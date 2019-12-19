Кому пощастить: 5 щасливих жіночих імен у 2020 році

На думку астрологів, власницям певних жіночих імен 2020 рік Щура принесе удачу та успіх.

Ці дівчата легко зможуть вирішити численні життєві проблеми, а фортуна буде переслідувати їх у всіх сферах життя. OBOZREVATEL підготував топ-5 жіночих імен, яким астрологи обіцяють везіння в новому році.

Олена

Кажуть, що жінки на ім'я Олена відрізняються вразливістю і непередбачуваністю. При цьому вони вміють створити навколо себе атмосферу щастя. У 2020 році Оленам обіцяють зустріч з коханням усього їхнього життя.

Наталя

Рік Білого Щура подарує море задоволення і успіху Наталії. Власниці цього імені – рішучі, допитливі дівчата, які завжди прагнуть чогось нового і незвичайного. У 2020 році Наталі зможуть вирішити всі свої матеріальні проблеми.

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Світлана

Дівчат на ім'я Світлана характеризують як впевнених у собі, рішучих особистостей, які знають, як завоювати серце чоловіка. У 2020 році перед Світланою відкриються нові можливості. Успіх супроводжуватиме її у всіх справах і починаннях.

Варвара

Варвара по своїй натурі – справжня захисниця, це цікава, допитлива особистість. У 2020 році Варварам віщують різні подарунки долі.

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Олександра

Сильна, рішуча Олександра завжди йде до своєї мрії. Саші люблять будувати великі плани на майбутнє, і це допомагає їм у житті. У 2020 році астрологи обіцяють Олександрам суцільний успіх, який допоможе реалізувати найзаповітніші бажання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, астролог Людмила Халанська в контексті прогнозу на 2020 рік повідомила про те, що світ чекає на великі зміни.