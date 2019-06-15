Любовний гороскоп на 17-23 червня: кого чекають зміни

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 червня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє містичне прозріння Рибам, важливу звістку Близнюкам і викриття Левам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд ілюстрацій карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Король Мечів

Поважний пан робить післяполуденну прогулянку по вуличках Венеції. У його руках – шпага, на обличчі – маска. І хоча обличчя його приховано, по позі можна зробити висновок, що він упевнений в собі і налаштований рішуче. У класичній системі Таро ця карта вважається позитивною. Вона обіцяє сміливі дії і досягнення результату – перш за все, завдяки силі інтелекту. Але в Таро Казанови, присвяченому любовним стосункам, ця карта не така вже позитивна. Адже, як відомо, розум – антагоніст почуттям. Карта віщує холодний "розбір польотів", причіпки і, можливо, конфлікти. Проте, можуть бути розставлені крапки над "i" в застарілій суперечці.

Телець – Туз Жезлів

З вод Каналу-гранде в Венеції, на тлі прекрасних палаців, піднімається величезний жезл. Це потужний символ перетворень, дії, активності, першого імпульсу до досягнення мети. В контексті любовних відносин ця карта несе надзвичайно позитивний сенс. Вона символізує великі зміни на краще, причому головним двигуном цих змін буде дія. Будь-які починання будуть дуже успішними, головне – не сидіти склавши руки, не боятися змін і вірити в себе. Наприклад, якщо ви давно не наважувалися зізнатися людині, яку кохаєте, у своїх почуттях, зробіть цей крок!

Близнюки – Паж Кубків

Традиційно пажі в системі Таро – це вісники. Перше значення карти – звістка, новина, важлива інформація, що стосується справ сердечних. Причому, інформація позитивного характеру. Друге значення – людина (швидше за все, досить молода), яка запропонує вам свою підтримку, турботу, увагу і любов. Третє значення карти – таємний любовний зв'язок з людиною, яка набагато молодша, але який принесе масу задоволення обом.

Рак – Десятка Мечів

Вечір. Венеція. Кабінет в одному з палаццо. У старому кріслі сидить старий Казанова, занурений в похмурі думки. Вираз його обличчя нібито говорить: "Я підкорив сотні жінок, мною захоплювалися, мене обожнювали і боялися, але що залишилося у мене тепер, на схилі віку? Я старий і самотній". Ця карта в системі Таро вважається негативною і віщує "горе від розуму" - ситуацію, коли похмурі думки морально вбивають людину. У Таро Казанови карта говорить про те, що можлива вимушена самотність. Причому, ви ніяк не зможете вплинути на ситуацію. Цей період потрібно просто пережити. За ним почнеться світла смуга.

Лев – Вісімка Кубків

На запрошення знатного вельможі Казанова відвідав один з венеціанських палаццо. Він з подивом виявив, що дружина його нового знайомого – приваблива жінка. Частування, вино, пасьянси, світські бесіди... В якийсь момент господар будинку вийшов у справах, і Казанова виявив, що залишився наодинці з красунею. Ловелас вирішив скористатися ситуацією, і ось він уже цілує її. Але раптом двері відкриваються, на порозі – законний чоловік. Завіса. Ця карта – про прагнення випробувати нові відчуття з новим партнером, а також про викриття. Таким чином, значення карти двояке: ви можете отримати і перше, і друге.

Діва – Четвірка Жезлів

Лісовий струмок. Знявши майже весь одяг, в ньому ніжиться красива дівчина. Їй здається, що навколо нікого, але насправді це не так. Неподалік в гущавині лісу видніється постать чоловіка, одягненого в плащ. Він потайки спостерігає за жінкою, і не поспішає себе видавати. Ця карта має кілька значень. Перше – спокій і умиротворення, відчуття безпеки, насолода поточним станом. Друге – неповне задоволення і таємні відносини. Третє – плідна гармонійна взаємодія між партнерами і кимось іще, наприклад, близькими родичами. Який саме аспект карти програється, ви скоро дізнаєтеся.

