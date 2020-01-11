Любовний гороскоп на 13-19 січня: на кого чекає подарунок

Любовний гороскоп на тиждень з 13 по 19 січня 2020 року картах Таро Казанови обіцяє сплеск чуттєвості Овнам, зцілення Скорпіонам і банальне щастя в особистому житті Водоліям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро. Він зроблений на основі колоди "Казанова" авторства італійського художника Люки Раймондо.

Овен – Місяць

Сплеск чуттєвості, пристрасть, сильне захоплення, "втрата голови" від любові, сильне взаємне тяжіння партнерів на рівні тіл. Порада: на цьому тижні ви ризикуєте діяти занадто емоційно. У справах романтичних це зіграє в плюс, але ділові питання постарайтеся вирішувати з холодною головою.

Таро Казанови, Місяць

Телець – Туз Кубків

Величезне взаємне почуття, нова велика любов, яка благословенна самим Небом. Роман, який може перевернути все ваше життя або наповнені любов'ю відносини з існуючим партнером. Порада: якщо на цьому тижні зав'яжуться нові романтичні відносини, бережіть їх. Не виключено, що людина, яка опинилася поруч, призначена вам долею і стане саме тим, з ким ви захочете провести залишок своїх днів.

Таро Казанови, Туз Кубків

Близнюки – Лицар Денаріїв

Практичний надійний чоловік. Реальні кроки щодо поліпшення свого матеріального становища. Старт проекту, який в майбутньому принесе хороший дохід. Порада: можливо, ваша кохана людина буде проявляти занадто "земні" якості, в той час як вам хочеться парити в хмарах любові. Але вибачте йому цей недолік. У нього є дуже цінні якості, головне з яких – вміння любити.

Таро Казанови, Лицар Денаріїв

Рак – Колісниця

Дорога, відрядження, подорож з коханою людиною або зустріч нової любові в дорозі. Прагнення до змін і зміни. Втеча від несприятливих обставин. Різка зміна в особистому житті. Порада: це карта рішучого вибору і активних дій. Не бійтеся ризикувати, не бійтеся змін, якщо хочете бути по-справжньому щасливим.

Таро Казанови, Колісниця

Лев – Король Денаріїв

Забезпечений чоловік, трохи владний, але справедливий. Не надто романтичний, але надійний. Переважання в стосунках матеріальної складової, вміння заробити і примножити капітал. Порада: на цьому тижні ваш партнер може проявляти найкращі ділові якості. Але це чоловік, який любить чіткий розподіл ролей на чоловічі і жіночі. Просто не заважайте йому приносити гроші в дім. А ось моральна підтримка і схвалення йому не завадить.

Таро Казанови, Король Денаріїв

Діва – Двійка Денаріїв

Багатоваріантність, бажання спробувати все, невірність, вільні стосунки, перемикання з одного партнера на іншого. Порада: ця карта говорить про те, що в цьому світі немає нічого стабільного і залізобетонного – все знаходиться в постійному русі. У вас є тільки два варіанти – прийняти цей факт і змиритися з ним, пливучи по волі хвиль, або спробувати створити міцну основу для тривалих і щасливих стосунків.

Таро Казанови, 2 Денаріїв

Терези – Четвірка Кубків

Відносини, в яких сексуальний потяг відійшов на другий план. Дружба, взаємна підтримка, розуміння між партнерами. Відпочинок удвох. Інтелектуальні бесіди. Порада: ця карта може говорити про ситість від сексу. Але на зміну йому може прийти новий рівень взаємодії з коханою людиною. Адже гармонія повинна бути на всіх рівнях – і на фізичному, і на ментальному, і на духовному. Розвивайте їх.

Таро Казанови, 4 Кубків

Скорпіон – Справедливість

Ретельний вибір кращого варіанту, кращого партнера з декількох претендентів. Гіркий досвід, який змушує виважено підходити до нових рішень. Прагматизм в справах любові. Порада: дійсно, діяти потрібно обачно, обдумуючи кожен крок і підстраховуючись. Але так втрачається щось дуже цінне: спонтанність і непередбачуваність. Ризикуйте. Ризик – благородна справа.

Таро Казанови, Справедливість

Стрілець – Лицар Кубків

Романтична пропозиція, рішучий крок у відносинах. Чоловік чутливий і чуттєвий. Нове знайомство, яке принесе масу приємних хвилин. Порада: ця карта одна з кращих в прогнозі на відносини. Таро віщують прекрасну тиждень, наповнену любов'ю. Від кого б вона не виходила, бережіть це почуття і дякуйте Небесам за такий дар.

Таро Казанови, Лицар Кубків

Козеріг – Двійка Кубків

Гармонійні стосунки з партнером. Величезне взаємне почуття. Взаєморозуміння і підтримка. Бажання ділитися один з одним усім. Висока ймовірність зачаття дитини. Порада: карта фактично символізує щастя в особистому житті. Тут нема чого побажати, крім одного – зберігати цей вогонь і захищати його від байдужих очей.

Таро Казанови, 2 Кубків

Водолій – Сонце

Любов всього життя, щастя з людиною, яка поруч. Довгоочікувана зустріч з коханою людиною після довгої розлуки, возз'єднання люблячих сердець. Порада: цей прекрасний світанок відносин перейде в настільки ж чудовий день. Ваше майбутнє безхмарне і світле. Просто залишайтеся там і з тим, з ким ви є. Більшого для щастя просто не потрібно.

Таро Казанови, Сонце

Риби – Трійка Мечів

Непросте рішення, необхідність відмовити собі в чомусь приємному, вибір на користь вигоди, а не почуття. Порада: якщо всі навколо, "бажаючи вам добра", радять покінчити з відносинами, якщо весь світ доводить, що ви не пара – не вірте світові. Вірте тільки собі. Тільки своєму серцю. Розуму ніколи не осягнути глибини почуття. Щастя за розрахунком неможливо. Думайте серцем.

Таро Казанови, 3 Мечів

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