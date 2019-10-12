Любовний гороскоп на 14-20 жовтня: хто буде щасливий

Любовний гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє надійного супутника життя Овнам, важливі кроки Терезам і прості задоволення плоті Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Зображення кількох карт не представлені в цій публікації з етичних міркувань.

Овен – Король Денаріїв

Ця карта символізує чоловіка, який твердо стоїть на ногах. Він точно знає, що хоче отримати від життя, і впевнено прямує до мети. В контексті відносин ця карта говорить про партнера, який надійний, поступливий, який не витає в хмарах, вважаючи за краще приділяти час і сили реальним речам і реальним планам. Таким же реалістом він є і у виборі партнерки. Поруч з такою людиною жінка може відчувати себе абсолютно комфортно, але тільки в тому випадку, якщо кар'єрний ріст і амбіції не є її пріоритетом номер один.

Таро Казанови, Король Денаріїв

Телець – Туз Кубків

Це одна з найкращих карт в прогнозі на любов і відносини. І в класичному Таро, і в Таро Казанови вона символізує потужний імпульс до позитивних змін в особистому житті, вибух почуття і чуттєвості, емоційне оновлення і зустріч любові усього життя. А також допомогу самого Неба в справах сердечних. Фактично ця карта – знак вищого благословення, коли союз двох сердець приємний богам. Для нових відносин карта обіцяє щасливе продовження, для відносин "зі стажем" обіцяє нову весну, нове захоплення партнером, нову грань любові і пристрасті.

Таро Казанови, Туз Кубків

Близнюки – Дев'ятка Денаріїв

Ніч. Подружнє ложе. Він, вона і... Казанова. Поки чоловік мирно хропе, начепивши нічний ковпак, коханці не втрачають часу дарма. Вони, не побоюючись викриття, займаються любовною грою прямо тут, під носом у чоловіка. Карта говорить про "нестійкі" стосунки, коли один з партнерів поглядає на всі боки в пошуках кращої партії. Вона може говорити про небезпечний любовний зв'язок, який загрожує шлюбу, а також про те, що в парі намітилася криза. Якщо це дійсно так, вживайте заходів, постарайтеся привнести нові елементи в звичні відносини.

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Таро Казанови, 9 Денаріїв

Рак – Король Кубків

Чоловік в білому, обличчя якого приховане білою карнавальною маскою, сидить біля червоної театральної штори. Перед ним – кубок, наповнений вином. В цій карті присутній ряд суперечливих символів: біле – червоне, чистота – пристрасть. Це той випадок, коли океан почуттів вирує всередині людини, але той усіма силами намагається його стримати. Ваш обранець може виглядати холодним, байдужим, беземоційним, але насправді все геть не так. Просто він вирішив, що прояв почуттів негідний чоловіка. Дозволити собі бути справжнім він може тільки наодинці з жінкою, якій повністю довіряє.

Таро Казанови, Король Кубків

Лев – Сонце

Це найкраща карта Таро! У класичній інтерпретації вона символізує вище досягнення, тріумф, перемогу, але головне – радість від усього цього. В контексті відносин "Сонце" говорить про союз двох ідеальних людей – ідеальних в очах один одного. І він, і вона переконані: кохана людина – справжнє благословення Небес, друга половинка, без якої життя неможливе. Це щастя в особистому житті в чистому вигляді. Карта дає лише одну просту пораду: насолоджуйтеся цією миттю, насолоджуйтеся один з одним.

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Таро Казанови, Сонце

Діва – Справедливість

"Я тебе полюблю, якщо..." Є любов безумовна, а є умовна. Ця карта – про другий тип любові. Панянка тримає в руках ваги, зважуючи всі "за" і "проти" нового роману. "Що я з цього матиму? Задоволення чи проблеми?" - ставить питання вона. Ця карта – про прагматизм і розважливість, що є однією з основних рис цього знака Зодіаку. Рішення про те, бути любовній пригоді чи не бути, буде приймати розум, а не серце. І все ж Таро Казанови в справах любові радять бути ірраціональними.

