх" в Таро. Імператор символізує володаря, вершителя доль, що має особливі повноваження. Вона вказує на чоловіка, який багато чого досяг в житті завдяки власному розуму і власним зусиллям. Він амбітний і впевнений в собі, і вважає за краще приховувати свої справжні мотиви (на цій вказує маска). Але як партнер такий чоловік надійний і вірний. Він ніколи не зрадить свою подругу. Головне в такому типі союзу, щоб жінка не брала на себе чоловічі функції. Нехай він направляє ваш сімейний човен. У цьому секрет щастя.

Таро Казанови, Імператор

Лев – Десятка Кубків

На карті зображена пристрасна любовна сцена. Таким же пристрасним може стати цей тиждень і для вас. Десятки в системі Таро символізують вище досягнення, тріумф, повноту чого-небудь. Кубки – символ почуття і чуттєвості. Таро обіцяють багату гаму відчуттів, виключно позитивних, разом з давнім партнером. Гармонія в чистому вигляді. Як мінімум, на рівні тіл.

Таро Казанови, 10 Кубків

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Діва – Зірка

Вам випала карта надії. На ній зображений прекрасний венеціанський пейзаж. Гранд-канал, міст Ріальто і зоряне небо. В цей досвітній час ніч особливо темна, але сонце ось-ось з'явиться з-за обрію, і місто наповниться світлом. Ця карта символізує закінчення смуги невдач і прикрощів, і говорить про те, що світлий етап в житті (в даному випадку, в особистому житті) ось-ось розпочнеться. Головне – не квапити події, не втручатися в хід речей. Це той випадок, коли вашу долю творитимуть боги, а не людина. Просто спостерігайте і чекайте.

Таро Казанови, Зірка

Терези – Двійка Кубків

Посеред Пьяцца Сан-Марко у Венеції стоять два кубки з вином. Це символ великого почуття. Цифра "2" в прогнозі на відносини надзвичайно позитивна. Дві половинки, він і вона, зустрілися, щоб більше ніколи не розлучатися. Карта обіцяє відносини, в яких панує повне взаєморозуміння і гармонія. Закохані хочуть ділитися один з одним усім – і радістю, і смутком. Вони сповнені світлих надій, і цим надіям судилося збутися. Імовірність зачаття також дуже велика.

Таро Казанови, 2 Кубків

Скорпіон – Закохані

Зверніть увагу: ця закохана парочка зображена на задньому плані попередньої карти. Тут же робиться акцент на цих двох. Сенс цих двох карт в чомусь подібний, але "Закохані" належать до числа Старших Арканів, і вказують на події доленосного масштабу. Ця карта символізує перше сильне почуття, колосальне тяжіння двох тіл і душ, прагнення бути разом щохвилини. Ще одне класичне значення карти – вибір, теж доленосний, який належить зробити. І все ж в прогнозі на відносини карту можна вважати стовідсотково позитивною.

Таро Казанови, Закохані

Стрілець – Шістка Жезлів

У класичному Таро ця карта символізує перемогу. На ній зображений переможець, що тріумфально в'їжджає в підкорене місто. Тут мова теж про перемогу, але про перемогу іншого роду. Парочка пристрасно займається любов'ю в номері дешевого готелю, але їм немає діла до убогої обстановки. Головне для кожного з них – кохана людина. Це символ завоювання коханої жінки або символ подолання несприятливих обставин життя. Ці двоє разом, навіть якщо весь світ проти.

Таро Казанови, 6 Жезлів

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Козеріг – Місяць

Прекрасний венеціанський нічний пейзаж вінчає повний Місяць – символ загостреної чуттєвості. Якщо в класичному Таро ця карта не несе позитивного сенсу, то в Таро Казанови ця карта надзвичайно сприятлива. Вона обіцяє закоханим пристрасні ночі, неймовірний сексуальний потяг, в якомусь сенсі безумство і втрату голови. Єдина небезпека полягає в тому, що ви можете невірно оцінювати наміри, слова і дії партнера. Таро рекомендують покладатися на інтуїцію. Внутрішнє відчуття не підведе.

Таро Казанови, Місяць

Водолій – Трійка Мечів

Рано вранці, вставши з ліжка, дівчина підходить до вікна. З одягу на ній лише простирадло, але її це анітрохи не бентежить. Вона з тугою дивиться у вікна будинку навпроти. Там живе (або жив) чоловік, якого вона любить. Дівчина хоче ще раз побачити його обличчя, зустрітися поглядом. Але, на жаль, у вікні темно. Так само темно і у неї на душі. Ця карта про ситуацію, коли головним в питаннях любові стає розум, а не серце. Неупереджений аналіз підказав вірне з точки зору логіки рішення, але щастя воно не принесло. Таро закликають прийняти парадокс: іноді до щастя ведуть абсолютно нелогічні, ірраціональні рішення. Слухайте серце.

Таро Казанови, 3 Мечів

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Риби – Сонце

Мабуть, це найкраща карта колоди Таро. Вона символізує щасливий збіг обставин, вищу насолоду, величезну радість і захват. В контексті прогнозу на відносини вона говорить про союз, в якому партнери сприймають один одного як подарунок Небес, найвищу нагороду, як благословення. Це поєднання двох щиро люблячих сердець. Додаткові значення карти – знайомство з любов'ю всього життя чи довгоочікувана зустріч закоханих після довгої розлуки.

Таро Казанови, Сонце

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