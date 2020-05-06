Кулінарний гороскоп: обід для кожного знаку Зодіаку

Обід - один з найзначніших моментів дня. Він дозволяє нам відірватися від звичних справ, щоб освіжитися, отримати задоволення і більше енергії для продовження денної діяльності.

Сьогодні мова піде про те, як полюбляє харчуватися кожен з дванадцяти знаків Зодіаку. Гороскоп показує нам типовий сценарій харчових звичок.

ОВЕН

Ви дуже товариська людина, і вам подобається влаштовувати обіди або пікніки з друзями. Зазвичай ви берете участь в приготуванні їжі, особливо якщо йдеться про розпалювання вогню та приготування на грилі м'яса або овочів. Але вам не подобається накривати на стіл, розставляючи столові прилади або келихи, які ви вважаєте абсолютно марними. Ви їсте дуже швидко. І ваше тарілка, яка б страва в ній не знаходилася, спустошується завжди однією з перших.

ТЕЛЕЦЬ

Для вас обід – це один з найбільш священних моментів дня. Втім, як і будь-яка інша трапеза. Ви любите їсти і любите готувати, але вважаєте за кращими тільки якісні продукти. Кількість їжі має бути чималою, щоб ваші гості завжди мали можливість попросити добавки. Стіл ви любите оформляти простим, але вишуканим способом. Ви не можете пропустити хороше вино і смачний десерт. Ви їсте з любов'ю, насолоджуючись кожним блюдом.

БЛИЗНЮКИ

Ідея про те, що вам доведеться дуже багато часу сидіти за столом в компанії друзів або родичів, глибоко стомлює вас. Ви створені для швидкого харчування і вважаєте за краще їсти бутерброд під час прогулянки по місту, а не сидіти в ресторані в очікуванні чогось важкого і калорійного. Однак, коли справа доходить до світського заходу, вам подобається вибирати один з найпопулярніших ресторанів міста і замовляти вишукані страви, які ви, до того ж, любите сфотографувати.

РАК

Обід із сім'єю - одна з важливих подій для вас. Кожні вихідні ви намагаєтеся зібрати всю родину, щоб провести кілька годин за столом разом - щоб поїсти, поспілкуватися і насолодитися їх компанією. Ви не бажаєте їсти занадто вишукані страви, але завжди намагаєтеся порадувати рідних і близьких смачними і солодкими стравами, гідними зоряного шеф-кухаря. Ви також ніколи не забудете приготувати обід навіть для своєї милої маленької собачки або кошенятки.

ЛЕВ

Обід стає важливим для вас, тільки коли ви бажаєте привернути до себе увагу гостей. Ви прикрашаєте обідній стіл найкрасивішими скатертинами, розставляєте найвишуканіші страви, кладете найяскравіші і дорогоцінні столові прилади. Ви не хочете обмежувати калорії і вважаєте за краще їсти все, що побажаєте, і в тій кількості, яка задовольняє вас в цей момент. Час від часу, щоб привернути увагу, ви любите продемонструвати свої таланти в приготуванні будь-яких смачних страв.

ДІВА

Така акуратна та педантична людина, як ви, завжди вміє організувати бездоганні обіди. Вам подобається, що стіл передає відчуття чистоти і свіжості. Продумуючи дизайн обідньої зони, ви завжди обираєте м'які кольори. Щодо столових приборів і тарілок - віддаєте перевагу класичному стилю. Ніколи не готуєте велику кількість їжі, побоюючись, що вона не буде з'їдена вся. У ваших гостей може виникнути відчуття, що ви хочете на них заощадити. І дуже часто вони не помиляються!

ТЕРЕЗИ

Для вас обід - це приємний момент, коли ви можете провести час в компанії друзів, родичів або знайомих. У той же час, вам подобається, що гості насолоджуються вишуканим блюдом або келихом доброго вина разом з вами. Ви дуже цінуєте знамениті ресторани, але вам також подобається організовувати складні обіди вдома. Насправді ви знаєте безліч оригінальних і смачних рецептів, якими можете здивувати всіх. І звичайно ж, ви ніколи не використовуєте одноразовий посуд або пластикові стаканчики!

СКОРПІОН

Ви віддаєте перевагу вечері, а не обідам. Але якщо це дійсно необхідно, ви також пристосовуєтеся до денних годин. Ви любите вишукані сервіровки і пропонуєте свої гостям оригінальні і високоякісні страви. Кулінарія - не головний ваш талант, але, коли ви беретеся за справу, можете приготувати по-справжньому чудові страви - не гірше професійного кухаря.

СТРІЛЕЦЬ

Ви людина – мандрівник, і тому рідко обідаєте в одному місці протягом двох днів поспіль. Ви можете чередувати вибір зоряного ресторану з рестораном швидкого харчування, але завжди почуваєтеся в різних місцях однаково легко і елегантно. Ви легко адаптуєтеся до звичок і звичаїв того місця, де ви їсте. Але, з іншого боку, вам не подобається організовувати обіди і вечері у себе вдома. Ще й тому, що вам буде важко згадати, де у вас зберігаються тарілки, склянки або інші побутові дрібниці, які не варті вашої уваги.

КОЗЕРІГ

Для вас обід – це лише один з багатьох заходів, які ви запланували на день. Ви не любите веселощів за столом, особливо якщо після цього вам доведеться знову працювати. Ви майже завжди віддаєте перевагу простим стравам, які легко перетравлюються. А десерт замовляєте лише в екстремальних ситуаціях, або, коли мова йде про ваше улюблену страву, якій ви зберігаєте вірність все життя. Вам не подобається їсти в компанії великої кількості людей. Ви відчуваєте себе прекрасно, обідаючи насамоті або з декількома колегами в їдальні офісу.

ВОДОЛІЙ

Ідея організувати обід з кількома людьми, які вам подобаються, завжди приваблива для вас. Ви з задоволенням зберете друзів у себе вдома. Якщо ж вам не хочеться готувати, завжди знайдеться перевірена піцерія або гриль-бар, які готові доставити все, що ви замовите за допомогою свого фантастичного додатку в смартфоні - прямо додому. Вам подобається куштувати незвичайні поєднання продуктів і нові страви. Що стосується напоїв, то ви віддаєте перевагу пиву, але тільки домашньому чи ексклюзивному. І ще - пластик заборонений у вашому домі!

РИБИ

Вам нелегко спланувати точну дату, коли ви можете організувати великий сімейний обід або трапезу з друзями. Дуже часто ви забуваєте про свої зобов'язання, і тому доводиться організовувати все в останню хвилину. Ви, безумовно, захочете піти на обід до когось додому, а не приймати людей у себе. Але ви завжди готові допомогти готувати, прибирати або мити посуд після прийому. І ще: у вас є вроджена здатність вибирати кращу випічку в місці свого проживання, стверджує tgcom24.mediaset.it.

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