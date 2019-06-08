Любовний гороскоп на 10-16 червня: хто зустріне свою тінь

Любовний гороскоп на тиждень з 10 по 16 червня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє сміливі експерименти Овнам, мрії про нове кохання Ракам і зустріч зі своїм "альтер его" Стрільцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд ілюстрацій карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – П'ятірка Кубків

Ніч. Венеція. Старовинний монастир. В одній з келій відбувається щось, що абсолютно не відповідає обстановці. Напівроздягнена черниця, поруч з нею – спокусник-Казанова. Але це не насильство. По виразу обличчя дівчини зрозуміло, що її захоплює цей новий досвід. Це карта зняття табу, ігнорування заборон, виходу за рамки загальноприйнятої моралі і власних рамок, а також пізнання нових граней своєї сексуальності. Порада Таро: не бійтеся експериментів, не орієнтуйтеся на правила, які придумані не вами, і нехай ваше власне відчуття буде вам законом.

Телець – Двійка Мечів

В одному з венеціанських палаццо усамітнилися двоє – Казанова і його нова кохана. Він повільно знімає з неї одяг, але панянка не поспішає продовжувати. За виразом її обличчя зрозуміло, що вона все ще не вирішила, що робити далі, робити крок назустріч відносинам або піти. Це карта непростого вибору. Причому, вибору суто інтелектуального. Серце давно знає, як слід вчинити, але розум переконує в чомусь іншому. Порада Таро: в справах любові інтелект, здоровий глузд і аналітичні здібності – погані друзі.

Близнюки – Імператор

Вулицями нічної Венеції йде важливий пан. Його обличчя заховано під маскою, в руках – важка палиця. У його голові зріє план, і він знає, що потрібно зробити, щоб досягти мети. Ця карта символізує партнера, який впевнений в собі, який надійний і чесний зі своєю коханою, який вміє потішити і не завдавати страждань жінці, яку кохає. У той же час ця людина може жити одночасно двома життями – і з законною дружиною, і з коханкою. При цьому обидві будуть забезпечені і задоволені.

Рак – Справедливість

У спекотний літній день в одному з чарівних венеціанських двориків, біля фонтану, відпочиває молода красива жінка. Її груди оголені, а на обличчі – мрійлива усмішка. Це дружина заможного, але старого банкіра. У неї є все, що може дати багатий чоловік, крім одного: справжнього кохання. Ця карта – про очікування нових стосунків, про мрії про них, про прагнення зустріти прекрасного принца на білому коні. Але, на жаль, карта говорить про те, що з імовірністю 90% цим мріям не судилося збутися.

Лев – Туз Жезлів

Гранд-канал у Венеції, розкішний палаццо і величезний жезл, що виникає з води. Це символ потужного імпульсу до дії, прориву, початку великих перетворень. Ця карта вважається надзвичайно позитивною. В контексті Таро Казанови, любові і відносин вона обіцяє великі зміни на краще у відносинах між партнерами, а також важливі рішення і кроки, які призведуть до виходу зі складних ситуацій. Усі починання, яким буде дано старт на цьому тижні, приведуть до бажаного результату.

Діва – Шістка Денаріїв

У розкішних апартаментах красива жінка приміряє нову сукню. Вона ще напівоголена, і за нею потайки спостерігає чоловік. Він не поспішає відкривати себе, він захоплено дивиться на красуню. Ця карта несе надзвичайно позитивний сенс. Вона говорить про те, що союз заснований на особливій турботі, повазі до партнера, а також на духовній близькості. Карта також може вказувати на те, що у вас є таємний шанувальник або прихильниця, людина, якій ви небайдужі, але яка занадто боязка, щоб освідчитися в своїх почуттях.

Терези – Повішений

Нічна Венеція, Палац Дожів. Вхопившись за трос, над перилами повис Казанова. Прихопивши пожитки, він рятується втечею від ревнивого чоловіка своєї нової коханки. Ситуація небезпечна, він ризикує зірватися вниз, але рука, як і раніше сильна, і йому вдається балансувати в цій незручній позі. Ця карта, перш за все, говорить про те, що у вас не буде ніякої можливості втрутитися в те, що відбувається навколо, залишиться тільки спостерігати. Карта також може вказувати на небезпечну ситуацію, коли через надмірний тиск або контроль один з партнерів намагається звільнитися і покінчити з цим союзом.

Скорпіон – Сімка Денаріїв

У теплий літній венеціанський вечір, під звуки музики, в одному з ресторанів Казанова познайомився з милою юною дівчиною. Вони розмовляють, п'ють вино, танцюють, вони по-справжньому зачаровані один одним. Далі дія цього сюжету переміщається на іншу сцену – в розкішну спальню. Для панянки це перший досвід спілкування з чоловіком в подібній обстановці. Але Казанова – досвідчений коханець, який вміє доставити жінці задоволення. У класичній системі Таро ця карта символізує очікування дозрівання врожаю, тут же вона вказує на те, що сексуальність партнера зростає, і незабаром він або вона стане справжнім майстром в мистецтві кохання. Головне – набратися терпіння і не поспішати.

Стрілець – Диявол

Назва карти дійсно жахлива. Моторошно виглядає і її зображення. Але сенс її зовсім не такий поганий. На ній зображена приваблива жінка перед дзеркалом. Вона дивиться на своє відображення, але бачить там страшне рогате чудовисько. Ця карта – про зустріч зі своїм "альтер его", зі своєю тіньової частиною. З одного боку, це може налякати, але з іншого, за умови прийняття і трансформації своєї негативної сторони, це може дати розширення свідомості. Таро пропонують безстрашно подивитися в очі дияволові, який живе в кожному з нас, і навчитися використовувати його негативний потенціал в мирних цілях.

Козеріг – Король Кубків

Це прекрасна карта, що символізує повне занурення в сферу почуттів, емоцій, любові і романтики. Чоловік, зображений на карті – партнер, про якого мріє будь-яка жінка. Він турботливий, уважний, терплячий, чарівний, має почуття гумору. Він здатний вислухати і зрозуміти, а також підтримати словом і ділом і запропонувати кращий варіант вирішення проблеми. Негатив цієї карти тільки в одному: ви можете спробувати емоційно підходити до вирішення питань, які набагато краще будуть вирішені за допомогою розуму і логіки.

Водолій – Четвірка Мечів

Венеція, Палац Дожів. Тут в одній з камер сидить полонений Казанова. Крізь вікно пробивається сонячне світло, але воно не радує авантюриста. Він занурений в похмурі думки. Ця карта говорить про вимушену паузу у стосунках з партнером, яка може мати як негативний, так і позитивний сенс. Невелика розлука може зміцнити відносини і оздоровити їх, але занадто довге розставання може бути небезпечним.

Риби – Лицар кубків

Ця карта за своїм значенням подібна з картою, яка вже була описана – Король Кубків. Тут також йдеться про почуття й емоції, домінуючі над розумом і інтелектом, а також про романтичного партнера, що втілює найкращі якості чоловіка в очах жінки. Але чоловік, на якого вказує ця карта, не надто зрілий. Можливо, він створив в своїй уяві образ ідеальної супутниці життя, і тепер "верифікує" цю картинку з усіма новими знайомими. Врахуйте цей факт, коли будете зав'язувати нові стосунки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал