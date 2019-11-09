Любовний гороскоп на 11-17 листопада: хто продасть своє тіло

Любовний гороскоп на тиждень з 11 по 17 листопада 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє повну гармонію Ракам, шлях до нових берегів Левам і новий сексуальний досвід Терезам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Зображення кількох карт не представлені в цій публікації з етичних міркувань.

Овен – Паж Пентаклів

Ця карта вважається грошовою. У класичному Таро вона символізує "звістку", що стосується фінансів, або прихід невеликої суми, або перші кроки на шляху, який принесе прибуток. В контексті прогнозу на відносини карта також дуже позитивна. Вона говорить про те, що ваш партнер може взяти на себе побутові турботи і зробити кроки для вирішення поточних питань, щоб зробити сімейне гніздечко більш затишним, а сімейний бюджет – більш стабільним. Карта також може вказувати на те, що чоловік прийме рішення про вкладення коштів. При цьому свої плани він захоче тримати при собі.

Таро Казанови, Паж Пентаклів

Телець – Зірка

Ця карта в класичному Таро символізує надію, закінчення чорної смуги життя і початок нової, позитивної низки подій. У Таро Казанови на цій карті зображено прекрасний нічний венеціанський пейзаж, увінчаний зоряним небом. В цей досвітній час ніч особливо темна. І здається, що вона не закінчиться ніколи. Але світанок неминучий, і він близький. За кілька хвилин схід забарвиться яскравими фарбами, сонце зійде, і новий день вступить в свої права. Карта говорить про благополучний вихід з ситуації невідомості, сумнівів і побоювань. Майбутнє стане ясним і світлим. І майбутнє відносин з коханою людиною – також.

Таро Казанови, Зірка

Близнюки – Десятка Жезлів

Це карта "перевантаження", великої напруги і навіть стресу, але ви цілком можете усунути весь цей негатив. На ній зображений Казанова, що робить ставки в казино. Його оточила юрба роззяв, але він зосереджений і не звертає на них уваги. Він не бере в розрахунок, що серед цих людей є ті, хто можуть дати слушну пораду. Він також забуває про те, що це всього лише гра. Таро говорять про те, що на цьому тижні вам доведеться приймати важливі рішення, що стосуються союзу і відносин. Порада така: не намагайтеся вирішити всі питання самостійно. Викладіть суть питання тому, кому довіряєте, уважно вислухайте його пораду і дійте відповідно до неї. До речі, перш за все, слід розраховувати на допомогу другої половинки. "Одна голова добре, а дві – краще". І не надавайте занадто великого значення тому, що буде відбуватися.

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Таро Казанови, 10 Жезлів

Рак – Вісімка Пентаклів

Вам випала чудова карта, що символізує виключно гармонійні, одухотворені відносини не тільки двох закоханих, але і справжніх друзів. Венеція. Вечір. Спальня в одному з палаццо. Чоловік і дружина. Він лежить на ліжку в нічній сорочці, вона присіла на край. Вони ніжно дивляться один на одного і говорять про щось приємне для обох. Їм добре і легко разом. Таро обіцяють на цьому тижні задоволення від спілкування з другою половинкою і повне взаєморозуміння. Додаткове значення – спільна справа, сімейний бізнес, який принесе гарний прибуток.

Таро Казанови, 8 Пентаклів

Лев – Шістка Мечів

Основне значення цієї карти – рух до нових берегів. Рано вранці пара, зібравши речі, вирушила в дорогу. Їх гондола пливе по безлюдному венеціанському каналу. Чоловік і жінка сидять, обнявшись, перебуваючи в мовчанні. Попереду – невідомість. Вірити і розраховувати нема на кого. Тільки на свою другу половинку. Карта говорить про те, що ваш союз зміцниться завдяки труднощам – реальним чи віртуальним, з якими ви можете зіткнутися. За великим рахунком, будь-які великі зміни – своєрідний виклик, випробування, і тільки кохана людина підтримає і допоможе пройти його найбезпечнішим чином. Таро радять триматися за людину, яка поруч, довіряти їй і покладатися на неї. Карта також може вказувати на реальну, справжню подорож, в яку відправляться закохані.

