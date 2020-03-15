2020 год – год Козерога: сразу три значимые планеты находятся сейчас в этом знаке и формируют общий фон жизни для всех землян.

Знак Козерога совсем не мягкий и нежный, да и планеты, которые весь год будут идти по Козерогу, тоже не из приятных. Уже в первые месяцы они продемонстрировали свою жёсткость и безапелляционность - именно этим и отличается Козерог и его управитель Сатурн, который в компании с Плутоном и Юпитером создаёт сейчас ограничения, запреты, невозможность выйти за рамки и свободно двигаться в желаемом направлении.

Никакого свободного, независимого движения при Сатурне и Юпитере в Козероге быть не может. Ситуация с коронавирусом – одно из проявлений этого астрологического воздействия, когда люди не могут свободно перемещаться, вынуждены соблюдать ограничительные меры, а то и вовсе находятся в карантинной изоляции.

Хозяйничает Козерог и в сфере финансов, ценных бумаг, фондовых бирж – на мировых рынках тоже возможны потрясения и серьёзные падения.

И это только начало года…

Ситуация с коронавирусом – одно из проявлений астрологического воздействия Козерога

Но не бывает однозначно плохих или хороших знаков Зодиака и планет. Поэтому постарайтесь извлечь пользу из астрологической ситуации 2020 года и уделите внимание тем сферам своей жизни, которые непосредственно связаны с жёсткой структурой, правилами и предписаниями. Это сферы Козерога.

Обращение в официальные органы, учреждения, прохождение регламентных процедур, оформление документов, закрепление статуса и официального положения, заключение юридических договорённостей – всё это сейчас можно и нужно делать.

Займитесь в этом году всеми официальными и юридическими вопросами, которые у вас накопились. Укрепите свои личные позиции в карьерной иерархии и официально зафиксируйте свой персональный статус. Уделите внимание отношениям с вышестоящими органами и непосредственным начальством.

Всех, кто старше вас по возрасту и званию, в этом году необходимо слушаться и всем им подчиняться. Сатурн в Козероге будет благоприятствовать тем, кто соблюдает субординацию, исполняет предписания и строго следует установленным правилам.

Важно отметить, что этот год едва ли не уникален в плане возможности извлечь пользу из строгости, предписаний и законов. По крайней мере, уже к окончанию 2020 года и в течение последующих нескольких лет эта ситуация изменится: только лишь соблюдения законов для достижения целей будет недостаточно; придётся также противостоять разным не поддающимся логике непредсказуемым факторам, которые будут внезапно вклиниваться, ломать планы и приводить к совершенно неожиданным результатам.

Поэтому не теряйте времени и решайте прямо сейчас те вопросы, которые требуют чёткости, следования правилам, обязательного официального оформления.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!