Кармічні розв'язки: з'ясувалося, як місячне затемнення вплине на любовні відносини

17 липня настане місячне затемнення, яке проллє світло на любовні відносини і допоможе "проявитися тому, що ми раніше не помічали".
Про це розповіла астролог Наталя Анісімова в Instagram, зазначивши, що в цей момент тема відносин встане гостріше, ніж зазвичай, оскільки Венера в момент затемнення з'єднується з кармічні вузлом, і при цьому буде побита Сатурном і Плутоном.
"І якщо ви побачили, що поруч з вами не та людина, яку ви колись знали, то швидше за все ви не праві. Він той самий, просто ви його бачили крізь власний калейдоскоп. А місячне затемнення допомогло побачити все як є", - зазначила вона.
"У цей коридор затемнень у частині з нас трапляться непрості кармічні зав'язки і розв'язки в стосунках. Зареєстровані в цей час шлюби будуть кармічно непростими. Уражена Сатурном Венера в стосунках дає охолодження почуттів і думки, що любов пройшла. Ми можемо випробувати почуття самотності. Емоційно відносини можуть витрусити всю душу (дію Плутона). А заодно ще й підключаться фінансові переживання і відчуття нестачі грошей", - розповіла астролог, порадивши не брати в цей період кредити.
Анісімова відзначила, що затемнення нерідко роблять "зачистки" в житті, тому якщо відносини трималися на жорсткому контролі з чиєїсь сторони, то ймовірно вони постраждають. Шлюбні договори в даний період краще розривати, ніж укладати, підкреслила астролог.
місячне затемнення
Google Images
Вже через тиждень, 17 липня настане місячне затемнення. Це означає, що з кожним днем ми все більше будемо відчувати його наростаючу силу. ❤❤ мотивують мене писати найцікавіші пости для вас. Натяк 😉 ⠀ 🧐 Місячне затемнення розкриває тему відносин, виявляє те, що ми не помічали раніше. І якщо ви побачили, що поруч з вами не та людина, яку ви колись знали, то швидше за все ви не праві. Він той самий, просто ви його бачили крізь власний калейдоскоп 😎. А місячне затемнення допомогло побачити все як є. Цього разу тема відносин встане гостріше, ніж зазвичай. Венера в момент затемнення з'єднується з кармічні вузлом, і при цьому побита Сатурном і Плутоном (важкий подих). ⠀ ЩО ЦЕ принесе? 🔗 У цей коридор затемнень у частині з нас трапляться непрості кармічні зав'язки і розв'язки в стосунках. Зареєстровані в цей час шлюби будуть кармічно непростими. Уражена Сатурном Венера в стосунках дає охолодження почуттів і думки, що любов пройшла. Ми можемо випробувати почуття самотності. Емоційно відносини можуть витрусити всю душу (дію Плутона). А заодно ще й підключаться фінансові переживання і відчуття нестачі грошей. ⠀ ⛔💰Кредіти брати в цей період не рекомендую, віддавати буде складно і тривоги з цього приводу буде не мало. ⠀ ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВІДНОСИНИ дали тріщину? 🧹 Затемнення нерідко роблять зачистки в нашому житті. Якщо ваші відносини трималися на жорсткому контролі з чиєїсь сторони, то ймовірно вони постраждають. Шлюбні договори в даний період краще розривати, ніж укладати. ⠀ 🧘♀️ Якщо ви занадто серйозно ставитеся до своїх почуттів, то пора видихнути. Чим більше зобов'язань ви будете пред'являти партнеру, тим більше буде тріщина. Дозвольте партнеру вирішити, які почуття він відчуває до вас. Вибрати потрібно між "люблю" і "вимагаю". (Другий варіант провальний). ⠀ А ось моя любов до вас пройде через всі коридори! Обіймаю вас 🤗 Хто вже почав прозрівати?
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні астрологи озвучили докладний гороскоп для всіх знаків зодіаку на початок нового робочого тижня.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!