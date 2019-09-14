Любовний гороскоп на 16-22 вересня: кому зроблять пропозицію

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє патріархальні відносини з надійним супутником життя Рибам, роман, заснований на діловому інтересі, Овнам, і духовну любов Ракам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Десятка Денаріїв

Ця карта нагадує старовинний гобелен. Гарний тінистий парк, двоє – дама і кавалер. Вони галантно вітають один одного, ні на крок не відходячи від "протоколу". Все дуже чинно і пристойно. У класичному Таро карта символізує повне задоволення матеріальним становищем, а також міцне родове древо. Тут же матеріальність також відіграє основну роль. Це може бути вказівкою на шлюб за розрахунком, коли чоловіка і жінку пов'язують не стільки романтичні почуття (їх може не бути взагалі), а загальний бізнес-інтерес. У такому союзі не вистачає щирості і спонтанності. Кожен грає свою роль.

Таро Казанови, 10 Денаріїв

Телець – Туз Денаріїв

Ця карта вважається грошовою і дуже позитивною. Вона говорить про те, що будь-які починання в матеріальній сфері будуть на диво вдалими, і що саме Небо буде вам допомагати. В контексті прогнозу на відносини карта означає, що пара, нарешті, впритул займеться вирішенням побутових питань, облаштуванням свого житла або іншими діями, спрямованими на підвищення комфорту. Вона також може говорити про те, що ви або ваш партнер (партнерка) приділить увагу вашому благополуччю і здоров'ю.

Таро Казанови, Туз Денаріїв

Близнюки – Імператриця

Жінка, що зображена на цій карті, виглядає досить вульгарно. Вона демонстративно виставляє напоказ всі свої "принади", запрошуючи потенційного коханця. Вона по-справжньому красива, але, на жаль, зовсім не перебірлива. Головне для неї – власне задоволення, не має значення, з ким і де. Слово "вірність" - не з її лексикону. Карта говорить про те, що на цьому тижні вам може зустрітися саме такий "екземпляр" або ви самі виявите подібні якості. Але є у карти і позитивна сторона: вона символізує чуттєвість на піку її прояву, вміння і бажання любити.

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Рак – Верховна Жриця

Ця карта – пряма протилежність попередньої. Жінка, яка зображена на ній, теж практично повністю оголена, але це зовсім інша нагота. Її думки і почуття чисті, і таких же чистих думок і почуттів вона очікує від свого партнера. Дама в масці, вона придивляється до потенційного коханого і не поспішає афішувати свої почуття. Карта обіцяє нове знайомство, завдяки якому ви пізнаєте стосунки, яких у вашому житті ще не було. Доведеться стримувати себе, щоб не допустити грубості і вульгарності, але це невелика ціна за те щастя, яке ви можете пережити поруч з цією людиною.

Таро Казанови, Верховна Жриця

Лев – Трійка Кубків

У величезній ліжку він, вона і... ще вона. Казанова насолоджується відразу з двома коханими. Але ця карта не про ревнощі і про зраду. Вона – про звичайні людські радості. Тут задоволені всі, ніхто не ображається. Карта може говорити про секс утрьох, але, швидше за все, мова піде про романтичне захоплення, яке не обмежується одним об'єктом любові. Це символ стану закоханості, коли любиш весь світ, кожну людину. У тому числі і свого чоловіка чи партнера.

Таро Казанови, 3 Кубків

Діва – Повішений

В системі Таро ця карта вважається не надто позитивною, але й особливого негативу вона теж не несе. Її сюжет такий: Казанова рятується втечею від ревнивого чоловіка. На балконі Палацу Дожів він завис в незручній позі, ризикуючи зірватися вниз, і все ж продовжує вміло балансувати. Карта може говорити про бажання одного з партнерів втекти з існуючих відносин, про небезпечне балансування між двома партнерами – офіційним і неофіційним, а також про ситуацію, коли ані від вашого дії, ані від бездіяльності не залежить нічого.

Таро Казанови, Повішений

Терези – Паж Кубків

Молодий чоловік тримає в руках кубок, наповнений вином. Його обличчя відкрито, так само відкриті і його жести. Ця карта вважається дуже сприятливою в розкладі на відносини. Кубок – символ великого почуття, яке хтось може вам запропонувати. Паж – символ "звістки" від коханої людини – теперішньої або майбутньої. Карта може вказувати на нове знайомство або на союз, в якому чоловік молодший за жінку, і, тим не менш, вірний, чесний і по-справжньому закоханий.

Таро Казанови, Паж Кубків

Скорпіон – Королева Жезлів

На карті зображена юна дівчина в масці, наполовину оголена. Вона сидить на кріслі в розкішних апартаментах і з тривогою дивиться в "об'єктив". Ця карта символізує дію, яку може вчинити жінка для розвитку відносин. Вона також вказує на ризиковані сексуальні експерименти, до яких прагнуть обидва, і на союз, в якому один з партнерів набагато досвідченіший іншого. Ще одне значення карти – відносини за типом БДСМ.

Стрілець – Трійка Мечів

Дівчина, накинувши простирадло, підійшла до вікна. Вона з сумом вдивляється у вікна будинку напроти. Там живе коханий чоловік. Але вікна темні, і двері замкнені. Печаль – головна тема цієї карти. Вона говорить про те, що ви маєте намір прийняти важливе і непросте рішення відмовитися від кохання. І головним порадником тут буде розум. Порада Таро така: якими б не були обставини, скільки б не було проблем і побоювань, не зраджуйте любові.

Таро Казанови, 3 Мечів

Козеріг – Шістка Мечів

Головна тема цієї карти – новий шлях, новий рух в невідомість. Пара коханців або подружжя, обійнявшись, на світанку вирушає в дорогу. Чому вони прийняли таке рішення, невідомо. Можливо, обставини склалися так, що залишатися на колишньому місці вже не можна. Або їх понадили нові перспективи. Карта може вказувати і на рух в переносному сенсі – про кардинальну зміну роду діяльності, місця роботи чи способу життя. Карта пов'язана з сумнівами і тривогою, але Таро запевняють: причин для занепокоєння немає.

Таро Казанови, 6 Мечів

Водолій – П'ятірка Жезлів

На мосту в Венеції – дуель. Двоє панів б'ються на шпагах, без свідків, без секундантів. Карта обіцяє "дуель" з партнером. "Колюще-ріжучі" предмети в системі Таро символізують інтелект, отже, баталії будуть інтелектуальними. Можлива суперечка з принципового питання, у якому ніхто не захоче поступатися. Порада Таро: якщо мир в сім'ї для вас дорогий, "наступість на горло власній пісні", зменшіть обороти, підіть на компроміс, погодьтеся з партнером, навіть якщо точно знаєте, що він (вона) не має рації.

Таро Казанови, 5 Жезлів

Риби – Король Жезлів

Ця карта символізує зрілого, впевненого в собі партнера, який точно знає, чого він хоче від життя, і точно знає, як цього досягти. Він цілеспрямований, меткий, забезпечений, надійний, іноді навіть ніжний і романтичний. Його можна було б назвати чоловіком мрії, якби не одне "але": він переконаний в тому, що архаїчний тип відносин – найправильніший. У цьому союзі чоловік повинен бути чоловіком, а жінка – жінкою. Не намагайтеся перебирати на себе чоловічі функції: він цього не пробачить.

Таро Казанови, Король Жезлів

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