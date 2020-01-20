25 Января в нашей жизни случится один из самых мощных энергетических дней, день обновления энергии - Китайский Новый Лунный год.

Китайский Новый год всегда вычисляется по второму новолунию после зимнего солнцестояния.

И да, ребятки, Луне все равно следишь ты за ней или нет, ее законы продолжают работать и влиять на человечество.

Итак,

25 Января 2020 года в 23:03 будет считаться началом Нового года по восточному календарю.

Ну а я все-таки напомню для тех, кто меня читает рекомендации для этого волшебного дня.

Вообще мысли нужно контролировать постоянно. Так сказать, подумать, перед тем, как подумать.

Потому что наши мысли - это наша будущая реальность. Но этот день не допускает никакого негатива, плохого настроения и уж тем более выяснений отношений.

must do этого дня - обязательно нужно загадать желание, каким бы скептиком вы ни были.

Это возможно сделать на протяжении всего дня. Загадывайте экологичные и масштабные желания.

Это единственное новолуние в году, когда можно планировать не только месяц, а весь год. Идеальное время для составления масштабной карты желаний.

Не пропусти этот день!

Чтобы спрятаться от неприятностей прошлого года, не прихватив их случаем с собой в год нынешний – китайцы везде развешивают украшения красного цвета.

Красный не только защищает – это еще и символ денег и богатства на Востоке.

Потому рекомендую найти красную деталь в гардеробе.

Кроме того, накануне праздника каждой семье следует тщательно убрать свое жилье. Таким образом вы очистите свою жизнь от неудач в 2020 и освободите место для счастья и позитива.

Это топ-время для очищения негатива, блоков в голове и устаревших жизненных программ. Хакните свои убеждения, подумайте о ценностях, по своему ли пути идёте? Будь честен с собой, ответы должны гармонично резонировать с твоей сущностью. Если ты чем то недоволен - пришло время действовать.

Осознать причину наболевшего вопроса - уже пол дела.

Надо отметить, 2020 год сулит быть мощным и прорывным, но только для тех, кто взял ответственность за своё счастье, а не пытается навешать это в компетенцию мужа/жены/босса/президента. Так что друзья, не время бездействовать. Вы же не хотите оказаться за бортом жизни, правда?

Мир развивается, и мы за ним следом. Любые изменения - это движение. Даже если они болезненные. Примите это и двигайтесь дальше.

Мы сами рисуем свою Жизнь, выбирайте цвета ярче.

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