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Любовний гороскоп на 12-18 серпня: хто вийде з глухого кута

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Любовний гороскоп на тиждень з 12 по 18 серпня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє "грошову" звістку Рибам, зустріч з власною тінню Стрільцям і прорив Скорпіонам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Раніше OBOZREVATEL озвучив любовний гороскоп на серпень по Таро Казанови.

Овен – П'ятірка Кубків

Пізній вечір. Монастир на околиці Венеції. Чернеча келія. Черниця і... Казанова. Він повільно знімає з неї одяг, а вона з цікавістю спостерігає за процесом. Їй явно цікаво те, що відбувається. У класичному Таро ця карта говорить про жаль за втраченим і невміння цінувати те, що є. Але тут все трохи по-іншому. Так, панянка більше не буде черницею, але жалів тут немає жодних. Ця карта символізує новий сексуальний досвід, вихід за звичні рамки і ігнорування загальноприйнятих норм моралі. А ще ця карта – про задоволення, яке при цьому отримають обидва "експериментатори".

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Телець – Сімка Денаріїв

У класичному Таро на цій карті зображено плодове дерево, до якого підійшов чоловік. Він чекає врожаю, але він ще не дозрів. В цій карті також мова про "врожаї", але в переносному сенсі. На ній зображено ліжко, на якому двоє кохаються. Казанова задовольняє свою зовсім юну недосвідчену подругу і чекає, коли і вона, як справжня жінка, захоче і зможе доставити йому задоволення. Карта може говорити про ситуацію, коли один з партнерів готовий тільки брати, але не віддавати, про союз з істотною різницею у віці. Порада Таро така: не квапте події, дочекайтеся "дозрівання" цього "плоду", доклавши також і власних зусиль. "Урожай" вас приємно здивує.

Близнюки - Сила

Вечір. Венеція. Розкішний палаццо. Музика, відмінне вино, красиві наряди, спокусливі тіла... Одна парочка не змогла встояти перед спокусою і вирішила усамітнитися в одній з кімнат нагорі. Вони поспішають, адже їх можуть побачити в будь-яку хвилину, і все ж роблять свою справу. Ця карта символізує перемогу над своїми низинними пристрастями завдяки силі волі або, навпаки, підпорядкування цим пристрастям, якщо сили волі бракує. Вона також може обіцяти швидкий секс в несподіваному місці або... з несподіваним партнером. Порада Таро: проявляйте розумну обережність, але й не відмовляйтеся від задоволень.

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Любовний гороскоп на 12-18 серпня: хто вийде з глухого кута

Рак – Дев'ятка Мечів

У номері дорогого венеціанського готелю відбувається любовна сцена. Рано вранці в номер до Казанови, який ледве встиг прокинутися, зайшла покоївка. Молода приваблива дівчина. Досвідчений коханець не зміг встояти перед цією спокусою, і обидва пустилися в усі тяжкі. Здавалося б, все чудово, є обопільне бажання і згода. Але весь простір карти заповнений гострими мечами – символами небезпеки. Це карта ризику. Обидва ризикують бути захопленими зненацька, а вона до того ж – ще і своєю репутацією і роботою. Карта може говорити і про небезпеки, які живуть тільки в нашій голові. Порада Таро: позитивне мислення і пильність.

Любовний гороскоп на 12-18 серпня: хто вийде з глухого кута

Лев – Сімка Кубків

Молода жінка приймає ванну в старовинному палаццо. Опустивши одну ногу в гарячу воду, вона застигла, замислившись: думками вона далеко. В її голові – образи привабливого чоловіка, якого вона зустріла вчора і якого ніяк не може забути. Занурившись в любовні мрії, вона не помітила, що за нею спостерігає якийсь пан. Він підглядає в дзеркало, але не поспішає видавати себе. Ця карта – про порожні мрії, яким не судилося стати реальністю, і про ігнорування того, що є навколо – в тому числі позитивного. Порада Таро: не тіште себе ілюзіями, пам'ятайте: краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Не прагніть до ідеалу – його просто не існує.

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Любовний гороскоп на 12-18 серпня: хто вийде з глухого кута

Діва - Світ

Величезна бібліотека. За великим столом сидить старий Казанова. Він схилився над рукописом. Це його знамениті Мемуари. Старий розуміє, що любовні перемоги в минулому, але він сповнений гордості, йому є про що розповісти нащадкам! Ця карта – не просто про умиротворення. Вона про досягнення мети всього життя, про насолоду Успіхом. В контексті відносин вона може говорити про задоволення і навіть гордість за те, як вони склалися, за людину, яку ви обрали в якості супутника життя, за талановитих дітей і за все інше, що дійсно вдалося. Карта не обіцяє божевільний секс, але її значення дуже позитивне.

Любовний гороскоп на 12-18 серпня: хто вийде з глухого кута

Терези – Вісімка Мечів

Хворий Казанова лежить на ліжку в білій нічній сорочці. Поруч з ним – лікар, який стурбовано дивиться на пацієнта, не в змозі зрозуміти причину його проблеми. Основне значення карти – вимушену бездіяльність і самотність, зв'язаність по руках і ногах у прямому чи в переносному сенсі. Підвищується небезпека захворювань, перш за все, органів сечостатевої сфери. Порада Таро: звертайте увагу на найменші ознаки збоїв в організмі і негайно робіть профілактичні заходи. Не ризикуйте з випадковими статевими партнерами. І пам'ятайте: ця "смуга перешкод" скоро закінчиться.

