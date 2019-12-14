Любовний гороскоп на 16-22 грудня: кого благословить Фортуна

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 грудня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє зустріч з власною тінню Водоліям, удачу в любові Скорпіонам і активні дії Тельцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" авторства італійського художника Люки Раймондо.

Овен – Помірність

Молода дівчина сидить біля фонтану в милому венеціанському дворику. Її груди оголені, а на обличчі застигла мрійлива усмішка. Це дружина заможного городянина в своєму новому маєтку. Поки чоловік зайнятий своїми справами, вона перебуває в неробстві і тузі. У своїй уяві вона малює образи красивих чоловіків і любовні сцени. І так проходить день за днем, місяць за місяцем. Карта говорить про те, що на цьому тижні ви можете нудьгувати за новим коханням, за новими романтичними стосунками, але на реальні кроки навряд чи зважитеся. Для цього буде потрібно вийти із зони комфорту, але поки що ви до цього не готові. Ви будете задовольнятися тим, що є, і продовжувати мріяти.

Таро Казанови, Помірність

Телець – Туз Жезлів

Вам випала чудова карта дії! Над водами венеціанського каналу височить величезний жезл як символ активних кроків і доленосних рішень, які приведуть до успіху. На цьому тижні вам захочеться покінчити з усіма складними питаннями і проблемами. Ви будете успішні, і саме Небо буде на вашому боці. В контексті прогнозу на відносини можна сказати, що один з партнерів (найімовірніше, чоловік) зробить щось дуже важливе для сім'ї, для союзу або для своєї коханої жінки. Порада Таро лише одна: просто не заважайте своїй другій половинці робити вас щасливим (щасливою).

Таро Казанови, Туз Жезлів

Близнюки – Король Денаріїв

Цей Король символізує чоловіка, який міцно стоїть на ногах. Він практичний, вміє накопичити та примножити капітал, він надійний і вірний. За ним будь-яка жінка буде відчувати себе як за кам'яною стіною. Можливо, він не дуже сильний в романтичних речах, але це справжній друг, який завжди підтримає і захистить. Швидше за все, на цьому тижні ваш чоловік або партнер буде проявляти саме такі якості. Завдання жінки поруч з таким чоловіком – підтримувати його морально і надихати. Все інше він зробить сам.

Таро Казанови, Король Денаріїв

Рак – Вісімка Мечів

Ця карта говорить про те, що на наступному тижні ви можете відчути певні обмеження. Може бракувати свободи дій, щось або хтось може стримувати ваші найкращі пориви. Не виключено, що таким "гальмом" будете ви самі. Адже масть Мечів символізує розум, а значить, спроба вирішувати питання виключно шляхом логічного аналізу може загнати вас в пастку. Таро рекомендують прислухатися не тільки до розуму, а й до підказок інтуїції. Можливо, рішення буде виглядати нелогічним і нераціональним, але саме воно приведе до успіху. В контексті відносин карта може говорити про короткострокову розлуку з коханою людиною.

Таро Казанови, 8 Мечів

Лев – Сімка Денаріїв

Головна тема цієї карти – очікування, хоча, дивлячись на її зображення, цього не скажеш. Тут ми бачимо любовну сцену. Досвідчений коханець (найімовірніше, Казанова) посвячує в мистецтво любові свою молоду і недосвідчену кохану. Він грає роль наставника, вона – роль учениці. Карта може вказувати саме на такий тип відносин. Вона також може говорити про перший сексуальний досвід. Але головне в карті – посил про терпіння. Досвідчений коханець терпляче чекає, коли ця дівчина стане справжньою жрицею любові. Посіявши "насіння" (знань, досвіду і т.д.), дочекайтеся "врожаю". І він неодмінно буде.

Таро Казанови, 7 Денаріїв

Діва – Сімка Мечів

У класичному Таро на цій карті зображений злодій, який тримає в руках оберемок поцуплених дорогих мечів. Тут мечі також присутні, але тема "злодійства" завуальована. На званому вечорі він вперше зустрів її. Вона належить іншому – у неї є наречений, пара заручена. Але не все втрачено, допоки не був здійснений обряд вінчання, - подумав він. І почав свою гру. Поки всі гості пішли танцювати, він і вона залишилися за столом. Зав'язалася невимушена бесіда. Поки що про любов не сказано ані слова – вони говорять про абсолютно прості речі. Але коло звужується, і "викрадення" ось-ось станеться. На цьому тижні в вашу сімейну ідилію може втрутитися хтось третій, і спробувати "вкрасти" вас у колишнього партнера. Ризикувати чи залишатися вірною йому – вирішувати вам.

