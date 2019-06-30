Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Гороскоп

Любов до гробу: нумерологи з'ясували, що впливає на міцність шлюбу

313Читати матеріал російською

Нумерологи з'ясували, що дата народження впливає на сумісність, стосунки і міцність шлюбу.

За даними російського "П'ятого каналу", це одне з найсакральніших відомостей людини, що говорить не тільки про вік, а й про характер.

Сумісність у коханні визначає парність або непарність чисел, в які народилися закохані. У парні – люди однозначно сумісні. У такої пари часто збігаються інтереси і погляди на життя, а стосунки закінчуються щасливим шлюбом.

Шлюб

Шлюб

pixabay

Поєднання парної та непарної дати народження означає, що у партнерів будуть розбіжності. Закохані сваритимуться, потім переживатимуть ідилічний період життя. Партнери цілком зможуть прожити разом все життя, вступити в шлюб і створити сім'ю.

Новини
Гороскоп на липень-2019 для всіх знаків Зодіаку: хто зіткнеться з труднощами

Дві непарні дати говорять про можливість міцного союзу, але стосунки будуть партнерськими, а не романтичними. Такий союз теж підходить для шлюбу.

В окрему категорію фахівці відокремили тих, у кого в даті народження є сімка або кратне їй число. Це творчі та сильні особистості, тому щасливі в коханні будуть тільки з тими, хто народився під такою ж цифрою.

Стосунки

Стосунки

pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня 2019 року відбудеться повне сонячне затемнення під заступництвом знака Зодіаку Рак. Як залучити удачу цього дня та що заборонено робити, щоб не нашкодити собі, читайте за посиланням.

Читайте також на OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Тег
Відносини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані