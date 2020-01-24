Китайський Новий рік: астролог пояснив, як привернути удачу

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів, що рік Щура слід зустрічати голосно, запускаючи петарди, б'ючи в гонг або брязкаючи дзвіночками.

"Китайці вірять, що різкі звуки повинні відігнати злих духів, щоб вони не зруйнували удачу в новому році", – пояснив він в коментарі OBOZREVATEL.

Астролог додав, що в новорічну ніч слід "охороняти удачу". "На Сході в новорічну ніч за місячним календарем намагаються не спати і таким чином "охороняти удачу". Щоб не спати, дивляться концерти, спілкуються або співають і грають на музичних інструментах", - пояснив він. "Можна їсти, пити, танцювати, радіти, вітати близьких, загадувати бажання і дарувати подарунки", – додав астролог.

Китайський Новий рік слід зустрічати шумно, сказав Ігор Мехеда

За словами астролога, Новий рік Щура рекомендуется зустрічати в південній частині будинку, щоб заручитися підтримкою бога часу Тай-Суя. "Вважається, що якщо проводити новорічні заходи в південній частині житла, то це добре, тому що Тай-Суй буде з півночі на південь штовхати святкуючих до удачі", – пояснив Ігор Мехеда.

У той же час, згідно з китайським прикметами, "в дні новорічних свят за місячним календарем не можна робити великих прибирань, мити голову, плакати, просити грошей в борг чи брати кредит, носити спідню білизну червоного кольору", – попередив астролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів, в якому одязі слід зустрічати Новий рік Щура, а також про те, чим заборонено прикрашати новорічну ялинку.

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