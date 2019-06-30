Любов до гробу: нумерологи з'ясували, що впливає на міцність шлюбу

Нумерологи з'ясували, що дата народження впливає на сумісність, стосунки і міцність шлюбу.

За даними російського "П'ятого каналу", це одне з найсакральніших відомостей людини, що говорить не тільки про вік, а й про характер.

Сумісність у коханні визначає парність або непарність чисел, в які народилися закохані. У парні – люди однозначно сумісні. У такої пари часто збігаються інтереси і погляди на життя, а стосунки закінчуються щасливим шлюбом.

Шлюб pixabay

Поєднання парної та непарної дати народження означає, що у партнерів будуть розбіжності. Закохані сваритимуться, потім переживатимуть ідилічний період життя. Партнери цілком зможуть прожити разом все життя, вступити в шлюб і створити сім'ю.

Дві непарні дати говорять про можливість міцного союзу, але стосунки будуть партнерськими, а не романтичними. Такий союз теж підходить для шлюбу.

В окрему категорію фахівці відокремили тих, у кого в даті народження є сімка або кратне їй число. Це творчі та сильні особистості, тому щасливі в коханні будуть тільки з тими, хто народився під такою ж цифрою.

Стосунки pixabay

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