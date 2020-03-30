Нумерология может давать ответы на самые запутанные ситуации.

Давайте рассмотрим само слово " Коронавирус".

В слове:

Гласных букв – 6, это стихия Огня;

Согласных букв – 5, это стихия Воздуха;

Звонких – 5, это стихия Воды;

Глухих – 1, это стихия Земли.

Получается, что стихия огня идет в воздух, воду и землю.

Это значит, что сгорание внутренних органов (легких), через воздух, переводит человека в землю.

Но при чем тут вода?

А на воду пока особо не никто и не обращал внимания. Но ближе к августу все переключатся на эту проблему.

Чрезмерные отеки – это дополнительные симптомы болезни. Более того, встанет проблема с водой. И очень остро.

Если сложить все буквы в названии вируса, то мы получим 50 или 5.

Но и 50, и 5 имеют практически одно и то же значение: зачатие, преобразование, творческое рождение.

Искусственно выведенный штамм – это и есть творчество. И довольно таки искусное.

Структура клетки вируса прекрасна (Корона, есть корона) и достаточно плодородна, вирус размножается крайне быстро

Если рассчитать слово „Корона“, то получим – 33.

И это тоже знаково. Это не простое число. Это крик души. Это число жертвенности. А в данном случае мы наблюдаем жертвенность через искусственно созданную программу уничтожения. Но рядом с числом 33 мы видим число 17 (слово "вирус"), и его обозначение указывает на чрезмерное влияние неконтролируемых сил свыше. Когда надо резко что-то изменить или удалить, всегда будет 17.

Далее, приведя 33 и 17 к единому числу, мы видим 6 и 8. А это указывает на то, что структура клетки вируса прекрасна (Корона, есть корона) и достаточно плодородна, вирус размножается крайне быстро. 8 показывает нам, что это уже было в этом мире.

И если нам сейчас кажется, что вирус нас объединяет, что мы становимся сплочённее, на самом деле – нет. Более того, события в большей степени повлияют на психику, что мы уже можем видеть в полном объёме.

И это только начало, и далеко не конец!

Переломных моментов будет три:

С 21 мая, с 8 августа и с 30 октября.

Доживём – там видно будет…

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