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Криваве місячне затемнення 17 липня: дивитися відео онлайн

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17 липня 2019 року відбудеться "криваве" місячне затемнення. Спостерігати явище зможуть жителі Австралії, Африки, Південної Америки, більшої частини Європи і Азії.

Напівтіньове місячне затемнення почнеться о 21:43 за київським часом. О 23:01 подія перейде в фазу часткового затемнення, і до 00:31 досягне свого піку. OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися на це природне явище онлайн.

Криваве місячне затемнення 17 липня: дивитися відео онлайн

pexels.com

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Раніше астролог Ефа Форіна в блозі OBOZREVATEL розповіла, чого чекати всім знакам Зодіаку під час місячного затемнення 17 липня:

  • Овнів чекає період налагодження зв'язків як в ділових, так в особистих сферах.

  • Для Тільців затемнення торкнеться особистого життя, доведеться приймати непросте рішення, але воно того варте.

  • Близнюки зосередяться на фінансах, можливі інвестиції в нерухомість.

  • Раки: в гонитві догодити всім, не забувайте приділяти увагу собі. Відпочиньте, інакше сили розтратять завчасно.

  • Левам рекомендується пройти діагностику і звернути увагу на своє здоров'я.

  • Діви, якщо ви потребуєте допомоги, не соромтеся - просите. Саме в цей період ви зможете поліпшити своє життя.

  • Терези, просування по кар'єрній драбині і багато домашніх турбот вам гарантовані. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.

  • Скорпіони - потроху конфлікти сходять нанівець. Ви перемогли і можете розслабитися. Давня сварка закінчиться миром і злагодою.

  • Стрілець - будьте обережнішими з фінансами. Вас чекає ділове партнерство, яке обіцяє істотний дохід, за умови, що ви все вірно розрахуєте. Покладайтеся лише на свою думку, і ви не прогадаєте.

  • Козеріг - сміливо йдіть вперед. Пам'ятаючи старі досягнення, ставте собі нові цілі. Всесвіт на вашому боці. Вас чекає великий виграш і придбання нерухомості.

  • Водолій - пора зробити паузу, всіх грошей не заробити. Заплануйте відпочинок і переглянете свої установки. Дзвінок з минулого принесе радісну звістку.

  • Риби - якщо ви хочете, щоб ваше запитання або проблема вирішились максимально швидко, йдіть в люди. Відвідуйте збори, тусовки, загалом, бувайте там, де життя б'є повним ключем, і ви не помітите, як все вирішиться з найкращим для вас результатом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, астролог Наталія Анісімова розповіла, що скоріш за все це затемнення може стати піком у відносинах, кар'єрі, сім'ї. Вона попередила, що треба бути обережніше з думками і налаштовувати себе на позитив, адже в затемнення думки в рази ефективніше створюють наше майбутнє.

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Місце
Україна
Тег
Місячне затемнення
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