Таро Казанови, 7 Мечів

Терези – Король Мечів

Цей Король – надзвичайно розумний і прагматичний. У світі немає завдання, яке він не міг би вирішити завдяки своєму аналітичному розуму. Але в контексті прогнозу на відносини карта не така однозначна. Вона має два базових значення. Перше – успішне вирішення складної проблеми, вихід з глухого кута шляхом відсікання всього, що заважає рухатися вперед. Друге – причіпки, "розбір польотів", критичний аналіз дій і слів партнера, виправдання і дрібні сварки, що випливають з цього. Який варіант карти програється в вашому випадку – скоро дізнаєтеся.

Таро Казанови, Король Мечів

Скорпіон – Колесо Фортуни

Вам випала прекрасна карта, назва якої говорить сама за себе. На ній зображений старовинний венеціанський палац з примітними гвинтовими сходами. Її символізм такий: по сходах можна і піднятися, і спуститися. Питання лише в тому, чого забажає богиня удачі Фортуна. Цього разу вона буде на вашому боці. На які б ризиковані авантюри ви не вдавалися, всюди буде супроводжувати успіх. Але пам'ятайте: ця панянка любить сміливих. "Хто не ризикує, той не п'є шампанського". Чим більше ви поставите на карту, тим більше виграєте.

Таро Казанови, Колесо Фортуни

Стрілець – Світ

За столом у величезній старовинній бібліотеці сидить постарілий Казанова. Тут він складає свої знамениті Мемуари. Любовні подвиги залишилися позаду. Але на зміну їм прийшла гордість за прожите життя, за пригоди, за авантюри, за гру і ризик. Ця карта вважається надзвичайно позитивною. Вона говорить не просто про умиротворення. Вона символізує досягнення вершини і вихід на плато, звідки відкривається прекрасний вид, і весь пройдений шлях – як на долоні. Таро обіцяють вам прекрасний тиждень, проведений поруч з коханою людиною в повній згоді і гармонії, в абсолютному задоволенні від того, що зроблено.

Таро Казанови, Світ

Козеріг – Паж Кубків

На венеціанському мосту стоїть молодий чоловік. Його обличчя не закрите маскою, жести – відкриті. У руці він тримає келих з вином, який пропонує глядачеві. Це символ чоловіки закоханого і щирого, який відкрито говорить про свої почуття і готовий на жертви заради коханої жінки. Карта може символізувати любовну "звістка" від потенційного або реального коханого, а також перше зближення і перші кроки назустріч. Прогноз дуже позитивний. Роман, який розпочнеться на цьому тижні, має шанс перерости у велике почуття.

Таро Казанови, Паж Кубків

Водолій – Диявол

Карта досить моторошна, але її зміст не такий поганий, як може здатися. Посеред ночі дівчина влаштувала ворожіння на "судженого". Підійшовши до дзеркала в надії побачити там його образ, вона в жаху відсахнулася: на неї дивилося страшне чудовисько. Ця карта символізує сильну залежність від чогось. Щось, що перетворює людину на раба бажань і пристрастей. Але позитив полягає в тому, що фактично це зустріч тет-а-тет зі своїм alter ego, другим "я", тіньовою стороною своєї особистості. Таким чином, ви отримуєте унікальну можливість, нарешті, познайомитися з нею. Якщо ви зумієте прийняти і трансформувати свої тіньові якості, це буде означати вихід за звичні рамки, за рамки табу і особистісну еволюцію.

Таро Казанови, Диявол

Риби – Двійка Кубків

Це найромантичніша з усіх 78 карт колоди Таро. В контексті прогнозу на відносини кращу карту важко собі уявити. Два кубки, що зображені на передньому плані – символ великого взаємного почуття, готовність віддавати свою любов обранцеві або обраниці. Фактично це карта щастя в особистому житті. Поруч знаходиться людина, яка призначена долею, разом з якою хочеться випити все життя без залишку – як ці кубки з вином. Карта також вказує на високу вірогідність зачаття дитини від цього великого кохання.

Таро Казанови, 2 Кубків

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