Коли можна буде побачити Кривавий Місяць: найближчі дати унікальної події

Кривавий Місяць – це повне затемнення Місяця, при якому супутник Землі освітлюється сонячним світлом, яке пройшли крізь атмосферу нашої планети таким чином, що до Місяця доходять лише розсіяні червоні промені.

Кривавий Місяць - рідкісна астрономічна подія, якій наші предки надавали особливого магічного значення.

Кривавий Місяць, також відомий як Червоний Місяць, часто асоціюється з негативом, хоча це в абсолютно невірно.

Кривавий Місяць

Слід знати, що цей особливий вид місячного затемнення навпаки, обіцяє удачу людині, якій пощастило його спостерігати.

У день Червоного Місяця астрологи радять рішуче позбутися всього непотрібного і зробити крок до важливих змін свого життя, такі дії обов'язково принесуть успіх.

Дати прийдешніх Кривавих Лун:

26 травня 2021 року - Північна і Південна Америка, Азія, Австралія (в тому числі Нова Гвінея, Нова Зеландія і прилеглі до них острови Тихого океану)

16 травня 2022 року - Північна і Південна Америка, Європа і Африка.

Що відбувається під час Кривавого Місяця?

Місяць зазвичай відбиває світло Сонця, тому ми завжди бачимо його як небесне тіло білого або злегка жовтуватого кольору.

Коли відбувається повне місячне затемнення, Місяць проходить через тінь Землі, і в цей момент зелене і синє світло розсіюється, і крізь земну атмосферу проходить лмше червона частина світлового спектру. Через розсіювання світла Місяць в ці рідкісні моменти виглядає червоним.

Кривавий Місяць

Яскравість червоного Місяця залежить від рівня забруднення атмосфери, крізь яку розсіюється сонячне світло. Наприклад, якщо затемнення відбудеться після виверження вулкана, Місяць виглядатиме темнішим, ніж зазвичай.

Кривавий Місяць як правило можна спостерігати один раз на два-три роки.

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