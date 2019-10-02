Їм не можна вірити! Найрехливіші знаки Зодіаку

Серед усіх людських пороків брехня, мабуть, зустрічається найчастіше. Багато людей брешуть, проте хтось це робить частіше за інших.

OBOZREVATEL склав список найбрехливіших знаків Зодіаку. Не дайте їм обвести себе навколо пальця.

Фото: eusemfronteiras.com

Рак

Селена Гомес Фото з Instagram

Народилася: 22 липня 1992 року

Представники цього знака постійно брешуть. Але вони це роблять не для того, щоб нашкодити іншим. Просто у Раків добре виходить використовувати свою чарівність і дружелюбність, щоб змусити інших їм довіряти. Отримавши довіру навколишніх, вони можуть запросто почати ними маніпулювати заради своєї власної вигоди.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото з Instagram

Народилася: 22 листопада 1984 року

Скорпіони легковажні і лукаві. Сьогодні вони можуть говорити вам, яка ви хороша людина і мило з вами спілкуватися, а завтра будуть поширювати про вас неприємні чутки. А все тому, що ви можете не подобатися представникам цього знаку, але вони ніколи в цьому не зізнаються.

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: vogue.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, вкрай брехливі. Вони можуть розповідати казки про себе, своє особисте життя або про власні успіхи. А все для того, щоб виглядати в очах інших людей трохи кращими, ніж вони є насправді. Зазначимо, що викрити Близнюків неважко, і їхні обмани зазвичай нешкідливі.

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