Любовний гороскоп на 1-7 липня: хто досягне мети

Любовний гороскоп на тиждень з 1 по 7 липня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє везіння в питаннях любові Овнам, оформлення відносин Левам і здійснення мрій Терезам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп відносин на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Casanova" італійського художника Luca Raimondo. Ряд ілюстрацій карт не представлений в публікації з етичних міркувань.

Овен – Колесо Фортуни

На карті зображено палаццо Контаріні дель Боволо, головна родзинка якого – гвинтові сходи. На карті вони символізують постійне "намотування кіл", повернення до тієї ж ситуації або того ж типу відносин, але вже на новому витку. Друге значення карти – зустріч людини, призначеної Долею. Для людини, яка перебуває у відносинах, карта обіцяє як "дежавю" і наступ на старі граблі, так і можливість вийти на новий рівень розуміння та взаємодії з коханою людиною. Для того, хто ще не знайшов свою любов, карта обіцяє зустріч усього життя, подію, яка повністю переверне особисте життя.

Телець – Маг

Вечір. Венеція. В апартаментах усамітнилися двоє. Вона сидить, він стоїть позаду неї, поклавши праву руку їй на шию, а ліву піднявши в повчальному жесті. Це "божество" і "адепт", об'єкт і суб'єкт поклоніння. Саме на такий тип відносин вказує ця карта. Тут ролі чітко розподілені на чоловічу і жіночу. Він домінує і направляє, вона підпорядковується і слідує. Такі відносини можуть здатися архаїчними, і все ж обидва партнери задоволені ними. А хіба не це головне?

Близнюки – Туз Денаріїв

Над водами Гранд-каналу в небі – величезний "грошовий" символ. Карта говорить не тільки про унікальну можливість розбагатіти і суттєво зміцнити своє матеріальне становище, а й збагатитися в переносному сенсі, перш за все, в сенсі романтичних відносин. Карта говорить про особливий шанс знайти щастя в особистому житті. Для тих, хто ще не зустрів свою любов, тиждень обіцяє щасливий випадок. Для тих, хто перебуває у відносинах карта обіцяє їх "апгрейд", гармонізацію і вивід на новий прекрасний рівень.

Рак – Диявол

Невелика кімната, освітлена свічками. Напівоголена красуня дивиться в дзеркало, але замість свого відображення бачить в ньому рогате чудовисько. У тіні, яку відкидає її фігура на стіні, теж відростають роги... Карта досить моторошна, але вона не настільки страшна, як здається. З одного боку, вона символізує диявольську сексуальність, спокуси, маніпулювання партнером за допомогою сексу. Але з іншого, це символ зустрічі людини зі своїм alter ego, зі своєю тіньовою стороною. І якщо перше значення карти однозначно негативне, то друге – ні. Зустріч зі своєю тінню може лякати, але підпорядкувавши її, людина розширює свою свідомість.

Лев – Ієрофант

Венеція, церква Санта Марія делла Салюте. Тут Папа Римський здійснює таїнство вінчання. На карті зображено момент, коли він підняв руку в жесті благословіння. Це символ шлюбного союзу, заручин або іншого способу оголосити на весь світ: "ми разом!", узаконити стосунки. Якщо говорити безпосередньо про почуття, то карта вказує на те, що вони можуть бути недостатньо сильні. Головне тут – формальне оформлення союзу, дотримання норм моралі, церковних догм. У той же час карта говорить про те, що партнери дбають і дорожать одне одним.

Діва – Помірність

В одному з венеціанських двориків біля фонтану сидить красуня. Її груди оголені, а на обличчі застигла мрійлива посмішка... За сюжетом ця дівчина – молода дружина заможного, але старого і некрасивого венеціанця. Матеріальна сторона її життя повністю забезпечена, але серце тужить за коханням. Карта може вказувати, з одного боку, на поміркованість в інтимній сфері – чи то добровільну, то чи вимушену, прагнення застосувати прагматичний підхід до всіх сфер життя, включаючи романтику, а з іншого – бажання нового почуття, спонтанних емоцій. Але, швидше за все, це бажання залишиться нереалізованим. Може бракувати рішучості для реальних кроків.

Терези – Шістка Жезлів

Карта ілюструє одну з історій Казанови – любовну пригоду з рабинею на судні. Після безлічі перешкод їм вдалося усамітнитися і, нарешті, насолодитися один одним. Це символ досягнення бажаної мети, перемоги, а також довіри коханців один до одного. Здається, кращого і бажати не можна, і все ж ця карта говорить про короткострокові, а не про міцні і тривалі стосунки. Але карта також про здійснення мрій і захоплюючу пригоду, що також є цінним.

Скорпіон – Світ

У величезній бібліотеці сидить старий-Казанова. Він працює над своїми знаменитими Мемуарами, які незабаром підкорять весь світ. Ця карта – про досягненні мети всього життя, про підведення підсумків, про гордість за те, що зроблено. Але в контексті романтичних відносин карта, на жаль, не така позитивна. Вона може вказувати на досить велелюбного партнера, якому подобаються дуже багато жінок (чоловіків) і який не має сильної прихильності до когось одного. Карта також може вказувати на егоїзм в сексі. З позитиву – самодостатність, свобода самовираження, вміння ставити цілі і досягати їх, в тому числі в побудові особистих відносин.

Стрілець – Шістка Мечів

Венеція, класичний сюжет: парочка катається на гондолі. Вони не зважають на те, що відбувається навколо, вони зосереджені один на одному. Занадто велике взаємне тяжіння, перш за все, сексуальне, щоб звертати увагу на щось іще. Карта говорить про величезний інтерес один до одного двох закоханих, які будують райдужні плани спільного життя. До речі, в цих планах переважає тверезий розрахунок і аналіз, а не почуття і емоції. Вони оцінюють один одного досить тверезо.

Козеріг – Сімка Кубків

Величезна старовинна ванна, в якій миється юна дівчина. Вона задумалася про щось і не помічає, що через відображення в дзеркалі за нею підглядає чоловік. Проте, він не збирається видавати себе і робити перший крок. Він просто спостерігає. Карта говорить про еротичні фантазії, про роздуми про кохану людину – реальну чи вигадану. Ще одне значення карти – платонічна любов, що не передбачає сексуального контакту. Вона також говорить про створення в уяві образу ідеального партнера, якого, як відомо, не буває.

Водолій – Колісниця

Дощ, сльота, брудна дорога. По ній швидко мчить віз, запряжений парою коней. На задньому сидінні в вікні видно парочку, яка безсоромно кохається. Головне значення карти – рух. Чи то рух до мети, то чи втеча від життєвих обставин, які стали обтяжувати. Так чи інакше, ця карта віщує великі зміни в особистому житті. Можливо нове захоплення, романтична пригода в несподіваному місці, курортний роман. Причому, ініціатива, швидше за все, буде належати чоловікові. Порада Таро: вірте в свої сили і дійте.

Риби – Королева Денаріїв

На карті зображена оголена жінка, яка їде в гондолі Гранд-каналом. Її позу можна назвати вульгарною. Вона начебто пропонує своє тіло для любовних насолод кожному бажаючому. Але символ Денарія (знака грошей) говорить про те, що секс для неї – спосіб заробітку. Карта, з одного боку, говорить про меркантильний підхід до стосунків і до сексу як такого, коли ані почуттів, ані тим більше спорідненості душ немає – є тільки хіть. З іншого боку, вона говорить про високий сексуальний потенціаліобох або одного з партнерів.

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