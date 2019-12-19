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Кому пощастить: 5 щасливих жіночих імен у 2020 році

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На думку астрологів, власницям певних жіночих імен 2020 рік Щура принесе удачу та успіх.

Ці дівчата легко зможуть вирішити численні життєві проблеми, а фортуна буде переслідувати їх у всіх сферах життя. OBOZREVATEL підготував топ-5 жіночих імен, яким астрологи обіцяють везіння в новому році.

Олена

Кажуть, що жінки на ім'я Олена відрізняються вразливістю і непередбачуваністю. При цьому вони вміють створити навколо себе атмосферу щастя. У 2020 році Оленам обіцяють зустріч з коханням усього їхнього життя.

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Наталя

Рік Білого Щура подарує море задоволення і успіху Наталії. Власниці цього імені – рішучі, допитливі дівчата, які завжди прагнуть чогось нового і незвичайного. У 2020 році Наталі зможуть вирішити всі свої матеріальні проблеми.

Кому пощастить: 5 щасливих жіночих імен у 2020 році

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Світлана

Дівчат на ім'я Світлана характеризують як впевнених у собі, рішучих особистостей, які знають, як завоювати серце чоловіка. У 2020 році перед Світланою відкриються нові можливості. Успіх супроводжуватиме її у всіх справах і починаннях.

Варвара

Варвара по своїй натурі – справжня захисниця, це цікава, допитлива особистість. У 2020 році Варварам віщують різні подарунки долі.

Кому пощастить: 5 щасливих жіночих імен у 2020 році

rsute.ru

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Олександра

Сильна, рішуча Олександра завжди йде до своєї мрії. Саші люблять будувати великі плани на майбутнє, і це допомагає їм у житті. У 2020 році астрологи обіцяють Олександрам суцільний успіх, який допоможе реалізувати найзаповітніші бажання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, астролог Людмила Халанська в контексті прогнозу на 2020 рік повідомила про те, що світ чекає на великі зміни.

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Новий рік
Місце
Україна
Теги
гороскоп 2020 Новий Рік-2020 жінки
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