Таро Казанови, 6 Мечів

Діва – Вищий Суд

У класичному Таро на цій карті зображена біблійна сцена Вищого Суду – сурмить ангел і мертві повсталі з могил. У Таро Казанови суд іншого порядку. Чоловік, закривши обличчя маскою, вивчає напівоголену жінку – ймовірно, повію. Ця сцена надзвичайно некомфортна для неї, їй неприємно і соромно, але все ж жінка продовжує залишатися на місці. Карта може вказувати на ситуацію, коли один з партнерів буде "під мікроскопом" вивчати дії і слова іншого. Можуть бути згадана минулі прорахунки і помилки, може бути пред'явлений "рахунок". Але є у карти і позитивне значення: якщо ви дійсно в чомусь завинили перед своєю другою половинкою, на цьому тижні вам все "спишеться", мир і гармонія в родині будуть відновлені.

Таро Казанови, Вищий Суд

Терези – Сімка Пентаклів

Це карта очікування врожаю – в переносному сенсі слова. На ній зображений Казанова, який кохається зі своєю новою коханою. Вона зовсім юна і недосвідчена і, ймовірно, це її перший сексуальний досвід. Але досвідчений герой-коханець терплячий. Він поступово розкриває перед коханою всі грані мистецтва любові і чекає, що рано чи пізно цей "плід" дозріє – коли ця молода жінка буде здатна не тільки отримувати, але й дарувати любов. Карта може вказувати на перший секс, на союз, в якому один з партнерів набагато молодше. Але, який би зміст карти не програвся, вона обіцяє прекрасні перспективи в майбутньому.

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Скорпіон – Туз Пентаклів

Це потужна грошова карта. У класиці вона символізує потужний імпульс до перетворень (в даному випадку – матеріальних), а також допомогу Вищих Сил у всіх починаннях, пов'язаних з такими перетвореннями. В контексті прогнозу на відносини карта говорить про те, що на цьому тижні у пари може з'явитися нове джерело доходу, що дозволить істотно зміцнити добробут сім'ї. Вона також може говорити про те, що в любовних відносинах може домінувати "матеріальна" складова, тобто фізичне тяжіння партнера переважатиме над іншими аспектами.

Таро Казанови, Туз Пентаклів

Стрілець – Трійка Пентаклів

На цій карті зображена сценка з нічного життя Венеції, своєрідна "вулиця червоних ліхтарів". Тут жінки "з низькою соціальною відповідальністю" пропонують на продаж свої тіла, на які завжди знайдуться "покупці". У класичному Таро ця карта символізує гідну винагороду за якісну працю. В певному сенсі в Таро Казанови ця карта також про "працю" та про "заробіток". Але карта не говорить про те, що на цьому тижні вам доведеться торгувати тілом в прямому сенсі слова. Вона натякає на те, що один з партнерів може використовувати своє тіло як інструмент для отримання бажаних речей. Наприклад, після пристрасної ночі жінка може попросити у чоловіка купити їй перстень з діамантом. І той просто не зможе відмовити.

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Таро Казанови, 3 Пентаклів

Козеріг – Лицар Жезлів

Це карта активної дії. Вершник у масці, озброєний величезним жезлом, призупинився на венеціанському мосту, готовий в будь-яку хвилину продовжити свій шлях. На цьому тижні Таро обіцяють активні кроки партнера, але кроки, які він не буде афішувати (на це вказує маска). Подій, дій і слів може бути дуже багато. Швидше за все, всі вони будуть вести до успіху. Застереження Таро тільки одне: діючи активно, все ж не забувайте про "техніку безпеки". Постарайтеся зробити так, щоб ваші кроки нікому не заподіяли шкоди.

Таро Казанови, Лицар Жезлів

Водолій – Королева Кубків

Зображення цієї карти вкрай вульгарне. Оголена жінка, на якій з одягу тільки маска, невелика накидка і рукавички, сидить в вільній позі. Прямо перед нею – кубок з вином. Карта віщує про ситуацію, коли почуття повністю затьмарюють розум, коли бажання плоті стають практично неконтрольованими, коли пристрасно хочеться кохати і бути коханим, не зважаючи ні на що. В контексті прогнозу на відносини карта обіцяє "розігрів" партнерів, можливо, за рахунок повного місяця, який буде 12 листопада. Почуття, що притупилися, можуть розгорітися з новою силою.

Риби – Десятка Кубків

Якщо попередня карта тільки обіцяє "розігрів" партнерів, то тут зображена його максимальна фаза. Парочка займається гарячим сексом, не звертаючи уваги ні на що. У класиці ця карта говорить про тотальне задоволення життям, про повне задоволення тим, що є. Тут також має місце повне задоволення партнерів один одним, повна сексуальна сумісність і повне взаєморозуміння. Принаймні, на рівні тіл.

Таро Казанови, 10 Кубків

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