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Любовний гороскоп на 12-18 серпня: хто вийде з глухого кута

Скорпіон – Вісімка Жезлів

Гранд-канал Венеції. Світанок. З першими променями сонця тут з'являється гондола. У ній – всього один пасажир. Чоловік встав зранку-раненько, щоб встигнути вирішити всі свої справи. Попереду по курсу – "паркан" з жезлів як символ певної перешкоди, але в ньому явно проглядається зазор – рівно такого розміру, щоб можна було пропливти. У класичному Таро на цій карті зображено умиротворений пейзаж, тишу якого "підривають" вогненні жезли, що летять в небо. Ця карта – символ прориву, руху вперед і досягнення мети всупереч опору інертного ретроградного світу. В контексті особистого життя вона символізує важливі зміни на краще, які відбудуться завдяки вашим власним зусиллям і допомозі Долі.

Любовний гороскоп на 12-18 серпня: хто вийде з глухого кута

Стрілець - Диявол

Це дійсно страшна карта, але її зміст не настільки поганий, як здається. Посеред ночі красуня вирішила поглянути в дзеркало, щоб помилуватися своєю бездоганною фігурою і спокусливим нарядом. І раптом завмерла від жаху: з дзеркала на неї дивиться страшне чудовисько. Тінь на стіні доповнює картину: відображення банта перетворилося на роги... Головна тема карти – критична залежність від чогось або від когось, те, що перетворює людину на раба. Наприклад, зацикленість на своїй зовнішності або сексуальності, на грошах, на алкоголі тощо. В такому випадку порада Таро – подумати про те, чому ви невільні, і вжити заходів. Але є у карти і позитивна сторона. Вона символізує зустріч зі своєю тінню, яка є у кожної людини. Якщо переступити через страх, це зробить вас більш цілісним і розширить межі "я".

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Любовний гороскоп на 12-18 серпня: хто вийде з глухого кута

Козеріг – Король Мечів

На кріслі в венеціанських апартаментах сидить чоловік, практично повністю закритий – маскою, плащем, капелюхом і навіть якоюсь накидкою на руці. Він тримає гостру шпагу, як ніби він готується вступити в бій з невидимим супротивником. У класичному Таро ця карта досить позитивна. Вона говорить про можливість вирішити будь-яку проблему за допомогою гострого розуму і логічного аналізу. Але в Таро Казанови її сенс однозначно негативний: холодний розум – ворог почуттів. Карта віщує "розбір польотів", причіпки, претензії, звинувачення. У союзі – гостра нестача тепла і любові. Порада Таро: постарайтеся "зігріти" один одного щирим почуттям і піти на компроміс.

Любовний гороскоп на 12-18 серпня: хто вийде з глухого кута

Водолій – П'ятірка Денаріїв

На паперті біля церкви сидить жебрак і просить милостиню. Каліка практично безпорадний і покладається тільки на милість перехожих і Неба. Ситуація здається безнадійною, але є на карті і позитивні знаки. Наприклад, храм за спиною головного героя і "денарії" - знаки грошей – що розташовані по периметру карти. Її головний сенс – матеріальна чи духовна бідність, викликана тим, що людина вперто не хоче чогось помічати. Він закриває очі на очевидні речі. Наприклад, на те, що витрати не повинні перевищувати доходи. В контексті прогнозу на відносини карта говорить про те, що почуття "збідніли", звелися до простих формальних проявів, втративши глибину і об'єм. Таро рекомендують, перш за все, відкрити очі, прийняти реальність такою, як вона є, і усвідомити, що в будь-якому негативі завжди можна знайти позитив. І не боятися бути вразливим і щирим зі своєю коханою людиною.

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Любовний гороскоп на 12-18 серпня: хто вийде з глухого кута

Риби – Паж Денаріїв

На венеціанському "Солом'яному" мосту стоїть молодий чоловік. За його спиною – знаменитий Міст Зітхань, один з найсумніших знаків цього міста. Мостом йшли засуджені, яких вели в тюремну камеру, і з моста вони могли востаннє побачити прекрасну Венецію. Ця карта вважається "грошовою", але обіцяє вона не великий прибуток. Вона вказує на "звістку", що стосується фінансів або будь-якого іншого матеріального аспекту, а також на перші кроки, які можуть бути зроблені у напрямку до покращення своєї матеріальності. В контексті відносин вона говорить про те, що пара може впритул зайнятися вирішенням побутових або грошових питань – наприклад, облаштуванням житла, купівлею нерухомості тощо. Карта також може вказувати на молодого шанувальника, який досить щедрий, але недостатньо щирий зі своєю новою подругою – на це вказує карнавальна маска на його обличчі і "закрита" поза.

Любовний гороскоп на 12-18 серпня: хто вийде з глухого кута

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теги
Таро гороскоп 2019 любов Секс Відносини
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