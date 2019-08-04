Казково розбагатіють: астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає успіх

Фінансовий гороскоп на серпень 2019 готує деяким знакам Зодіаку неймовірну удачу. Так, у Львів і Овнів буде шанс розбагатіти, а Козероги повинні пам'ятати, що немає нічого неможливого і будь-якими шляхами йти до своїх цілей.

Астролог Павло Глоба дав кілька порад цим знакам Зодіаку, пише "РБК Україна".

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Овен

Овни стануть головними везунчиками серпня 2019 року. Астролог радить не лінуватися в цей період і не відмовлятися від підробітків. Будьте старанні і працьовиті і тоді удача точно буде на вашому боці. Крім того, нагородою за ваші старання стане хороший відпочинок, який ви проведете з розмахом і ні в чому собі не відмовляючи.

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Козеріг

Головне правило для Козерогів в серпні - забути про лінь. Працюйте, що є сили і тоді ви отримаєте неймовірне винагороду. Вам слід бути обережніше з незнайомими людьми і побоюватися тривалих поїздок. Всі подорожі краще відкласти на вересень. Гроші - повинні стати вашою єдиною метою в цьому місяці. Вони будуть самі йти до вас в руки, якщо ви правильно розрахуєте свій час.

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Лев

Леви в серпні 2019 відчують особливе натхнення, прилив сил і пробудження внутрішніх ресурсів. Несподіваний приплив грошей поліпшить ваш емоційний стан, а також ви нарешті зможете отримати результат заради якого працювали тривалий час. Вам також слід бути уважними до деталей і спробувати отримати максимальну кількість нових знань.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, гороскоп на серпень 2019 року для всіх знаків Зодіаку обіцяє період затишшя і при правильному розпорядженні силами і ресурсами саме в цьому місяці можна буде досягти внутрішньої гармонії.

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