Любовний гороскоп на 15-21 липня: кого чекає новий етап

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 липня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє допомогу від коханої людини Ракам, ризиковану подорож в невідомість Левам і гармонійні відносини з партнером Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд ілюстрацій карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Королева Кубків

Практично повністю оголена жінка в капелюсі і в карнавальній масці сидить в вільній позі на дивані в розкішних апартаментах. Її вигляд говорить про те, що вона готова до любові в самому низькому її сенсі. Ця карта символізує гіпертрофовану сексуальність, чуттєвість, яка іноді виходить з-під контролю. Ситуацію, коли сексуальне напруження настільки велике, що вже не важливо, як і з ким його знімати. Карта попереджає про небезпеку повністю втратити голову. Бережіть себе.

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Телець – Паж Жезлів

Біля одного з численних венеціанських містків стоїть молодий хлопець в камзолі і капелюсі. На його обличчі – карнавальна маска, в руках – величезна палиця. Весь його вигляд говорить про готовність до дії, про безстрашність, про наполегливості і впевненості в своїх силах. Саме такі риси характеру може проявити ваш партнер на цьому тижні. Ключове слово карти – дія або підготовка до дії. Вона вказує на активний період і правильні кроки у напрямку до мети. Ще одне значення карти – новий романтичний союз, в якому чоловік молодший за жінку.

Таро Казанови, Паж Жезлів

Близнюки – Вісімка Мечів

Пізній вечір. У великому ліжку лежить поранений Казанова, його очі закриті. Поруч стоїть лікар і заклопотано дивиться на пацієнта. На передньому плані – безлічі мечів як символ небезпеки. Цю карту можна назвати позитивною. Вона може передвіщати певні проблеми зі здоров'ям, перш за все, сечостатевої системи, а також відсутність інтимних стосунків з якихось вагомих причин. Ще одне значення карти пов'язано з мастю Мечів. В системі Таро вона символізує інтелект. "Перебір" мечів в розкладі на відносини може говорити про те, що можливий "розбір польотів", причіпки до партнера, звинувачення. Але головне пам'ятати: якщо і буде якась темна смуга, за нею обов'язково настане світла.

Таро Казанови, Вісімка Мечів

Рак – Паж Кубків

На березі Гранд-каналу стоїть молодий красивий хлопець. В руках він тримає величезний кубок, його обличчя привітне, і відкритий жест доповнює картину. Карта символізує щиру пропозицію почуття, допомогу, підтримки від людини, якій ви не байдужі. Ще одне її значення – перший крок назустріч новим романтичним відносинам, перше визнання, перше повідомлення про любов або щось подібне. У будь-якому випадку, тиждень обіцяє принести багато приємних хвилин.

Таро Казанови, Паж Кубків

Лев – Шістка Мечів

Посеред венеціанських палаццо в гондолі їдуть двоє – він і вона. Вони сидять в обіймах, не помічаючи нікого навколо. Вони вирушили в ризиковану подорож, вони поставили на карту все, довірившись Богу і Долі. Ця карта символізує шлях у невідомість, але разом з коханою людиною, на яку можна покластися. Не відомо, чому виникла необхідність змін – чи то нинішні обставини стали неприйнятними, чи то романтику став з'їдати побут, і закохані вирішили терміново рятувати почуття. Так чи інакше, попереду – зміни. Навіть якщо зараз ви не впевнені в правильності свого вибору, він – правильний.

Таро Казанови, Шістка Мечів

Діва – Король Жезлів

В одній з кімнат венеціанського палаццо на кріслі сидить поважний пан. Його голову приховує капелюх-треуголка, а обличчя – карнавальна маска. У його руках – величезний жезл як символ дії. Ця карта віщує досить активний період або партнера, який готовий діяти для вирішення всіх завдань і проблем. Цей Король – надійний супутник життя, на якого можна покластися, який знає, як вчинити в будь-якій ситуації. Головне – не заважайте йому проявляти чоловічі якості. Поруч з ним потрібно бути жінкою, яка не претендує на лідерство. Якщо у вашому союзі ролі розподілені традиційним чином – глави сім'ї, добувач і хранителька домашнього вогнища – все буде просто пречудово.

