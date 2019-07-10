Коридор затемнень: астролог сказала, хто потрапив під вплив

Сонячне затемнення, яке відбулося 2 липня, могло відбитися на долі багатьох людей, народжених в певні дати.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла астролог Наталя Анісімова. Вона пояснила, як і на кого вплинуло явище.

За словами Анісімової, під затемнення 2 липня потрапили ті, хто народжений:

з 27.03 по 07.04

з 28.06 по 10.07

з 30.09 по 10.10

з 28.12 по 10.01

Під весь коридор затемнень потрапили люди, народжені:

січень – квітень 1954

жовтень – грудень 1959

вересень 1963 – березень 1964

березень – серпенья 1968

липень – серпень 1971

січень – квітень 1972

листопад 1972 – вересень1973

жовтень – грудень 1978

квітень – жовтень 1982

березень – червень 1987

січень – квітень, липень – вересень1991

січень – квітень, червень – вересень 1992

лютий – серпень 1996

липень – жовтень 2000

Зміни можуть торкнутися сім'ї, нерухомість, місця проживання, роботи і кар'єри.

Сонячне затемнення телеграф

"Швидше за все перебудова торкнеться зазначених областей. Ці сфери життя потребують зміни до жовтня 2019 року. У деяких з вас може проявитися тема відносин. Ви побачите своїх партнерів в іншому світлі", – попередила астролог.

Анісімова порадила не панікувати і переоцінити своє життя.

"Напишіть список з почуттів, які ви хочете відчувати. А поруч напишіть які ситуації і дії вам ці почуття принесуть. Дивлячись на список, поміняйте щоденні дії! Подумайте, може бути ви хочете займатися чимось іншим? Може з дитинства ви мріяли танцювати/малювати, але так і не наблизилися до цього", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астролог Віктор Базилей сказав, що е ффект від сонячного затемнення 2 липня можуть найбільше відчути на собі 4 знака Зодіаку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!