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Курс гривні і дефолт: астролог розповів, що чекає Україну

2.1т
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На тлі наростаючої в світі епідемії короновіруса і викликаного нею економічного спаду, нас хвилює питання, наскільки сильно криза торкнеться нашої країни та чи не відбудеться дефолт.

OBOZREVATEL звернувся до астролога Георгія Лічелі з питанням про те, чи загрожує Україні дефолт?

"Перш ніж перейти до розгляду цього питання з астрологічної точки зору, для початку розберемося з тим, що таке дефолт і яким він буває. Є два принципово різних види дефолту (банкрутства)", - сказав астролог Георгій Лічелі.

Звичайний дефолт – коли золотовалютні резерви виснажені, економіка в занепаді і держава з причини відсутності коштів не здатна розраховуватися з боргами і виплатами.

Технічний дефолт – коли з економічних або політичних причин держава тимчасово не здатна виплачувати борги і відсотки по боргу.

Курс гривні і дефолт: астролог розповів, що чекає Україну

Сьогодні золотовалютні резерви України становлять близько 26 мільярдів доларів, а виплати за держборгом у 2020 році - приблизно 17 мільярдів доларів. Тобто, Україна здатна без зовнішньої допомоги погасити борги в цьому році. Відповідно, звичайний дефолт не передбачається. Якщо і очікувати дефолт - то технічний, викликаний політичним підґрунтям або невмілими діями в області організації фінансів.

Розглядаючи ситуацію з астрологічної боку, незважаючи на те, що ймовірність технічного дефолту в Україні в цьому році є, він, швидше за все, не відбудеться. Навіть в особливо напружені періоди - в кінці травня і початку червня, а також в серпні, і вересні, коли уряд буде шукати шляхи виходу зі сформованого економічного спаду, і як наслідок - спаду добробуту населення, яке очікується в цьому році.

Курс гривні і дефолт: астролог розповів, що чекає Україну

Місяць, якийсимволізує в астрології поняття народ, в прогнозі на 2020 рік знаходиться в секторі страждань та самотності , а також має тільки напружений аспект з Венерою. Що говорить про те, що народ буде перебувати в ізоляції, буде страждати і нести фінансові збитки. Це, в свою чергу, може викликати невдоволення і протестні настрої серед населення і привести до політичної кризи.

Курс гривні і дефолт: астролог розповів, що чекає Україну

Курс гривні протягом року буде коливатися, але серйозно не просяде. Країна входить в трирічний нестабільний період, коли перебудові буде піддаватися і структура влади, і економічно-фінансовий сектор. В цілому, криза буде відчуватися в країні як в економічному, так і в політичному секторі, але серйозних потрясінь в цьому році не передбачається.

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Автор
Георгій Лічелі Георгій Лічелі
Теми
дефолт України Астрологічний прогноз
Особа
Георгій Лічелі
Теги
гороскоп 2020 дефолт
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