Таро Казанови, Справедливість

Терези – Паж Жезлів

Масть Жезлів в системі Таро символізує дію, а Пажі – передумови для такої дії, тематичну "звістку" або перші кроки. В контексті прогнозу на відносини карта говорить про те, що на цьому тижні ви можете дізнатися щось важливе про свого партнера або ухвалите якісь рішення, що стосуються вас двох. Але, оскільки карта позитивна, то й інформація, і рішення будуть такими самими. Карта також може говорити про нового коханця – рішучого, щирого, благородного, - який буде набагато молодший за свою кохану.

Таро Казанови, Паж Жезлів

Скорпіон – Десятка Кубків

Парочка пристрасно кохається в готельних апартаментах. На обличчях обох – маски, навколо – кубки, символи почуттів і емоцій. Ця карта обіцяє відносини, основа яких – фізичне тяжіння і чуттєвість. До речі, в понеділок, 14 жовтня, очікується повний місяць, який додасть адреналіну в кров. Це рівноцінний обмін, задоволеними залишаться обидва. При цьому ніхто не буде морочитися щодо обов'язків, обіцянок, гарантій тощо. Це насолода в чистому вигляді. Карта також може вказувати на виняткову сексуальну гармонію у відносинах давніх партнерів.

Таро Казанови, 10 Кубків

Стрілець – Суд

Поважний пан, сидячи в кріслі, дивиться на напівголу дівчину, яка стоїть перед ним. За виразом її обличчя зрозуміло, що її бентежить цей погляд, їй неприємна і некомфортна ця ситуація. І все ж чоловік продовжує відверто розглядати її, виносячи свій вердикт. Карту не можна назвати позитивною. Вона вказує на ситуацію, коли ваші дії і слова розглядають під мікроскопом. Неупереджено. Карта може передвіщати "розбір польотів", осуд і причіпки. Але вона обіцяє і прощення – якщо ви в чомусь завинили.

Таро Казанови, Суд

Козеріг – Місяць

Чудова нічна Венеція залита світлом повного Місяця. У класичному Таро ця карта символізує обман, ілюзію, мани і страхи. Але в Таро Казанови все зовсім інакше, і акцент тут позитивний. Центральний елемент карти, Місяць, символізує чуттєвість. Карта віщує сплеск сексуальності, колосальне тяжіння до партнера на суто фізичному рівні, а також підвищену емоційність. Небезпека тут полягає тільки в одному: якщо доведеться приймати важливі рішення, у вас може не вистачити раціональності і холодного розуму.

Таро Казанови, Місяць

Водолій – Сімка Денаріїв

На карті зображено етап "попередніх ласк" між Казановою і його новою – зовсім юною і недосвідченою – коханою. Він намагається задовольнити її, і йому це вдається. Карта має кілька значень. По-перше, вона вказує на певне порушення балансу між тим, що дає партнер, і тим, що отримує натомість. По-друге, це символ відносин за типом "учитель-учень", в яких більш досвідчений "наставник" навчає менш досвідченого. Карта може прямо вказувати на роман з великою різницею у віці. По-третє, ця карта може говорити про очікування "врожаю" - моменту, коли "учень" (або "учениця"), нарешті, стане досить зрілим, щоб повноцінно брати участь в цій грі і проявляти ініціативу.

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Риби – Трійка Денаріїв

Ніч. У Венеції запалили ліхтарі. Одна з вуличок міста має погану славу – сюди приходять ті, хто шукають плотських насолод. Напівголі жінки з печаткою пороку на обличчях запрошують провести з ними ніч любові. Чоловіки, які закрили обличчя масками, а тіла плащами, поспішають відгукнутися на цей заклик. Карта – про прості задоволення плоті, про існування в теперішньому моменті, коли ані минуле, ані майбутнє не береться до уваги, коли ніяких планів ніхто не будує.

Таро Казанови, 3 Денаріїв

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