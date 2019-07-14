Кармічні розв'язки: з'ясувалося, як місячне затемнення вплине на любовні відносини

17 липня настане місячне затемнення, яке проллє світло на любовні відносини і допоможе "проявитися тому, що ми раніше не помічали".

Про це розповіла астролог Наталя Анісімова в Instagram, зазначивши, що в цей момент тема відносин встане гостріше, ніж зазвичай, оскільки Венера в момент затемнення з'єднується з кармічні вузлом, і при цьому буде побита Сатурном і Плутоном.

"І якщо ви побачили, що поруч з вами не та людина, яку ви колись знали, то швидше за все ви не праві. Він той самий, просто ви його бачили крізь власний калейдоскоп. А місячне затемнення допомогло побачити все як є", - зазначила вона.

"У цей коридор затемнень у частині з нас трапляться непрості кармічні зав'язки і розв'язки в стосунках. Зареєстровані в цей час шлюби будуть кармічно непростими. Уражена Сатурном Венера в стосунках дає охолодження почуттів і думки, що любов пройшла. Ми можемо випробувати почуття самотності. Емоційно відносини можуть витрусити всю душу (дію Плутона). А заодно ще й підключаться фінансові переживання і відчуття нестачі грошей", - розповіла астролог, порадивши не брати в цей період кредити.

Анісімова відзначила, що затемнення нерідко роблять "зачистки" в житті, тому якщо відносини трималися на жорсткому контролі з чиєїсь сторони, то ймовірно вони постраждають. Шлюбні договори в даний період краще розривати, ніж укладати, підкреслила астролог.

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