Терези – Трійка Мечів

В одному з венеціанських палаццо дівчина виглядає з вікна своєї спальні. Вона дивиться у вікно навпроти, де живе її коханий. У тому вікні – темно, але вона вдивляється в цю темряву, не втрачаючи надію побачити радість свого серця. У класичній системі Таро ця карта символізує печаль за чимось втраченим і необхідність прийняти неприємне, але потрібне рішення. У Таро Казанови карта говорить про небезпеку відмови від чогось (когось) дорогого на догоду доводам розуму, холодного розрахунку та чогось подібного. Якщо ви дійсно опинилися в такій ситуації, порада Таро така: слухайте серце, а не розум. У справах любові воно кращий порадник.

Скорпіон – Паж Жезлів

Цей Паж символізує чутливого, чесного і вірного партнера, який готовий діяти, щоб захистити свою кохану і доставити їй задоволення. Можливо, він ще недостатньо досвідчений, але енергії і сміливості йому не позичати. Карта може символізувати таємний роман з людиною, який значно молодше. Тим не менш, вона вказує на зв'язок, який приносить радість обом. Ще одне значення карти – звістка, новина, інформація, яка стосується дій партнера. Інформація позитивна. І, нарешті, карта може означати дитину, зокрема, новонароджену, і, відповідно, зачаття.

Стрілець – Колісниця

Дощ, розбита дорога. За нею їде колісниця, запряжена парою коней. У вікні на задньому сидінні видно парочку. Схоже, вони безсовісно кохаються, не зважаючи на візника. Основне значення цієї карти – рух. Вона символізує прагнення до змін і готовність пуститися у всі тяжкі, готовність ризикувати всім заради того, щоб вирватися зі звичного кола, а також фізичний переїзд на нове місце проживання з колишнім партнером. Карта не говорить про те, які саме зміни на вас чекають – позитивні чи негативні, - але вона прямо говорить: якщо ви хочете щось змінити, дійте!

Козеріг – Колесо Фортуни

На карті зображено прекрасний венеціанський палаццо з гвинтовими сходами. Варто зійти на першу сходинку, і вона ніби сама підкидає вгору, до небес. Назва цієї карти говорить сама за себе. Фортуна, богиня удачі, зокрема, удачі в любові, супроводжуватиме вас. Як відомо, "хто не ризикує, той не п'є шампанського". Ця істина повністю справедлива для цієї карти. Таро радять ризикувати, робити життєві ставки, наважуватися на вчинки, на які ви раніше не наважувалися. Небо буде на вашому боці.

Водолій – Туз Денаріїв

Над водами Венеціанської затоки висить величезний Денарій – символ грошей. Це не просто грошова карта. це надзвичайно потужна і позитивна грошова карта. Вона обіцяє справжній прорив в фінансових питаннях, причому, цей прорив повинні вчинити ви самі. "У бога немає інших рук, окрім наших", - говорить відома приказка. Вжити якихось заходів доведеться вам, але вони будуть благословенні Небом і приведуть до найкращого результату. Таро рекомендують давати старт будь-яким проектам, пов'язаним з добробутом родини, з сімейно нерухомістю або з турботою про здоров'я.

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Риби – Повішений

Ніч. Венеція. Над колонами Палацу Дожів у незручній позі завис Казанова. Він рятується від ревнивого чоловіка. Влаштовано погоню. Казанова поспішає, він сильно ризикує зірватися вниз, але все ж якимось дивом зберігає баланс. Ця карта має кілька значень. По-перше, вона говорить про прагнення одного з партнерів втекти з стосунків, які стали нестерпними. По-друге, це вказівка на ситуацію, в якій від ваших дій або від вашої бездіяльності не залежить нічого, коли залишається тільки чекати і спостерігати. По-третє, карта може говорити про те, що саме в цей період вас може відвідати містичне прозріння.

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