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Коридор затемнень: астролог сказала, хто потрапив під вплив

13т Читати матеріал російською

Сонячне затемнення, яке відбулося 2 липня, могло відбитися на долі багатьох людей, народжених в певні дати.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла астролог Наталя Анісімова. Вона пояснила, як і на кого вплинуло явище.

За словами Анісімової, під затемнення 2 липня потрапили ті, хто народжений:

з 27.03 по 07.04

з 28.06 по 10.07

з 30.09 по 10.10

з 28.12 по 10.01

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Під весь коридор затемнень потрапили люди, народжені:

січень – квітень 1954

жовтень – грудень 1959

вересень 1963 – березень 1964

березень – серпенья 1968

липень – серпень 1971

січень – квітень 1972

листопад 1972 – вересень1973

жовтень – грудень 1978

квітень – жовтень 1982

березень – червень 1987

січень – квітень, липень – вересень1991

січень – квітень, червень – вересень 1992

лютий – серпень 1996

липень – жовтень 2000

Зміни можуть торкнутися сім'ї, нерухомість, місця проживання, роботи і кар'єри.

Сонячне затемнення

Сонячне затемнення

телеграф

"Швидше за все перебудова торкнеться зазначених областей. Ці сфери життя потребують зміни до жовтня 2019 року. У деяких з вас може проявитися тема відносин. Ви побачите своїх партнерів в іншому світлі", – попередила астролог.

Анісімова порадила не панікувати і переоцінити своє життя.

"Напишіть список з почуттів, які ви хочете відчувати. А поруч напишіть які ситуації і дії вам ці почуття принесуть. Дивлячись на список, поміняйте щоденні дії! Подумайте, може бути ви хочете займатися чимось іншим? Може з дитинства ви мріяли танцювати/малювати, але так і не наблизилися до цього", – сказала вона.

Чи не кожне затемнення змінює життя, у кожного з нас воно буде своє "те саме". Обов'язково діліться цією 👇 інформацією. Допомогти близьким розібратися з тим, що відбувається - плюсик до карми 🙂. Подарувати астролога ❤ – два плюсик 😁 ⠀ ✅ Під затемнення 2 липня потрапили ті, хто народжений: ⠀ з 27.03 по 07.04 з 28.06 по 10.07 з 30.09 по 10.10 з 28.12 по 10.01 ⠀ ✅ Під весь коридор затемнень потрапили народжені: ⠀ січня - Квітня 1954 жовтня - дек 1959 сент тисяча дев'ятсот шістьдесят три – березень 1964 березень - Сер 1968 липень - Серпня 1971 січень - Квітня 1972 нояб 1972 – сент тисячі дев'ятсот сімдесят три жовтня - дек 1978 апр - Жовтня 1982 березень - червень 1987 січень -апр, липень - верес +1991 січня - Кві, червень - верес тисячі дев'ятсот дев'яносто дві февр - Сер 1996 липень - Жовтня 2000 ⠀ ✅ ЯКЩО вАС НЕМАЄ В СПИСКУ, це ще не означає, що на вас коридор затемнень не впливає. У вашій натальной карті можуть бути свої вказівки. ⠀ ЩО ВАС ЧЕКАЄ? Все індивідуально, але вісь зачіпає тему сім'ї, нерухомості, місця проживання та роботи, проф. цілей, кар'єрного зростання. Швидше за все перебудова торкнеться зазначених областей. Ці сфери життя потребують зміни до жовтня 2019 року. У деяких з вас може проявитися тема відносин. Ви побачите своїх партнерів в іншому світлі. ⠀ ЩО РОБИТИ? Чи не панікувати, це необхідна корекція шляху для вашого ж блага! Виходьте з соціальної гонки і живіть до 17 липня так, як хоче ваша душа. Робіть те, що вас радує. Перестаньте контролювати світ, засуджувати тих, хто живе не за правилами. Дозвольте собі жити не з голови, а з почуттів. ⠀ 📝 переоцінити своє життя. ЯК? Напишіть список з почуттів, які ви хочете відчувати. А поруч напишіть які ситуації і дії вам ці почуття принесуть. Дивлячись на список, поміняйте щоденні дії! ⠀ 🧚🏻♀️ Чи не впихайте своє життя в рамки і режим. Дозвольте їй текти і бути спонтанною. Подумайте, може бути ви хочете займатися чимось іншим? Може з дитинства ви мріяли танцювати / малювати, але так і не наблизилися до цього. Пора починати ЖИТИ, а не бути всім до вподоби роботом. ⠀ Обіймаю 🤗 Хто потрапив? Є сигнали від всесвіту?

Публікація від Астролог Наталія Анісімова (@astrolog_anisimova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астролог Віктор Базилей сказав, що е ффект від сонячного затемнення 2 липня можуть найбільше відчути на собі 4 знака Зодіаку.

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