Таро Казанови, Король Жезлів

Терези – Четвірка Жезлів

Лісові хащі, чистий струмок. Красива дівчина вирішила скупатися в ньому. Їй здалося, що поруч нікого немає, тому вона без сорому зняла практично весь одяг. Але насправді це не так – на задньому плані видніється фігура чоловіка, який потайки підглядає за нею. Ця карта, з одного боку, вказує на релакс, відпочинок, умиротворення, а з іншого – на інтерес, який хтось може таємно виявляти до вас. Проте, ця картка не обіцяє ніяких подій. Навіть якщо ви комусь подобаєтеся, ця людина не зробить крок назустріч. Він буде просто чекати і спостерігати.

Таро Казанови, Четвірка Жезлів

Скорпіон – Трійка Мечів

Пізній ранок. Дівчина встала з ліжка і, прикриваючись лише простирадлом, підійшла до вікна. Вона глянула на будинок навпроти, на заґратоване вікно. Там живе чоловік, якого вона кохає. Вона сподівається зустрітися з ним поглядом, але, на жаль, у вікні темно, і двері палаццо щільно замкнені. Ця карта має кілька значень, і жодне з них не можна назвати позитивним. По-перше, вона може вказувати на необхідність важливого, але дуже неприємного кроку. При цьому людина схильна керуватися розумом, а не серцем, і дарма. По-друге, карта може говорити про "розбите серце", про ситуацію жалю і печалі. І, нарешті, по-третє, вона може передвіщати вимушену розлуку з коханою людиною або спілкування з нею на відстані.

Таро Казанови, Трійка Мечів

Стрілець – Імператор

Венецію накрила ніч. З одного з розкішних палаццо виходить пан в плащі і в масці. В його руці – важка палиця. Цей персонаж символізує таємницю і силу – два в одному. Карта говорить про партнера, який не поспішає афішувати свої почуття і розкривати свій план. А план у нього є, можливо, не один. Є у нього і можливості для його реалізації. Це людина, дії якої непередбачувані. Радійте, якщо він серед ваших друзів і бійтеся, якщо це – ваш ворог. Карта також може означати могутнього покровителя, який незримо направляє ваші шляхи, сам при цьому залишаючись в тіні.

Таро Казанови, Імператор

Козеріг – Вісімка Кубків

В гості до поважного венеціансько вельможі прийшов його друг. Той познайомив його зі своєю дружиною. Світська бесіда, шампанське, карткові ігри, музика. У певний момент господареві будинку знадобилося вийти у справах, а гість і дружина господаря залишилися наодинці. Вони вже давно зрозуміли, що небайдужі один одному. І, скориставшись моментом, вирішили почати любовну гру. У цей момент в кімнату несподівано заходить чоловік. Коханців викрито. Завіса. Ця карта віщує любовний трикутник, небезпечну гру і, можливо, викриття. Але фоном до всіх цих варіантів проходить величезна чуттєвість і високий сексуальний потенціал – на них вказують кубки, присутні на мапі всюди.

Водолій – Дев'ятка Кубків

Гвинтові сходи в старовинному замку. Прямо на сходах усамітнилися він і вона. Він сидить, вона стоїть перед ним на колінах. Парочка займається любов'ю, головна роль в цій сцені відведена жінці. Ця карта символізує торжество чуттєвості і звичайні плотські втіхи, які приносять задоволення обом партнерам. Вона – про романтичні стосунки, які нікого ні до чого не зобов'язують. Про перебування в моменті "тут і зараз", про великий роман, що може тривати тільки до ранку.

Риби – Король Кубків

Чоловік в білому, в білому капелюсі-трикутнику і в білій масці сидить на старовинному різьбленому стільці, що стоїть на білій підлозі. За його спиною – червона оксамитова штора. Біле і червоне, чистота і пристрасть, з'єдналися в цій карті. З одного боку, вона символізує чистоту помислів, а з іншого, фонтан почуттів, який ретельно приховується. Карта вказує на романтичні відносини найвищого гатунку, в яких з'єднується як сильний фізичний потяг до партнера, так і велике тяжіння до нього як до особистості, як до людини. Про такий тип стосунків можна тільки мріяти.

Таро Казанови, Король Кубків

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